Nagy László nem fogadja el magyarázatként a fáradtságot

Nagy László, a Telekom Veszprém 37. születésnapja előtt álló csapatkapitánya a svéd válogatottat nem várta a legjobb négy közé a vasárnap zárult kézilabda Európa-bajnokságon, a 34 esztendős cseh gólkirály Ondrej Zdrahalával kapcsolatban pedig az a véleménye – egy kicsit magára is célozva – hogy a pályán nem a kor, hanem a teljesítmény számít. A válogatott szereplésekről lemondott kézilabdázónak ugyanakkor „építő jellegű" kritikái is voltak a magyar válogatott számára.

„Kakukkfiókának semmiképpen sem nevezhetem a svéd a válogatottat, azt viszont el kell ismernem, hogy velük számoltam a legkevésbé, amikor próbáltam felmérni a négy közé jutásra esélyes válogatottakat – nyilatkozta Nagy László az SzPress Hírszolgálatnak. – A skandináv együttesek hosszú ideje „első hegedűsök" az európai kézilabdázás nagyzenekarában, most viszont a svédek nem csak felzárkóztak a dánok és a norvégok mellé, hanem be is előztek. Abból a játékból és szívósságból, amivel eljutottak a döntőig, csak tanulni lehet, de ugyanezt mondhatom el a ranglétra hatodik fokára felkapaszkodott cseh válogatottról is. Akivel eddig beszéltem, minden hozzáértő barátom cseh bravúrt emlegetett."

Az 55 találattal gólkirályi trónra került Ondrej Zdrahala előtt is kalapot emelt, mégis az a véleménye, hogy a kézilabda egy csapatjáték, ahol a teljesítmények összeadódnak.

„Az 55 gól az kétség kívül 55 értékes és dicséretes találat - még ha ebből 14 büntetőből is született -, de mindehhez kellett a csapattársak közreműködése is. Kíváncsi vagyok arra, hogy a svájci St. Gallenben szereplő játékost melyik topcsapat szemelte ki magának, mert gólgyáros manapság mindenhol elkel."

Júliusban csatlakozik a magyar bajnokcsapathoz az Eb-harmadik francia Kentin Mahé, aki a 34 találatával hatodik lett a legsikeresebb gólszerzők rangsorában, vele együtt pedig az újdonsült aranyérmes szerb-magyar Sterbik Árpád, aki beugróként már a franciák elleni elődöntőben is három büntetőt hárított, a döntőben viszont csereként az Eb-győztes spanyol válogatott „nyerőembere" volt.

„Mahé az egész Európa-bajnokságot végig harcolta, a már 38 éves Árpi barátom „last minute" beugrása viszont mindenkit elkápráztatott. Kicsit féltettem a sérüléstől a döntőben, mert száztízegynéhány kilóval nem egyszerű csereként spárgázni és a lábakat vállmagasságig lendíteni, de szerencsére megúszta, és most aranyéremmel térhet haza Szkopjéba, a klubcsapatához. Mahé és Sterbik is nagy szolgálatot tehet majd a csapatunknak Veszprémben" – hangsúlyozta.

Nagy László végül arról beszélt, hogy szép kis feladat vár a magyar válogatottra, és nem csupán a szlovének elleni világbajnoki selejtezőkön. Úgy gondolja, hogy a megfiatalított csapat gátlásait levetkőzve, illetve tudása legjavát hozva jobban is szerepelhetett volna az Eb-n. Azt a magyarázatot viszont nem tudja elfogadni, hogy az utolsó csoportmérkőzést követően – ahol Zdrahala tizennégyszer volt eredményes ellenünk - néhányan fáradtságra panaszkodtak. Három erőpróbával a hátuk mögött. Ehhez Nagy László csak annyit fűzött hozzá, hogy a vasárnap pályára lépett csapatok sorozatban a nyolcadik alkalommal indultak csatába.