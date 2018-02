Európa kilencedik legjobb csapata a Sopron Basket

Az Eurobasket kosárlabda szakoldal által szerdán kiadott rangsorban a kontinens kilencedik legjobb női csapataként említik a magyar bajnok, Sopron Basketet.

A török szupercsapat, Fenerbahce elleni Euroliga negyeddöntőre készülő Sopron Basket az Eurobasket mértékadó listáján került a legjobbak közé. A listát a hazai bajnokságban és az európai kupasorozatokban elért eredmény alapján állították össze. Ezek alapján a valamennyi mérkőzést figyelembe véve 23-6-os mérleggel álló Sopronnak 148 pontot írtak a neve mellé.

A rangsort a veretlen (26-0) orosz Dinamo Kurszk vezeti 199 ponttal a szintén orosz UMMC Jekatyerinburg (180) és a török Yakin Dogu (179) előtt, a negyedik helyen pedig a Sopronra váró Fenerbahce (165 pont) áll. Az első százban magyar részről feltűnik még az Atomerőmű Szekszárd (17. hely, 134 pont), az UNI Győr (38. hely, 106 pont), a Miskolc (54. hely, 99 pont), a ZTE (84. hely, 88 pont) és a PEAC Pécs (100. hely, 79 pont) is.

A soproni csapat egy egyéni elismerést is magáénak mondhat az Euroliga-párharc előtt: a nemzetközi szövetség (FIBA) hivatalos honlapjának szakírója az Euroliga alapszakaszának legjobbjai közé beválasztotta a Sopron Basket szerb centerét, az egész idényben remeklő Alekszandra Crvendakicsot.

"Öt-hat éve már láttam őt a szerb ifjúsági válogatottban, most pedig figyelni, ahogy a legmagasabb szinten tündök, egészen borzongató érzés. Azt pedig különösen értékelem, hogy akkor is a hátán cipelte a Sopront, amikor tavaly nem igazán ment a csapatnak, és most is főszereplő, amikor az elmúlt tíz év legjobb szezonját futja az együttes – írta Paul Nielsen.

A Sopron február 28-án hazai pályán kezdi a negyeddöntőt a török Fenerbahce ellen. A két győzelemig tartó párharc második találkozóját március 7-én rendezik Isztambulban, ha pedig a két mérkőzés után döntetlenre áll a párharc, akkor március 14-én Sopronban döntenek a felek az elődöntőbe jutásról.