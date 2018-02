Közelről látta a halált, most a Fradi kéziseit edzi a volt fitneszdíva

Hivatásos katona édesapa és pedagógus, élsportoló édesanya gyermekeként Bánkuti Gabriellát születésétől fogva fegyelem és sport vette körül. Kőkemény munkával jutott el többször is a világ tetejére, így akár ötszörös fitneszvilágbajnokként is bemutathatná magát, de a színpadtól egy ideje elköszönt. Erőnléti edzőként több tucatnyi élsportoló felkészülését segítette az elmúlt húsz évben. December közepe óta a Ferencváros férfi kézilabdacsapatával dolgozik, kiemelkedő hatékonysággal.

Kedves és különös látvány egyszerre, ahogy egy 158 centis, csupa izom nő húsz hatalmas, alsó hangon kétméteres férfinak dirigál. A Fradi kézisei azonban ellentmondás nélkül isszák Bánkuti Gabriella minden, az Elek Gyula Arénában visszhangzó szavát. Igaz, jó erőnléti edzőként nemcsak mondja, hanem mutatja is, mit kell csinálni: a fiúkkal együtt végzi a gyakorlatokat, hajtja őket, amikor fáradnának, kiigazítja a testüket, amikor nem pontos a kivitelezés. A kétórás edzés végére mindenkinél elfogy a szusz, Gabriella viszont energikusan, mosolyogva válaszol a kérdésekre.

El tudom képzelni az arcokat, amikor a csapat tagjai meglátták, hogy mostantól egy alig 160 centis nő mondja majd meg nekik, mit kell csinálniuk. Egyből elfogadták?

Elég dinamikus volt az első találkozásunk. Az első belépés - amikor bemutatkoztam és elmondtam, hogy én leszek az új erőnléti edző - meghatározó volt a csapat számára és nekem is. Tudták, érezték akkor már, hogy rendesen oda kell tenniük magukat, mert ez a csaj komolyan gondolja. Abban is biztos vagyok, hogy a találkozás után azonnal megnézték a neten, ki is vagyok, honnan csöppentem ide, miért pont én. Ennek köszönhetően mire elkezdtük az érdemi munkát, tisztázódott bennük, mi az, amit várhatnak tőlem, és bennem is, hogy mit szeretnék kihozni belőlük.

Volt már korábban hasonló feladata?

Csapatban ilyen formában még nem, de olimpiai kerettagokat, paralimpikonokat, csapattagokat egyenként edzettem, több sportágat is felölelő erőnléti edzéseket tartottam.

Gondolkodott rajta, hogy elvállalja-e?

Annyira megtisztelő volt a felkérés, hogy ilyen szempontból nem volt kérdés. Olyan szempontból volt az, hogy meg tudom-e adni mindazt a szakmai tudást, hátteret, amire nekik szükségük van. Eléggé maximalista ember vagyok, szeretném mindenből a lehető legtöbbet kihozni. Egy munkát is csak úgy vállalok el, ha biztos vagyok benne, hogy meg tudom csinálni. Amikor ezt tisztáztam magamban, és tudtam, hogy tudok annyi időt rászánni, amennyi szükséges, és biztos voltam benne, hogy becsületes, tiszta, jól átgondolt, alapos munkát tudok végezni, akkor mondtam igent.

Hogyan látott neki a munkának?

Csináltunk egy alapos felmérést. Minden egyes játékosnak bekértem az egészségügyi adatait, külön kérdőíveket készítettem, amik alapján elég sok mindent megtudtam a bioritmusukról, életvitelükről, eddigi sérüléseikről, azoknak az ellátásáról. Hogy szednek-e bármilyen vitamint, gyógyszert, allergiásak-e, rengeteg kérdést feltettem, amik segítségével tisztább lett a kép. A személyhez így tudtam már egy kórképet is csatolni, majd a vezetőedzővel és a kapusedzővel is egyeztettünk. Elmondták, mire van szükségük, mit kell fejleszteni, milyen mezsgyén haladunk majd, egyáltalán tudunk-e ez alapján előrelépni.

Elég sokrétűnek tűnik így első hallásra, mennyi idejét veszi el mindez?

Nagyon sok háttérmunka van, amit az emberek nem látnak. Nem csak az a feladatom, hogy tartok egy kétórás edzést. Azon kívül, hogy feltérképeztem minden embert, külön is foglalkoztam mindegyikükkel a sérülésüket, rehabilitációjukat, korrekciójukat tekintve. Egyenként külön gyakorlatsorokat raktam össze, azt be kellett tanítani, kijavítani. Ehhez hozzátettem mindenkinek - egyénre szabottan - a vércsoportjának, bioritmusának, betegségének megfelelően az étrendet, a táplálékkiegészítőket. Aztán vannak még olyan egyéni tényezők is, hogy ha valaki például allergiás, akkor felkészülni az allergiaszezonra, kitolni azt, hogy ne legyen légzési nehézsége, vagy ha valaki nehezebben alszik el, rosszul alszik, annak hogyan tudnánk javítani az alvásminőségén. Ezekből csak az étrend megírása személyenként körülbelül két és fél óra.

Sokkal többnek tűnik egyszerű erőnléti edzőnél, hogyan fogalmazná meg a saját feladatkörét?

Húsz éve foglalkozom edzéssel, tanítom itthon és külföldön is, közben én is tanulok folyamatosan, könyveket írtam, örülök, hogy mindebből sokat átadhatok most a fiúknak. Táplálkozási- és életmód-tanácsadó vagyok egyben, rehabilitálom a sérüléseket, korrekciós gyakorlatokkal készülök, és még a lelki dolgokkal is foglalkozom.

Pszichológusa is kicsit a játékosoknak?

Azért olyan szinten még nem vagyunk, ráadásul a fiúk szerencsések, mert van saját sportpszichológusuk is itt a klubnál. De nyilvánvaló, hogy ahogy halad az idő, egyre közelebb kerülünk egymáshoz szakmailag. Kezdjük jobban megismerni egymást, nyitottabbak ők is, én is. Ennek hosszú távon lesz egy olyan hozadéka, hogy valamilyen szinten bele fogok látni az életükbe, és ha az edzés hatékonyságához az kell, akkor tudok is majd segíteni nekik.

