A siralmas negyedik negyed ellenére visszavágott a Sopron a Bourges-nak

A női kosárlabda Euroliga csoportkörének utolsó, 14. fordulójában a Sopron a Bourges-t fogadta. Habár a magyar csapat már korábban megszerezte a második helyet a csoportban, így is óriásit küzdött a franciák ellen, hiszen minden mérkőzésen a győzelemért játszanak. Két kiváló középső negyeddel sikerült is kiharcolni a győzelmet, amibe az is belefért, hogy mindössze 5 pontot szerzett a Sopron az utolsó 10 percben.

Az már korábban eldőlt, hogy a magyar csapat az A csoport 2. helyén végez, így pályaelőnnyel vág neki a negyeddöntőknek, a Bourges viszont harcban volt még a harmadik helyért, ráadásul a soproniaknak volt törlesztenivalója, ugyanis a kinti meccsen francia győzelem született.

A mérkőzés első kosarát franciáktól Diandra Tchatchouang szerezte, de hamar jött a válasz Tina Jovanovicstól, aki a büntetőt is bedobta a kosár után. Főleg a kemény védekezés dominált mindkét oldalon, jóval több volt a pontatlan, mint a pontos dobás. Crystal Langhorne szépen dolgozott centerben, sikerült megszakítania a pontcsendet, majd két büntetőt is értékesített. Danielle Page is feliratkozott a pontszerzők közé, míg a túloldalon javában Tchatchouang szórta a kosarakat. A francia csapatnál ezen a meccsen mutatkozott be a kanadai center, Ruth Hamblin, aki korábban a WNBA-t is megjárta és többször is megmutatta, milyen a kemény védekezés, majd Határ Bernadett mellett szerzett egy szép kosarat, de a magyar lány revánsot vett két gyönyörű blokkal. Az első negyed így is 12-11-es francia vezetéssel ért véget, továbbra sem a gyönyörű támadásoké volt a főszerep.

Langhorne kosara nyitotta a második tízpercet, azután egy klasszismegoldással növelte saját és a Sopron pontjainak a számát, úgy megforgatta Hamlint, hogy rajta kívül mindenki elszédült a Novomatic Arénában. Roberto Iniguez mester úgy hajtotta a soproni lányokat, mintha ez lenne az Euroliga döntője, a tétnélküliség ellenére is szerette volna, ha a csapat maximálisan odateszi magát. Kellett is a spannolás, a Bourges nem akart leszakadni, Marine Johannes kosaraival tartotta a lépést a francia együttes, de el is húzott 23-20-ra. A játékvezetők is engedték a kemény küzdelmet, rengeteg személyi hibát engedtek el mindkét oldalon, a pontszegény csatában ennek is volt bőven szerepe. Szűk négy perccel a félidő vége előtt fordított a Sopron 24-23-ra, de két büntetőhöz jutott a túloldalon Sarah Michel. Viszont csak egyet dobott be, egálnál pedig időt kért Iniguez mester. Yvonne Turner gyönyörű betörésével ismét magyar vezetésnek örülhetett a közönség, majd Jovanovics szerzett egy nehéz kosarat. Így 30-26-os soproni előnnyel ért véget a rendkívül küzdelmes első félidő.

Johannes a harmadik negyedben ott folytatta, ahol a másodikban abbahagyta, de Turner válaszából megszületett a Sopron első jó triplája. Hét kísérlet kellett hozzá, de a vezetés így is megvolt. Langhorne is gyártotta a pontokat, de Tchatchouang sem maradt le ebben a műfajban. Rajta és Johannesen kívül senkinek sem volt négynél több pontja a Bourgesban a meccs ezen szakaszában, ők viszont 24-et vállaltak a franciák eddigi 35 pontjából. Langhorne újabb piruettje után már 42-35-re vezetett a Sopron, ekkor pedig a közönség hangja is megjött, zengett a csarnok. Alekszandra Crvendakics tempójával tovább nőtt a különbség, sőt, egy gyorsindítást Salvadores fejezett be, először ment 10 pont fölé a soproni előny. Kezdte elveszíteni a fejét a francia együttes több játékosa is, Johannes egy visszajátszás után technikai hibát kapott heves reklamálásért, ami után 3 ponttal büntetett a magyar klub. Brooke Sharpe dudaszós háompontosa tett arról, hogy 13 pont helyett csak 10 legyen a Sopron fórja három negyed után, 52-42 állt az eredményjelzőn a negyedik negyed előtt.

A záró játékrész ismét meghozta a kemény védekezést és a fizikális játékot, több mint kettő perc kellett az első pontok megszületéséig, megint Tchatchouang volt eredményes középtávolról, de Godin és Sharpe is betalált. A 9-0-ás francia roham után Iniguez mesternek időt kellett kérnie öt és fél perccel a vége előtt. Turner rögtön szerzett egy fontos kosarat, ezzel ismét 6 volt közte. Ebből az utolsó percre négy maradt, 54-50-nél támadhatott a Sopron, Fegyverneky Zsófiát viszont olyan keményen becsapdázták, hogy lennmaradt a földön. Szerencsére tudta folytatni a játékot, pedig utána is ütötték-vágták, így a büntetővonalra is odállhatott, de csak az egyiket tudta bedobni. Ez volt a Sopron 3. (!) pontja ebben a negyedben, majd Langhorne tett hozzá még kettőt a vonalról, 22 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa lett. A vége 57-50-es Sopron-siker, ami a 10. magyar sikert jelentette, valamint a csoport második helyét. A negyeddöntőben minden bizonnyal a török óriás Fenerbahce lesz Fegyvernekyék ellenfele.

Végeredmény, Euroliga, csoportkör, 14. forduló:

Sopron Basket - Tango Bourges Basket 57-50 (11-12, 19-14, 22-16, 5-8)