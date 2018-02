Az eSport elfogadásához talán az ingyen sör nyújtana segítséget

A világon és Magyarországon is rohamosan nő az eSport népszerűsége. Az idősebb korosztály elutasítja a versenyszerű videójátékozást, a jelen és a jövő generációja viszont egyértelműen azonosulni tud vele. Az Egyesült Államokban és Ázsiában több millió dolláros bevételt generál és többszázmillió nézőt csalogat a képernyők elé egy-egy nagy verseny. Hazánkban még csak most bontogatja szárnyait az eSport, ám hamarosan itthon is soha nem látott méreteket ölthet a „sportág”. A magyar viszonyokról az egyik leghíresebb csapat, a Wonder Stag tulajdonosával és menedzserével, Németh Rolanddal, valamint a csapat YouTuberével, Sztankovics-Kiss Imrével beszélgettünk.

Melyek a legfontosabb tudnivalók a Wonder Stag eSport csapatról?

2013-ban alakultunk, Death Faction Multigaming néven. Akkortájt volt az első komolyabb League of Legends - rövidebb és eSport berkeken belül ismertebb nevén LoL - verseny Magyarországon, ami a világ egyik, ha nem a leghíresebb eSport játéka. Ősszel, a PlayIT rendezvényen volt a megmérettetés, elég komoly díjazással, úgyhogy osztálytársakkal és barátokkal összeraktunk egy csapatot és elkezdtünk gyakorolni. Az hamar kiderült a számomra, hogy az én játéktudásom kevés lesz a versenyhez, így inkább a csapat menedzselésével és új tehetségek felkutatásával kezdtem foglalkozni. A verseny nagyon jól alakult, sikerült is megnyernünk, ez volt az első komolyabb eredményünk. 2014-ben már három csapatunk volt, kettő League of Legends és egy Counter-Strike - CS - és néhány befektetővel történt egyeztetés után ők javasolták, hogy ha komolyabban gondoljuk ezt az egészet, akkor valami komolyabb névre is szükség lenne. Hosszasan ötleteltünk és gondolkoztunk, hogy olyat találjunk, ami reprezentálhatja a szervezet magyarságát és megfelelő egy nemzetközi brand létrehozására is. A csodaszarvas mellett döntöttünk. Jelenleg 6 játékban van csapatunk, közel 40 főt számlál a szervezetünk.

Mi alapján lehet bekerülni az egyesületbe?

Vannak csapatok és játékok, ahol viszonylag állandó az összetétel, de vannak olyanok, ahol folyamatosan cserélődnek a játékosok. Kicsit hasonló ez, mint a több sport esetében, fociban, vagy egyéb labdajátékokban is folyamatosan változnak a keretek. Sokan jelentkeznek hozzánk, hiszen itthon szerencsére elég sokan ismernek már minket, de inkább mi szoktunk játékosokat keresni. Az igazán jó játékosok egyébként már ismerik egymást, úgyhogy afféle önszerveződés is jellemző erre az ügymenetre.

Az egyik leghíresebb csapattá nőtték ki magukat Magyarországon az utóbbi években. Tulajdonosként és menedzserként mire a legbüszkébb?

Talán az egyik legkorábbi sikerünkre, amit az úgynevezett LoLfoglalás nevű versenyen értünk el. A League of Legendsnek elkészült a magyar kliense, magyar szöveggel, magyar hangokkal, ennek apropóján pedig a játék kiadója, a Riot Games a nyitóünnepségére szervezett egy nagy versenyt is. A nyereményekről az elején még semmit nem mondtak, de ekkor két csapatunk volt, így mindkettőt beneveztük. Aztán egész jól menetelt mindkét együttesünk, és amikor bejutottunk a legjobb nyolc közé, akkor hirdették ki, hogy egyébként 2,5 milliós összdíjazású a torna, komplett Razer felszereléseket lehet nyerni, ami nagyon komoly gaming periféria, billentyűzet, egér, fejhallgató, ilyesmik. A sorsolás szeszélye folytán pedig külön ágra kerültek a csapataink és végül egymás ellen játszották a finálét, így az első és a második hely is a miénk lett. Illetve a napi dolgokra és eredményekre is büszke vagyok, például hogy a Lay's-szel kooperálva létre tudtuk hozni Magyarország első gaming házát.

Erről még lesz szó, de ha már a menedzsment szóba jött, mi a helyzet a támogatókkal és a szponzorokkal?

Egyre nyitottabbak az emberek, most már annyira nem idegenkednek, mint néhány évvel korábban. Sok cég esetében, amelyek kompetensek lehetnének eSport szponzorációban inkább azt érezni, hogy a döntéshozók még mindig nem tudják, hogy pontosan miről van szó. Külföldi partnereknél ilyesmiről szó sincs, ott nem kell túlmagyarázni a dolgokat. Nálunk a marketinges értelmezés rész még egy picit le van maradva, de ez a folyamatban lévő nagy versenyek és az állami támogatás mellett talán változni fog.

