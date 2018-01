Centikre voltak a csehek az Eb-elődöntőtől

A csehek 26-26-os döntetlent játszottak a szlovén csapattal a horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik (utolsó) fordulójában, szerdán, így biztosan nem juthatnak elődöntőbe.

A csehektől - akik a csoportkörben hat góllal győzték le és ejtették így ki a magyarokat - már a szünet előtt két játékost állítottak ki piros lappal, de így is volt esélyük a győzelemre. A Balatonfüredben légiós - nyártól a Szegedet erősítő - Stanislav Kasparek négy gólt dobott, övé volt a mérkőzés utolsó lövése is, ami a felső lécen csattant. Pedig egy győzelemmel a csehek nagyon kedvező helyzetből várhatták volna az esti meccseket, még az elődöntőbe jutásra is lett volna esélyük, ha a németek megverik a spanyolokat.

A szlovénoknál a Veszprém két játékosa közül Gasper Marguc ötször volt eredményes, míg Blaz Blagotinsek nem talált be. A mieinket 14 góllal szomorító cseh Ondrej Zdrahala ezúttal kilenc gólt szerzett, és ő lett a mérkőzés embere.

Az már biztos, hogy a II. csoportból a dánok biztosan ott lesznek az elődöntőben, a másik továbbjutó hely sorsa pedig az esti spanyol-német rangadón dől majd el.

Az I. csoportban a franciák helye biztos a legjobb a négy között, míg a másik helyre a horvát, svéd, norvég trió pályázik, de a hazai csapat pont- és lépéselőnyben van az északiakkal szemben.

Eredmények, középdöntő, 3. forduló (az Eb honlapja alapján):

I. csoport, Zágráb:

Fehéroroszország-Szerbia 32-27 (16-11)

később:

Svédország-Norvégia 18.15

Horvátország-Franciaország 20.30

A csoport állása: 1. Franciaország 8 pont (4 mérkőzés), 2. Horvátország 6 (4 mérk.), 3. Svédország 6 (4 mérk.), 4. Norvégia 4 (4. mérk.), 5. Fehéroroszország 2 (5 mérk.), 6. Szerbia 0 (5. mérk.)

II. csoport, Varasd (Varazdin):

Csehország-Szlovénia 26-26 (12-11)

később:

Macedónia-Dánia 18.15

Németország-Spanyolország 20.30

A csoport állása: 1. Dánia 6 pont (4 mérk.), 2. Csehország 5 (5 mérk.), 3. Spanyolország 4 (4 mérk.), 4. Németország 4 (4 mérk.), 5. Szlovénia 4 (5 mérk.), 6. Macedónia 3 (4 mérk.)