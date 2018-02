A szívszaggató hajrá sem volt elég a magyar női kosárválogatottnak

Csak a veretlenségét vesztette el a magyar női kosárlabda-válogatott az Oroszország elleni Európa-bajnoki selejtezőn Miskolcon. Az orosz együttes hét ponttal, 71-64-re nyert, de Székely Norbert csapata még kivívhatja a 2019-es Európa-bajnokságra a részvételt. Ehhez február 14-én, szerdán Litvánia ellen kellene nyerni ugyancsak Miskolcon.

Az oroszok elleni miskolci összecsapás előtt mind a magyar, mind az orosz válogatott két győzelemmel, hibátlanul állt a csoportjában. A magyar együttes 2017 novemberében fantasztikus bravúrt hajtottvégre azzal, hogy idegenben 73-70-re legyőzte Litvániát. Az orosz csapat hazai pályán csak nagy nehézségek közepette tudta megtenni ugyanezt, azon a meccsen szinte végig a litvánok vezettek.

Magyar szempontból nagyon rosszul indult a mérkőzés. Bár Goree két duplájával még 4-3-ra a magyar válogatott vezetett, innentől kezdve csak üldöztük a háromszoros Európa-bajnok orosz válogatottat. A magyar együttes kétarcú csapat benyomását keltette. Olykor remek labdaszerzésekkel keserítettük meg az oroszok életét, olykor viszont gyermetegen dobtunk, miközben a palánk alatt sem volt tökéletes a támadójáték. Az első tíz perc lepergését követően 10-18 volt az állás, azaz fokozatosan húzott el a piros mezes orosz csapat.

A második negyedbe sokkal nagyobb elánnal vetette be magát Székely Norbert együttese. Krivacsevics duplájával zárkóztunk közelebb (12-18), majd a Szekszárd tehetsége, Studer Ágnes tört be jól a palánk alá. A legkisebb dobott egy kicsit meg egy nagy triplát (17-18), a vendégcsapat edzője azonnal időt is kért. A közönség felébredt. Újra úgy érezte magát az ember, mintha meccsen lenne. Ez a 7-0-s magyar roham gyönyörű volt. Sajnos, a lendületet egy magyar labdavesztés, majd egy palánk alatti szabálytalanság törte meg.

Majga duplájával megint 4 ponttal léptek el az oroszok. Hullámzott a játék, egyik csapat sem tudta állandósítani jó teljesítményét. Igazából az volt a baj, hogy a második negyed elején szépen ledolgozott 8 pontos hátrányunk a negyed közepére újra 8 pontosra nőtt - kezdhettünk tehát mindent előről (17-25.) Krivacsevics volt ekkor a magyar csapat legjobbja, gyakorlatilag ő tartotta a frontot. Három perccel a negyed vége előtt az orosz együttes triplájával először vezettek a vendégek 9 ponttal (19-28), amelyet Maiga révén 12 pontosra tudtak növelni. 21-33-as állásnál Székely Norbert szövetségi kapitány nem tehetett mást, mint kikérte az újabb időt. Ekkor már csak egy perc volt hátra a nagyszünetig. Nagy változás nem történt, a félidőben Oroszország 37-23-ra vezetett.

Az egy félidő alatt 23 dobott pont nagyon kevés volt, ráadásul az oroszok a második félidőben sem mutattak arra hajlandóságot, hogy gyengébben játszanak. Ám ekkor - varázsütésre - megint nyomtunk egy 7-0-s rohamot. 26-43-ról 33-43 lett az állás, különösen Raksányi triplája volt nagyszerű. Ezzel aztán alaposan felbosszantottuk az orosz együttest, amely két perc alatt visszarakta a közte 17-et, azaz 33-50 lett az állás a mérkőzés 27. percében.

Mivel ez a meccs látszólag elment, az volt a kérdés, hogy a magyar szövetségi kapitány mikor ülteti le a legjobbakat, hiszen a február 14-i Litvánok elleni összecsapás sorsdöntővé lépett elő. A csapat azonban nem akarta az önbecsülését elveszteni, így foggal-körömmel harcolt a jobb orosz válogatott ellen. Mínusz húszról jöttünk vissza mínusz 14-re (41-55), miközben a három játékvezető is részt kért magának a műsorból. A közönség és Székely kapitány együtt értetlenkedett, bár a találkozónak ebben a szakaszában sem a bírókon múlt az, hogy az oroszok magabiztosan vezettek. De éppen ezért nem volt semmi szükség arra, hogy belenyúljanak a meccsbe.

