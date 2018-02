A triplazuhatag sem segített a Körmenden, elődöntős az Alba Fehérvár

Debrecenben a Falco 92-83-as győzelmével kezdődött meg a Zsíros Tibor férfi kosárlabda Magyar Kupa háromnapos küzdelemsorozata. Az első negyeddöntőben a Pécs hiába vezetett már 15 ponttal is, a Falco a negyedik negyedben ellenállhatatlan játékkal fordította meg a meccset. A második negyeddöntőben a Paks meglepetésre 61-58-ra verte az esélyesebbnek tartott Zalaegerszeget. Az Alba Fehérvár kiélezett második féidős mérkőzésen 86-82-re nyert a triplazuhatagot zúdító Körmend ellen. Cikkünk folyamatosan frissül.

Bár könnyen mondhatjuk, hogy egy péntek délután 13 órai kezdési időpont nem éppen közönségcsalogató, ha egy napon négy Magyar Kupa negyeddöntőt kell megrendezni, akkor az első mérkőzésnek korán kell kezdődnie. A szombathelyi Falco és a PVSK egymásnak feszülése volt az első momentuma a Zsíros Tibor férfi kosárlabda Magyar Kupa háromnapos programsorozatának a debreceni Főnix csarnokban.

Szegény Falcót még az ág is húzta azzal, hogy a csapat két kulcsembere, Perl Zoltán és a csapat fehérorosz légiósa, Aliaksandr Pustahvar betegség miatt el sem tudott utazni Debrecenbe. A pécsiek technikai vezetője, Kövecses József azt mondta, ha nyernek, levághatják a copfját. Amelyet amúgy huszonhat éve növesztett.

A kupadöntő sorsolása után tudni lehetett, hogy az Albacomp, Szolnok, Körmend hármasból csak egy juthat a döntőbe, mivel a három csapat azonos ágon szerepelt. Így a másik ágon lévő Falcotól sokan azt várták, hogy besétál a fináléba.

Be is jutott, sétáról azonban szó sem volt. A lelkes pécsiek ugyanis a harmadik negyedben már 15 ponttal is vezettek, ekkor úgy tűnt, hogy esélye nem lesz a Falcónak. A negyedik negyedet azonban Govens és Váradi vezetésével 21 ponttal 33-12-re nyerte meg a Szombathely, amely a meccset is behúzta 92-83-ra. Ezzel a Pécs kiesett, Csőri bácsi copfja nem került olló alá.

Zsíros Tibor férfi kosárlabda Magyar Kupa negyeddöntő: PVSK-Falco 83-92 (34-25, 16-20, 21-14, 12-33). A Falco legjobb dobói: Govens 26, Váradi 21. A Pécs legjobb dobói: Antoni 20, Durham, Budimir 18-18.

A nap második mérkőzésén az esélytelenebbnek tartott Paks 61-58-ra verte a Zalaegerszeget. A két együttes sokáig nem tudott elszakadni a másiktól, felváltva vezettek a csapatok.

A végjátékot - némi meglepetésre - a Paks bírta jobban, amelyben a magyar válogatott Eilingsfeld János 19 pontot szórt - ugyanennyit ért el csapattársa, Hinds is. A Zalaegerszegben Benke Szilárd és Szabó Zsolt 16-16 pontig jutott. Érdekesség, hogy amióta nyolcas döntőt rendeznek, a ZTE még nem tudott meccset nyerni a féri Magyar Kupában.

Zalakerámia ZTE-Atomerőmű SE 58-61 (18-18, 18-17, 12-13, 10-13)

Papíron a nap legnagyobb rangadójának az Alba Fehérvár-Körmend negyeddöntő ígérkezett. Aztán ebből az első félidőben semmi nem lett, mert az Alba a szünetre 20 pontos előnyre tett szert. A szünetbeli 48-28-as állás pontosan tükrözte a pályán történteket. A vasiak semmit sem tudtak kezdeni az Alba agresszív védekezésével, nem jöttek be a körmendi dobások, miközben a túloldalon szinte minden sikerült az Albának.

Aztán a harmadik negyeben a Fehérvár gyönyörűen belealudt a meccsbe. A már elparentált Körmend egy 27-8-as rohammal 56-55-re jött fel. Döbbenetes fordulat, amelyre senki nem számított. A piros-feketék támadójátéka rengeteget javult a nagyszünet után. Nyolc hármast dobott a Körmend csak a harmadik negyedben. Nagy izgalmakat tartogatott az utolsó játékrész. Nem is csalódtunk. A 33. percben újabb két távoli körmendi dobás talált be, ezzel a vasi együttes 68-65-re átvette a vezetést. Innentől kezdve elemi izgalmak közepette zajlott a negyedik negyed. Amelyet végül egy másik tripla, az Albacompos Harrisé döntött el, mert 41 másodperccel a vége előtt ezzel lett 84-80 az Alba Fehérvár javára. Innen pedig már nem tudott a Körmend visszajönni. A vége 86-82 a Fehárvárnak egy nagyon izgalmas második félidőt hozó mérkőzésen.

Alba Fehérvár-Egis Körmend 86-82 (25-19, 23-9, 17-32, 21-22)

A további program: Szolnok-Kecskemét (20.30)

Cikkünk folyamatosan frissül.