Elképesztően fordulatos meccsen győzte le a BRSE az UTÉ-t az Extraligában

Elképesztő küzdelmet és fordulatokat hozott a női röplabda Extraliga hétfői rangadója, a Linamar-BRSE – Újpest összecsapás. Az UTE 1-0-ra és 2-1-re is vezetett, innen fordított nagy nehézségek árán a címvédő egy sokáig felejthetetlen mérkőzésen.

Az UTE az egyetlen csapat, amely az elmúlt három idényben meg tudta verni a Békéscsabát a magyar bajnokságban, így egyáltalán nem lehetett előre lefutott meccsről beszélni. A hazai együttesnél a montenegrói válogatott ütő, Kszenija Ivanovics felépülése jól halad és arról is szó volt, hogy játszhat már ezen a mérkőzésen, azonban ez mégsem következett be.

Az első szettben némi meglepetésre korán elhúzott az fővárosi csapat és többpontos előnyt épített ki magának, de a játszma közepére a listavezető ledolgozta ezt, innentől fej-fej mellett haladt a két klub. Gyönyörű támadásokat és védekezéseket is láthattak a nézők ebben a felvonásban, amelyben mindkét együttes eljutott játszmalabdáig, a hajrában az UTE koncentrált jobban és 28-26-ra behúzta a szettet.

A második játszma is hasonlóan kezdődött, az UTE három ponttal ellépett, de hamar visszajött a BRSE. A színvonal továbbra is magas volt, a látványos leütések mellett a blokkok is működtek. Utóbbiban az egyik oldalon Dobi Edina és Lucija Mlinar, a másikon Da Silva és Nagy Viktória járt élen. 19-18-nál a remek nyitásoknak köszönhetően átvette a vezetést a BRSE, majd 25-20-ra meg is nyerte Dobi ejtése után. Szettekben ez 1-1-et jelentett.

A harmadikban egyik együttes sem tudott nagyobb különbséget kiépíteni, 1-2 pontokkal mentek a csapatok, teljesen kiegyenlített küzdelem folyt. Dobi kiváló nyitásszériát produkált a játszma derekán (akárcsak Bodnár Dorottya még a második végén), de az UTE rendkívül szívósan tartotta magát, főleg Hiruela szerváival. Sőt, 24-21-nél játszmalabdához is jutott, amit egy ponttal később ki is használt és 2-1-re vezetett, azaz minimum 1 pontot már megszerzett.

Felpaprikázta az állás a Békéscsabát, amely a 4. játszma elején 7-3-ra és 11-4-re is elhúzott, ezt a fórt pedig végig tartotta a hazai együttes, viszont 19 pontnál megtorpant és kettőre visszajött az Újpest. Egyre több volt a ki nem kényszerített hiba mindkét oldalon. 22-20-nál egy egészen elképesztő labdamenetet láthattak a nézők, melynek végén egy pontra csökkentette hátrányát a vendégcsapat, sőt, jött rögtön az egyenlítés is,

de a következő 3 pont a Békéscsabáé lett, 25-22-re nyerte a negyediket a címvédő. Jöhetett a mindent eldöntő 5. szett.

Amelyet komoly erőbedobással kezdett a bajnok 3-0-val, Dobi centertámadásaira nem volt válasza az Újpestnek. 6-6-nál azonban ismét egál volt, sőt, 8-7-re már az Újpest vezetett. Hihetetlen izgalmak történtek már eddig is és voltak még hátra. Már-már természetesen jött az újabb fordítás, 10-8-ra ment zsinórban három ponttal a BRSE. Mlinar rendre jó megoldásokat választott ekkor és két pontra került a győzelemtől a viharsarki csapat, az UTE azonban visszajött 13-12-re. Lucia Fresco leütésével két meccslabdához jutott a Békéscsaba, az elsőt hárította Hiluera, a másodikat viszont Dobi beverte egy egylábassal. 15-13 az utolsó játszma, szetthátrányból nyert a Békéscsaba 3-2-re, de az Újpestnek sincs oka szégyenkeznie.

Végeredmény:

Linamar-BRSE – UTE 3:2 (-26, 20, -22, 22, 13)

Az állás: 1. Békéscsaba 13 pont/5 mérkőzés, 2. Újpest 12/6, 3. Fatum-Nyíregyháza 7/5, 4. Kaposvár 6/5, 5. Vasas Óbuda 4/4, 6. Jászberény VT 3/5