44-58-nál indult el a negyedik negyed. A magyarok a második negyedhez hasonlóan megint egy óriási rohammal (5-0) kezdtek, különösen Studer Ágnes triplája volt szép. Tíz ponton belül voltunk (49-58), újra látótávolságon belülre került az ellenfél. És még innen is volt feljebb! Simon Zsófia hármasával 54-61, csodát látott a miskolci városi sportcsarnok közönsége. Ami pedig ezután jött! Studer Ági a támadóidő lejártakor a dudaszó pillanatában engedett el egy óriási triplát - 57-64. Lesz-e innen felállás? Ne feledjük, az oroszok 22 ponttal is vezettek már.

Öt perccel a befejezés előtt 57-66-os állásnál kért időt Székely Norbert szövetségi kapitány. A miniszünet után Raksányi Krisztina duplájával 59-66, Dubei parádés betörésével 63-68, azaz már csak öt ponttal vezettek az oroszok. Tyihonenko ekkor - biztos, ami biztos - leütötte Krivasevicset, 53 másodperccel a vége előtt. Medgyessy dobása leperdült, ezzel elszállt minden reményünk. Oroszország hét ponttal, 71-64-re nyert.

Az első és a második negyedet gyorsan el kell felejteni, de amit a második félidőben produkált a magyar csapat, arra igenis lehet építeni. A harmadik negyed közepétől egy önkívületben játszó magyar csapat kosárlabdázott, az embernek a szíve szakadt meg azért, hogy nem tudtak a magyarok nyerni. Az első két negyed alapján nem érdemelték volna meg, a második félidő alapján viszont igen. A közönség a vesztes meccs után is felállva ünnepelte a magyarokat.

Szerdán 18 órakor Litvánia ellen az Eb-kvalifikáció lesz a tét ugyancsak Miskolcon.

A mérkőzés után a válogatott csapatkapitánya, Raksányi Krisztina nyilatkozott az M4 Sportnak:

A második félidőben szívünket-lelkünket kitettük a pályára és vissza is jöttünk a meccsbe, ha kicsit több szerencsénk van és nem csinálunk annyi butaságot, akkor talán sikerült volna nyerni is. Az első félidei védekezésünkön ment el a meccs.

„A harmadik negyedben esélyt teremtettünk magunknak arra, hogy visszajöjjünk, előtte viszont nem hittük el azt, hogy ezt az elképesztően erős, brutálisan nagy és technikás orosz csapatot képesek lehetünk megverni. Ez a második félidőre megváltozott és olyan lett a hozzáállásunk is. El lehet bukni, még akkor is, ha mindig nyerni akarok és bánt a vereség, de a realitások talaján maradva ebből az eredményből lehet építkezni. Hibák tömkelegét hozta a meccs mindkét oldalon, azért, mert egyik csapat sincs összeszokva, mivel esély sincs arra, hogy ez megtörténhessen. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy májusban együtt tudunk majd dolgozni, lehet mélyíteni a keretet és tovább tudjuk szélesíteni a repertoárunkat. Litvánia ellen is van esélyünk, gyengébbek egy kicsivel az oroszoknál, de összefogásra lesz szükség a közönség, a csapat és az edzői stáb között, hogy tudjunk egy nagyot lépni és legyőzhessük őket. Csapategység szempontjából jó úton vagyunk és ezen kell maradnunk" – értékelt Székely Norbert szövetségi kapitány az M4 Sportnak.

"Pozitívum, hogy vissza tudtunk jönni, a második félidőben úgy védekeztünk, ahogy az egész meccsen kellett volna. Ebből tudunk építkezni és remélem, hogy a litvánok ellen kijavítjuk a hibáinkat. Talán nem pörögtünk fel eléggé és ezért késtünk le az elején az összes dobásukról, utána összeszedtük magunkat és csapatként küzdöttünk, sikerült odaérni a dobásaikra. Megtanultuk, hogy egy ilyen orosz csapat ellen nem lehet kihagyni ennyit fejben, mint mi az első félidőben" - mondta a 12 pontig jutó, három triplát bevágó Studer Ágnes az M4 Sportnak.

Női kosárlabda Eb-selejtező, C-csoport, 3. forduló:

Magyarország – Oroszország 64-71 (10-18, 13-19, 21-21, 20-13)

Magyarország: Medgyessy -, Raksányi 8/6, Simon 7/3, Goree 4, Krivacsevics 13.

Csere: Studer 12/9, Theodoreán -, Varga 8, Határ 8, Dubei 4, Katona -.

Oroszország: Beglova 5, Zsedik 7/3, Beljakova 11/9, Maiga 10, Vadejeva 11.

Csere: Leskovceva 5, Musina 12/3, Petrusina 3/3, Tyihonyenko 5, Vieru -, Zavjalova 2.