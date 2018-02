Iványi Dalma a barátom, de sorsdöntő kosaraival az őrületbe kergetett

Két miskolci női kosárlabda Eb-selejtező megnyerésével a magyar válogatott már a jövő héten kijuthat a 2019-es Európa-bajnokságra. Szombaton az oroszok, jövő hét szerdán pedig a litvánok ellen játszik a nemzeti csapat, amelynek szövetségi kapitánya, Székely Norbert és edzője, Iványi Dalma beszélt az Origónak. Nemcsak a válogatott elleni két selejtezőről, hanem a magyar női klubkosárlabda egykoron legnagyobb rangadójáról, a Sopron-Pécs párharcról is.

Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk Török Zoltánnal, a Sopron Basket ügyvezetőjével. Arra a kérdésre, hogy mi hiányzik a legjobban a magyar női kosárlabdából, egyöntetűen azt mondta, hogy a Sopron és a Pécs csatái. Önök mit mondanak erre?

Székely Norbert: Itt áll mellettem az az ember (Iványi Dalma, a Pécs egykori játékosa), akivel állandóan rivalizáltunk. Ezzel együtt én mindig úgy tekintettem erre a párharcra, amelyet nagy nyomás alatt kellett megnyerni, de a kettőnk barátsága akkor is örök volt és most is. Nem véletlen az, hogy a válogatottnál ő a segítőm.

Dalma pontosan tudja, mit jelent egy Sopron-Pécs ütközet, milyen az, amikor a válogatottnál ugyanilyen szituációba kerülünk.

A kérdést nem megkerülve, hiányzik a Sopron-Pécs rivalizálás, de a magyar női kosárlabdázásban van olyan klub, amely lassan a Pécs örökébe lép.

Iványi Dalma: Én ezt már a másik oldalról nézem. Szülő is vagyok, szurkoló is lehetnék, ha meglenne ez a csata. A pályán anno érezni lehetett, micsoda meccseket vívtunk.

A nézők mindig elmesélték nekünk, mekkora élményt jelentett a számukra, ha ez a két csapat találkozott egymással. Sajnálom, hogy most, amikor szurkoló lehetnék, már nem élhetem át azt, amit anno a barátaim a lelátón.

Amikor Székely Norbertet kinevezték szövetségi kapitánynak, azonnal hívta önt a válogatotthoz?

Iványi Dalma: Még azelőtt megkeresett, hogy a dolog hivatalossá vált volna. Tudtam, hogy a pályázatát adja be, hogy abban az én nevem is benne van. Nagyon szívesen jöttem, nekem az óriási büszkeség, hogy itt lehetek. A sportban ez a legszebb.

A pályán anno ellenfelek voltunk, de abban a pillanatban, amint vége lett a meccsnek onnan folytattuk, ahol a feldobás előtt abbahagytuk.

Amikor Iványi Dalma kosarával a Pécs javára dőlt el egy Sopron elleni meccs, akkor is ennyire nyugodt volt, mint most?

Székely Norbert: Dehogy voltam nyugodt, majd szétvetett az ideg, annyira dühös voltam. Én Iványi Dalma játékán nőttem fel. Még Budapesten dolgoztam edzőként a Közgáz csapatánál, de mindig a PVSK meccseit néztem.

Amikor Sopronba kerültem, volt olyan meccs, hogy 39 percig szinte egyetlen pontot sem dobott. Majd jött az utolsó perc, és amihez nyúlt, abból kosár lett.

Szegény játékosom jött le a pályáról, kikaptunk, mondja nekem, hogy de mester, én ott voltam az Iványi nyakán. Mondom, az nem elég, mert lehet, hogy addig semmit sem csinált, de a végén csak ő döntötte el.

Iványi Dalma: Minden szezonban volt a két csapatnak emlékezetes egymás elleni meccse. Azért tudott ez hosszan tartó és magas színvonalú rivalizálás lenni, mert hol az egyik csapat nyert, hol a másik. Így a sikerélmény megoszlott a Pécs és a Sopron között.

Székely Norbert: Mind a két csapatban olyan emberek voltak, akik megőrültek a győzelemért. Ez volt az egész mozgatórugója és hajtóereje.

Térjünk át a jelenlegi női válogatott előtt álló két mérkőzésre. Szombaton Oroszország, február 14-én, szerdán pedig Litvánia ellen játszunk Európa-bajnoki selejtezőt. Emlékszem, amikor 2017 novemberében a litvánok elleni idegenbeli mérkőzésre utaztunk, egy szót sem volt hajlandó szólni az oroszokról. Most beszélne róluk?

Székely Norbert: Hogyne, elvégre ők lesznek az első ellenfeleink Miskolcon. Az elmúlt két hónapban alaposan kielemeztük a játékukat. Az alsóposzt játékban nagyon erősek, a gyűrűhöz közel kerülve kifejezetten bombák. Nagyon fontos lesz, hogyan tudjuk szedni a lepattanókat. A dobásaikat minél jobban ki kell szorítanunk.

