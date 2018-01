Nem jött össze a csoda: kikapott a CEV-kupában a Békéscsaba

A Linamar BRSE női röplabda-csapata az olasz Pomi Casalmaggiorét fogadta a CEV-kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A vendég együttes 2016-ban megnyerte a Bajnokok Ligáját, azóta viszont jelentősen átalakult, de még mindig kimagasló játékerőt képvisel. Sajnos nem is sikerült véghezvinni a hatalmas bravúrt, a Pomi három szettben győzött, a Békéscsabának hatalmas bravúrra lesz szüksége a visszavágón a továbbjutáshoz.

Jobban kezdte a hazai csapat a mérkőzést, az első technikai szünetnél 8-6-ra vezetett a BRSE, de több elrontott szerva is nehezítette a játékot. Jól működött viszont a védekezés és Lucia Frescónak is voltak szép leütései. A világklasszisokkal teletűzdelt olasz együttes persze nem adta magát könnyen, több, már-már megmenthetetlennek tűnő labdából sikerült pontot szereznie. 14-13-nál így is a Békéscsaba vezetett, az előny viszont soha nem tudott két pont fölé kúszni, sőt, 16-15-nél már a Pomi járt előrébb, sikerült azonban gyorsan egyenlíteni. A játszma vége sajnos rosszul sikerült a csabaiaknak, az olasz csapat elképesztő mentéseket mutatott be, valamint a sáncról is többször úgy pattant a labda, hogy nekik kedvezzen. 25-20-ra nyerte a 2016-os BL-győztes az első szettet Fresco széles ütése után.

A második szett egy vendégponttal kezdődött, de gyorsan fordított a BRSE. Innentől (néhány véleményes bírói ítélettel) kezdett magára találni a Casalmaggiore, de több hosszú ütést is vétett az olasz klub. Ezzel együtt is sikerült négypontos előnyt kiépíteni a játszma első harmadára, ráadásul a BRSE csapatánál is jelentkeztek a rontások. 18-11-nél már nagy volt a vendégcsapat előnye,de az izraeli meccs óta tudjuk, nincs ledolgozhatatlan hátrány a csabai lányok számára. Hihetetlen pontokat nyert meg a Pomi, pillanatok alatt szettlabdánál járt, amelyet 25-14-nél be is ütött.

A 202 centis Elizabeth Martinez visszaadhatatlan nyitásával kezdődött a harmadik szett, majd ezt még 6 olasz pont követte, miközben csak kettő csabai született. Záporoztak a bombaerős leütések a Casalmaggiorétól, Martinezt és az Európa-bajnok Sztevanovicsot sem lehetett megállítani. 10-2-ről 11-6-ra jött fel a Békéscsaba, a közönség szüntelenül buzdította Dobi Edináékat. Folyamatosan tüntette el a hátrányát a BRSE, de 13-10 után ismét 3 olasz pont jött. Lucija Mlinar jó megoldásai ismét reményt adtak, de az amerikai Andrea Drews lecsapásaira nem volt válasz, ezek akár a férfiak mezőnyében is megállnák a helyüket. A szerencse is a Pomi mellé állt olykor, hálón megpattanó szervákból is szerzett pontot Martina Guiggi. 24-15-nél meccslabdához jutott a vendégcsapat, amelyet Sztevanovics blokkjával értékesített is, ez azt jelentette, hogy 3-0-ra győzött a Pomi Casalmaggiore, nagyon nehéz helyzetbe került a visszavágóra a Linamar BRSE.

Végeredmény:

Linamar BRSE-Pomi Casalmaggiore (olasz) 0:3 (20, 14, 15)

A visszavágóra február 7-én Olaszországban kerül sor.

Alberto Salomoni vezetőedző érthető módon csalódottan értékelt az Origónak:

"Az első szettben kiválóan kezdtünk, aztán megmutatkozott, milyen csapat is a Casalmaggiore. Sokszor leptek meg minket, és sokat is hibáztunk, olyanokat is, amik nem is jellemzőek ránk. Ezeket pedig egy ilyen együttes könyörtelenül megbünteti. A folytatásban hiányoltam a tüzet a lányokból, nem mentek minden labdára, hogy megmentsék. A visszavágón az első játszmabeli játékunkra kell építeni, ha ugyanannyira koncentrálunk, akkor lehet esélyünk. Most fontos Mevza-kupameccseink jönnek, ha azokat megnyerjük, akkor nem lesz gond a motivációval sem, mielőtt elutazunk Olaszországba."

A csapatkapitány Dobi Edina szerint az eredmény nem tükrözi az erőviszonyokat: