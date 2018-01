Vranjes: Le kell szállni a magas lóról, és el kell kezdeni dolgozni

Mint ismert, a horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokságról a magyar válogatott három, a dánok, a spanyolok és a csehek elleni vereséggel tért haza. A minimális elvárás a csoportból való továbbjutás volt a szövetség részéről. Ez nem sikerült. Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány exkluzív interjút adott az ECHO TV-nek, melyben értékelte az Európa-bajnokságot, de a jövőről is szó esett.

Eltelt néhány nap a hazaérkezésünk óta, hogyan látja az Európa-bajnokságon való szereplésünket?

Ugyanúgy látom, ahogy korábban. Volt pár jó és volt pár rossz dolog. Amit tudok, az az, hogy nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy elérjük a céljainkat, de úgy érzem, olyan emberekkel vagyok körbevéve, akik készek erre a munkára.

Mik voltak ezek a jó és rossz dolgok?

Egy új csapatunk van, akik most együtt játszhattak. Megmutatták, hogy nagyon jó a hozzáállásuk és ez nagyon szimpatikus volt nekem. Sosem egyszerű, hogy egy új csapat összeszokjon, ez nem megy ilyen gyorsan, ezek a srácok még fiatalok. Úgy gondolom, azt megmutattuk, hogy ez a csapat tud a legmagasabb szinten játszani. Nem 60 percig, még nem tartunk ott, de egyre hosszabb ideig. Ugyanakkor azt is megmutattuk, hogy nem állunk még készen a nagy meccsekre. Amikor a csehek ellen meg kellett nyernünk a mérkőzést, akkor csupa ideges tekintetet láttam. Igazából ez az, amire nem számítottam, azt gondoltam, hogy magabiztosabbak lesznek, de be kell látni, hogy ezeknek a fiatal srácoknak ez volt az első igazán komoly és fontos meccsük együtt, ezért szerintem elfogadható, hogy becsúszott néhány hiba a játékba.

Tehát úgy látja, van jövője a magyar kézilabdának?

Természetesen látom a jövőt, látom ezekben a srácokban a lehetőséget, néhányukban kiváltképp. Az a feladatunk, hogy végigmenjünk a megkezdett úton, meggyőződésem, hogy ez az út a jó út.

Változtatna bármin utólag?

Nem volt túl bonyolult a taktikánk. Próbálom ezt egyszerűsíteni, hogy mindenki be tudjon illeszkedni. Nagyon sok meccset kell játszani ahhoz, hogy taktikailag magas szintre kerüljenek a játékosok. Nem lehet 6-7 játékossal kiállni, egy meccsen játszik az egész csapat, olyan taktikára van tehát szükség, ami lehetőleg mindenkihez illik. Három alapszabályunk volt, három olyan, amit a 16 éves fiam is meg tud csinálni, de mégsem mondanám, hogy rossz volt a taktikánk, inkább úgy fogalmaznék, ha szeretnénk még egy szintet lépni, akkor sokat kell még dolgoznunk és ha valaki nem tudja majd megcsinálni, akkor addig kell gyakorolnia, amíg megtanulja.

Kocsis Máté, a szövetség elnöke azt mondta, hogy ön az egyik legjobb edző a világon és mindenképp önnel képzelik el a jövőt. Kölcsönös az érzés?

Természetesen! Épp csak most kezdtük el a közös munkát. Őszintén szólva, nagyon meglepődtem, ahogy néhányan reagáltak az Eb szereplés után. Szerintem ez nem segít, nem ez az, ami előrevisz minket, úgyhogy ez nagyon furcsa volt nekem. Ezért is nagyon örülök, hogy Kocsis ezt nyilatkozta. Nem egy könnyű munka a miénk, de én kész vagyok, hogy a magyar csapatért dolgozzak. Különösen a játékosok miatt, nagyon szeretem ezeket a srácokat. Még fiatalok, még tapasztalatlanok, de ami fontos, hogy érzem, ők is akarnak, ezért leszünk jók.

Mi lehet az elérhető cél a következő években a magyar válogatott számára?

Egy nagy teszt előtt állunk, vár ránk egy világbajnoki selejtező. Valószínűleg nagyon nehéz ellenfelek várnak majd ránk, olyanok, akik jobbak nálunk. Meg kell próbálunk elérni a kijutást, de ha ez nem sikerül, akkor folytatjuk az építkezést. Egy csapat felépítése három-négy év is lehet. Meg kell mondjam, még sosem láttam, hogy Magyarországon felépítenének egy csapatot. Évek óta jó csapata van a magyaroknak, tapasztalt játékosokkal, de nem nyertek semmit. Most van egy fiatal csapatunk, akiktől azt várják, hogy nyerjen meg mindent. Ez nem reális és nem fair ezekkel a játékosokkal szemben, akik megpróbálták a legjobbjukat adni. Ezek az elvárások nem vezetnek jó irányba, le kell szállni a magas lóról és el kell kezdeni dolgozni.

