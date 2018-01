Őrült hangulatban olasz sztárcsapatot fogadnak a csabai röpisek

A 2016-os Bajnokok Ligája győztes olasz élvonalbeli női röplabda csapat, a VBC Pomi Casalmaggiore lesz a Linamar-Békéscsabai RSE ellenfele kedden este (18 óra), a CEV Kupa nyolcaddöntőjében. A csapatokat telt ház, és garantáltan elképesztő hangulat fogadja majd.

A békéscsabaiak topformában várják a meccset, komoly lendületet adott a lányoknak, hogy legutóbbi ellenfelüket, a Maccabi XT Haifát kettős győzelemmel ejtették ki a kupából. Igaz ugyan, hogy Dobi Edináéknak nincsenek túl emlékeik az olasz női élvonalbeli röplabdabajnokság, a Serie A1 mezőnyében szereplő csapatokkal kapcsolatban, de mindent megtesznek este azért, hogy ezen változtassanak. Tavaly szintén a CEV Kupában, a negyeddöntőben győzte le a békéscsabaiakat a Busto Arsizio kétszer is, majd ősszel a Bajnokok Ligája selejtezőjében a szintén olasz Imoco Volley Conegliano ejtette ki a mieinket. Reményre adhat okot ugyanakkor az, hogy az aktuális ellenfél, a Casalmaggiore jelentősen meggyengült az elmúlt időszakban, amit jól mutat, hogy a tizenkét csapatos hazai bajnokságban csak a kilencedik helyen állnak, legutóbbi meccsüket is elvesztették. Kiejtésük a sorozatból azonban még így is óriási bravúr lenne, utoljára ugyanis 1997-ben sikerült magyar klubcsapatnak - a Vasasnak - a négy közé jutás a CEV Kupában.

A cremonai csapat azonban hiába nem parádézik az olasz bajnokságban, így is kőkemény ellenfél lesz, hiszen világ- és európai sztárok játszanak náluk. Mint például a szerb válogatott Európa-bajnok centere, Jovana Stevanovics, az amerikai Annie Drews, vagy a dominikai válogatott Elizabeth Brayelin Martínez, a horvát Anta Startevic. Mindenképp meg kell említeni a hollandok válogatott csapatkapitányát, Maret Balkestein-Grothuest, valamint a világ egyik legjobbjának tartott irányítót, Lo Biancót.

A január 23-i meccs este hat órakor kezdődik a békéscsabai városi sportcsarnokban, a visszavágó február 7-én lesz.