Még egy győzelem is kevés lehet az Eb-továbbjutáshoz

A magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán 18.15-től, a továbbjutásról döntő mérkőzésen lép pályára a horvátországi Európa-bajnokságon. A csehek ellen nyerni kell, de ez csak az első oldala az izgalmas forgatókönyvnek.

Az olimpiai bajnok Dániát és az előző Eb-n ezüstérmes spanyolok mellett Csehországot felvonultató csoportban csak a legoptimistábbak számoltak azzal, hogy az utolsó forduló, azaz a csehek elleni meccs előtt egy vagy két pont áll majd a nevünk mögött. A realitás az volt, hogy január 17-én két nulla pontos csapat ádáz csatája dönti el, hogy melyik jut tovább harmadikként a középdöntőbe.

A csehek aztán hétfőn alaposan beledörrentettek a nullás lisztbe, miután pazar játékkal és egy világklasszis kapusteljesítménnyel (a 39 éves Martin Dalia 17 védést mutatott be) legyőzték Dániát, alaposan feladva így nekünk a leckét. Bár egy dolog így sem változott: győzni kell!

Csak most már az nem mindegy, hogy mennyivel is győzünk, ugyanis a sorsunk csak részben van a saját kezünkben, másrészben az ezek szerint megbízhatatlan dánokban (akik ráadásul már nem is eshetnek ki), azaz rájuk inkább ne számítsunk. A forgatókönyvek így a következőképpen alakulnak.

Magyarország továbbjut a középdöntőbe, ha:

ha legalább öt góllal legyőzi Csehországot, ebben az esetben mindegy, hogy mi lesz a dán-spanyol végeredménye. Ebben az esetben három két pontos csapat lesz (Dánia, Csehország és Magyarország), amelyeknek az egymás elleni eredményeit egy minitabellában külön mérlegre teszik és megnézik a gólkülönbségeket. A Dánoké most mínusz 1 (ez már nem változik), a cseheké plusz 1, a miénk pedig mínusz 7. Az ötgólos magyar siker azt jelentené, hogy a csehek mínusz néggyel zárnának, mi viszont mínusz 2-vel.

bármilyen különbséggel legyőzi Csehországot és Dánia pontot szerez Spanyolország ellen. Ebben az esetben ugyan mind nekünk, mind a cseheknek két pontunk lesz, azonban az egymás elleni eredmény nekünk kedvez.

Dánia kikap, mi viszont legalább négy góllal legyőzzük Csehországot. Megint jön a minitabella, itt viszont azt nézik, hogy melyik csapat lőtt több gólt az egymás elleni meccseken. Ebben most a csehek állnak jobban, akik 28-at lőttek a dánoknak, míg mi 25-öt. De, ha néggyel nyerünk, nincs az a matek, hogy ne nekünk legyen több lőtt gólunk.

Magyarország kiesik, ha: