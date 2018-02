Négy nemzet torna: kikapott a vb-riválistól a magyar hokiválogatott

A magyar jégkorong-válogatott 5-2-re kikapott a világbajnoki rivális kazah csapattól a katowicei felkészülési torna pénteki nyitómérkőzésén.

A nyitóharmadban a zömmel az orosz élvonalbeli (KHL) játékosokból álló kazah együttes nagy nyomás alatt tartotta a magyar kaput, s emberelőnyből vezetést is szerzett.

A második húsz percben is veszélyesebb volt az ellenfél, s egy villámgyors támadásból növelte előnyét. Bár Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány csapata a harmad végén kettős emberfórban faraghatott volna a különbségen, nem tudott élni az utolsó játékrészre is átcsúszó lehetőséggel. Egyenlő létszámban azonban összejött a szépítés Garát Zsombor révén, csakhogy a kazahok két gyors góllal eldöntötték a találkozót. Sofron szép egyéni megmozdulása már csak szépségtapaszt jelentett, a magyarok az utolsó percekben kapuslehozatallal is próbálkoztak, ám gólt lőniük nem, csak kapniuk sikerült.

A válogatott a hétvégén szintén vb-ellenféllel mérkőzik: szombaton az olasz, vasárnap a házigazda lengyel együttes lesz az ellenfél.

A világbajnokságon a feljutó Nagy-Britannia mellett a világelitből kiesett Olaszország és Szlovénia, valamint Lengyelország és Kazahsztán lesz a magyarok ellenfele április 22. és 28. között a Papp László Budapest Sportarénában. Az első két helyezett feljut a 16-os elitbe, az utolsó pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.

Semmi baj nem volt a játékkal, a fiúk mindent végrehajtottak, amit kértünk tőlük. Ellenben nagyon sok kiállítást kaptunk, az első két harmadban ráadásul csak minket súlytottak a bírók az ítéletekkel, ez pedig megtörte a ritmusunkat. Nagyot kellett harcolnunk, hogy meccsben maradjunk. Öt az öt ellen egészen jól kontrolláltuk a játékot, és ahhoz képest, hogy milyen sok kiállítást kaptunk, csak két gólt szereztek fórban, ez nem olyan rossz. Nekünk is volt egy emberelőnyös gólunk, igaz, sok lehetőségünk nem volt arra, hogy öt a négy ellen játszunk" – mondta Jarmo Tolvanen, szövetségi kapitány a szövetség honlapjának.

Eredmény, négy nemzet torna, 1. forduló:

Kazahsztán-Magyarország 5-2 (1-0, 1-0, 3-2)

magyar gólszerzők: Garát (43.), Sofron (58.)

szombaton játsszák:

Magyarország-Olaszország 16.30

Lengyelország-Kazahsztán 20.00

vasárnap játsszák:

Olaszország-Kazahsztán 15.30

Lengyelország-Magyarország 19.15