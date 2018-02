A szezon meccsén győzött a Békéscsaba Nyíregyházán a röplabda NB I-ben

Csúcsrangadót rendeztek a női röplabda Extraligában pénteken este, a listavezető Linamar Békéscsaba a Fatum Nyíregyházához látogatott. A várakozásoknak megfelelően hatalmas mérkőzést játszottak egymással a csapatok, a több mint két órás küzdelem végén pedig döntő szettben végül a Békéscsaba diadalmaskodott.

A bajnokságban éllovas békéscsabaiaknak eddig egy vereség állt a neve mellett, az Újpest tudta legyőzni a Békés megyei együttest még decemberben 3-2-re.

Kiélezett, nagy küzdelmet hozott a pénteki esti rangadó, melyen akár a Nyíregyháza is nyerhetett volna, mivel 2-1-re is vezetett, az ötödik, döntő szettben pedig 14-14 is volt az állás. Végül a vendégek örülhettek, és sikerükkel növelték előnyüket a tabella élén. A vendégegyüttest a nyíregyházi mérkőzésen két súlyos sérülés is hátráltatta.Ksenija Ivanovicsnak a bokája ment ki az első szettben, míg Szpin Renáta könyöke a negyedik játszmában ugrott ki.

A Békéscsaba legközelebb szerdán lép pályára, a CEV Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján Cremonában mérkőzik a BL-címvédő VBC Pomi Casalmaggiore csapatával. Az elős meccsen 3-0-ra kikaptak a csabaiak.

Glemboczki Zóra, a BRSE játékosa így értékelt a lefújás után: "Nagyszerű meccs volt, nem találok szavakat, mennyire boldog vagyok, hogy megnyertük. Sérülésből tértem vissza, de minden tőlem telhetőt megtettem és a csapat is hatalmasat küzdött, így véleményem szerint megérdemeltük a sikert."

Az NB I-ben a Gödöllő-MTK mérkőzés a terem beázása miatt elmaradt - a szövetség Facebook-oldalának tájékoztatása szerint.

Eredmények:

Extraliga:

Fatum-Nyíregyháza - LINAMAR-Békéscsabai RSE 2-3 (-17, 27, 17, -19, -14)

Vasas Óbuda - UTE 0-3 (-18, -24, -18)

NB I:

Palota - Hungast-Haladás Szombathely 0-3 (-19, -12, -17)

TFSE-Budaörsi DSE 0-3 (-20, -24, -16)

Penta Gödöllői RC-MTK Budapest - elmaradt