Félprofi, vagy teljesen amatőr játékosok alkotják a Wonder Stag keretét?

Kezdte nálunk olyan játékos a karrierjét, aki most már ebből él, jelenleg Spanyolországban játszik, az első ligában. Magyarországon egyelőre erre nincs meg a kellő infrastruktúra, de egyre több befektetőnek csillan fel a szeme. Nálunk mindenkinek van munkája, vagy iskolába jár, így sajnos teljesen profi szintről még nem beszélhetünk. Viszont előrehaladott tárgyalásokban vagyunk, hogy ez a nagyon közeli jövőben változzon, remélem, itthon mi leszünk az elsők, akiknek sikerül.

Mekkora a különbség a magyar és a külföldi játékosok között?

Szerintem egyáltalán nem nagy, legalábbis ami az egyéni teljesítményt illeti. A legjobban ez akkor látszódott, amikor tavalyi év elején LoL-ban egy versenyen Európa legjobb 16 csapata közé kerültünk, ami hatalmas szó. Ott tűnt ki, hogy egyéni szinten nincs igazán nagy különbség a világ legjobb játékosai és a magyarok között, hiszen világbajnokságot megjárt játékosok ellen játszottunk. Csapatszinten már más a helyzet, nyilván egy olyan társaság, amelyik együtt él, együtt gyakorol a nap 24 órájában, hatalmas előnnyel rendelkezik velünk szemben, hiszen mi örülünk, ha hetente 5-6 órát tudunk érdemben közösen edzeni.

Az a jobb gamer, aki a nap 24 órájában le sem teszi a kontrollert, vagy ehhez is kell egyfajta tehetség?

Mindenképp kell tehetség és jó kommunikációs készség is. Fontos, hogy ügyes legyél, de még fontosabb, hogy hogyan beszélsz a csapattársaiddal, hogyan reagálsz például egy-egy hibára. Egymás biztatása elengedhetetlen, az is hozzátesz a sikerhez. A FIFÁ-n, a Starcraft-on és néhány verekedős játékon kívül, amelyek főleg Ázsiában hódítanak, minden populáris eSport játék csapatjáték, így ezek a szempontok kulcsfontosságúak egy jó játékosnál.

Egyre nagyobb teret hódít magának Magyarországon az eSport, de még így is rengeteg a negatív hang, mely szerint a versenyszerű videojátékozás nem igazi sport. Mivel lehetne meggyőzni ezeket az embereket az ellenkezőjéről?

Az ingyen sör lehet, hogy hatásos lenne. De a viccet félretéve ez vélhetően egy ugyanolyan örök kérdés marad, mint mondjuk a sakk, vagy sok más sportág esetében. Szerintem az a legfontosabb, hogy az, aki csinálja, higgye el, hogy amit ő csinál, az sportként is elkönyvelhető. Aki nem akarja, az úgysem fogja elfogadni, így nincs értelme győzködni az embereket. Már csak azért sem, mert az eSport közönsége a jelen generációja, ez a korosztály pedig már befogadja és elfogadja ezt az egészet. Az idősebb korosztálynak ez egy akkora újdonság, hogy szinte természetes, hogy elutasítóak.

A törzshelyük az InGame e-sport bár. Máshol is szoktak játszani?

Nehéz, mert a legkisebb csapatunk is négy-öt főből áll és mivel sok a vidéki játékosunk, így a személyes találkozókat szinte lehetetlen összehozni. Éppen ezért az online játék a jellemző, a gyakorlómeccsek is online zajlanak. Egy-egy komolyabb verseny előtt persze igyekszünk legalább 2-3 napra összeülni.

Ahogyan azt már korábban említette, a Lay's Magyarországnak köszönhetően 2017 szeptemberében egy igazi gaming házat birtokolhattak, ott azért ilyen problémák aligha akadtak.

Ez egy másfél hónapos gyakorló időszak volt, a Boráros tér közelében egy loft lakást alakítottunk át Felosztottuk, egy héten egy csapat birtokolhatta a házat. Nagyon jó volt, mert így egyrészt jobban megismerhették egymást a játékosok, másrészt hatalmas fejlődés mutatkozott a játékban is. Értelemszerűen sokkal egyszerűbb volt utána a meccseket kielemezni, könnyebben meg tudtuk beszélni a hibákat. Gördülékenyebben ment minden, úgyhogy nagy szükség lenne az eSportnak ehhez hasonló bázisokra.

Milyen a viszony a többi csapattal? Összetart a közösség, vagy inkább a nagy rivalizálás a jellemző?

Egy normális rivalizálás nyilván van a csapatok között, de amikor közös cél érdekében kell megmozdulni, akkor meglepően kooperatív és együttműködő a társaság. Igazából ismeri egymást az összes játékos és az összes menedzser, úgyhogy jó a viszony, máshogy nem is lehetne előrelépni. Márpedig mi más lehetne az itthoni eSport társadalom célja, mint a folyamatos fejlődés.

