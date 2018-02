Sérültekkel is csodára készül a BRSE a női röplabda CEV-kupában

Nincs könnyű helyzetben a Linamar-BRSE női röplabda-csapata. A 2016-ban Bajnokok Ligája-győztes olasz Pomi Casalmaggiore ellen hazai pályán 3-0-ra kikapott a békési csapat, de egy játszmát így is veszíthet ahhoz, hogy aranyszettel továbjusson a CEV-kupa legjobb 8 csapata közé. Ráadásul az együttesre egy komoly sérüléshullám is lecsapott.

Pontosan két hete szenvedett hazai pályán 3-0-s vereséget a Békéscsaba az olasz klubtól, melyben hemzsegnek a világsztárok, elég csak az Európa-bajnok szerb centerre, Jovana Sztevanovicsra, vagy a korábbi amerikai egyetemi kiválóságra, Annie Drewsra gondolni. Azóta a BRSE megnyerte minden meccsét, két sima győzelmet aratott a MEVZA-kupában (a sorozat négyes döntőjét Békéscsabán rendezik márciusban), majd a hazai Extraliga csúcsrangadóján egy fantasztikus mérkőzésen öt szettben verte a Nyíregyházát.

Utóbbi sikernek nem örülhetett felhőtlenül a klub, ugyanis elveszítette két kulcsjátékosát. Még az első szettben történt, hogy a csapat montenegrói válogatott ütője, Kszenija Ivanovics egy nyíregyházi játékos lábára érkezett, a bokája pedig aláfordult, nem is tudta folytatni a mérkőzést. Később kiderült, hogy szerencsére megúszta a törést és a szalagszakadást, de 1-2 hétig így is pihennie kell.

Rosszabbul járt sajnos a csapat és a magyar válogatott liberója, Szpin Renáta, akinek a negyedik szett végén csúnyán kifordult a könyöke, amikor csapattársával, Molcsányi Ritával futott össze. Szerencsére törést nála sem diagnosztizáltak, de így is 6-8 hétre harcképtelenné vált.

Az együttes másodedzője, Leiszt Máté szerint már az is hatalmas tett volt, hogy a Nyíregyháza ellen sikerült nyerni a két szerencsétlen eset ellenére, az ötödik szett pedig pláne csodaszámba ment, miután a lányok végignézték Szpin sérülését. A tréner szerint a csapatot a történtek még jobban összekovácsolták, jó hangulatban érkeztek meg a lányok Olaszországba.

Ivanovics helyén Glemboczki Zóra fog kezdeni, aki már a Nyíregyháza ellen is jó teljesítménnyel szállt be. A mindössze 17 éves játékos nincs megijedve a feladattól:

"Ez lesz életem eddigi legnagyobb kihívása, izgulok is rendesen, de legjobb tudásom szerint próbálok majd helyt állni. Nagy felelősség, de így adta az élet és megpróbálom kihasználni. A lányok sokat segítenek és nagyon aranyosak, támogatnak mindenben, a pályán és azon kívül is. Mióta kiderült, hogy kezdek, sokszor elképzeltem már a helyzetet, persze ezek szinte soha nem úgy alakulnak, ahogy előre eltervezem. Mindenképp szeretném magamból kihozni a maximumot és akár felhívni a figyelmet magamra is, esetleg még külföldön is. Alberto szerintem bízik bennem és remélem, ez így is fog maradni a meccs alatt. Előtte biztosan izgulni fogok, de a bemelegítésre ezt kizárom, csak én leszek, a labda, meg a csapat, és az egész elszáll."

A Mario Radi Sportcsarnokban egész biztosan jó hangulatban rendezik meg szerdán 20.30-kor a visszavágót, ahol a viharsarki együttes minden erejével meg fogja próbálni a lehetetlent.