Azt a kicsi sebességkülönbséget, ami a javunkra billenti el a mérleg nyelvét, ki kell használnunk. A labda nélküli játékban, az elszakadásban jól kell teljesítenünk. Ha kevés hibával tudjuk lehozni a mérkőzést, nagy baj nem érhet bennünket.

Régen azt mondtuk az oroszokról, hogy verhetetlenek. Ma is igaz rájuk ez az állítás?

Iványi Dalma: Egyáltalán nem gondolom őket verhetetlennek. Teljesen más stílust játszanak, fontos lesz, hogy mi a saját produkciónkat nyújtsuk. A nimbuszuk kissé megkopott már, 15-20 éve valóban verhetetlenek voltak. A mi csapatjátékunk Litvánia ellen idegenben is győzelmet hozott az oroszok ellen is elég lehet. Ehhez azonban a jó játék mellett a kulimunkát is el kell végezzük.

2017 novemberében az oroszok hazai pályán nagyon nehezen győzték le azt a litván válogatottat, amelyet mi idegenben megvertünk. Ebből milyen következtetést lehet levonni?

Iványi Dalma: A litvánok is pontosan felkészültek belőlük, aztán kikaptak, de nem sok hiányzott a meglepetéshez. A látottak alapján az orosz válogatott könnyen megzavarható és ezt a litvánok is bebizonyították.

Egy esetleges magyar győzelem az orosz válogatott ellen mekkora visszhangot váltana ki? Össze lehet ezt hasonlítani azzal, mintha Fucsovics Márton legyőzte volna Roger Federert Melbourne-ben?

Székely Norbert: Az orosz válogatott – nagyon remélem – nincs Federer-szintjén és ezzel nem Fucsovics Márton elképesztő teljesítményét akarom minősíteni. Az orosz játékosok egyénileg kiválóan képzett sportolók, hiszen az Euroliga meghatározó kosarasairól beszélünk.

Ha az ő stílusuk érvényesül, nincs esélyünk.

Ha kizárólag az ellenfelek játékosainak az egyéni képességeit nézzük, akkor az oroszok mindenképpen jobbak nálunk, de még talán a litvánok is. Szerencsére a meccsek nem ezen múlnak. A csapatkohézióban, taktikai képességében, a kitartásban viszont mi vagyunk a jobbak.

Kevesen emlékeznek már arra, hogy Rátgéber László szövetségi kapitánysága idején a magyar női válogatott feladott egy oroszok elleni idegenbeli meccset azért, hogy a négy nappal későbbi hazai Szlovénia elleni találkozón kivívja a továbbjutást az Európa-bajnokságra. Akkor az a döntés, hogy a válogatott kulcsemberei nem utaztak el Vologdába, óriási botrányt okozott.

Iványi Dalma: Ez teljesen más szituáció, hiszen most mind a két meccset hazai pályán, Miskolcon játsszuk. Amúgy mi ezen sosem gondolkodtunk. Nekünk mindig a következő meccs a legfontosabb.

Az oroszok elleni összecsapást is komolyan vesszük, tiszteljük őket, de nyerni akarunk. És az első meccs alapvetően felkészít a másodikra, Litvánia ellen. Teljesen egyformán kezeljük mind a két csatát.

De a világ sportjában a cél szentesíti az eszközt-féle gondolkodás nem egy ismeretlen dolog.

Székely Norbert: Mi az oroszok elleni meccsből indulunk a litvánok ellen. Így nem engedhetjük el ezt a meccset. A litvánok ellen csak akkor tudunk csúcsformában játszani, ha az oroszokkal szembeni selejtezőt is komolyan vesszük.

Tudom, hogy a lebonyolításokból adódóan a sportnak van egy olyan hozadéka, hogy egyes csapatok számolgatni kezdenek. Mi azért sem tesszük ezt, mert tudjuk, hogy melyek azok a meccsek, amelyek a 2019-es Európa-bajnokságra elvezetnek bennünket.

Ha a két miskolci mérkőzést megnyerjük, kint vagyunk az Európa-bajnokságon?

Iványi Dalma: Igen, akkor nem tudunk kiesni. Ezért is egyformán fontos mindkét meccs. Ha ez sikerülne, időt nyernénk, tovább tudnánk építeni a csapatot.

Székely Norbert: Ha kikapunk az oroszoktól, de megverjük a litvánokat, akkor is a mi kezünkben van a sorsunk. Ebben az esetben egy albániai győzelem már kijutást jelenthet. Az a legfontosabb, hogy ne engedjük ki a kezünkből az irányítást. Bármilyen furcsa, de a fordított helyzet nem lenne annyira jó. Tehát ha az oroszokat megverjük, de a litvánokat nem, kikerül a kezünkből a sorsunk. Ez a helyzet nyomást helyez a csapatra, de bízom abban, hogy a lányok ezt kiválóan tudják kezelni.