Új stílus, új emberek, nagy feladatok várnak a férfi kosárválogatottra

Két kulcsfontosságú világbajnoki selejtező vár a magyar férfi kosárlabda-válogatottra. Vojvoda Dávidék február 23-án a csoport esélyeséhez, Litvániához látogatnak, majd három nappal később Szombathelyen szeretnének visszavágni Lengyelországnak a bydgoszcz-i vereségért. A felkészülésről és a tervekről beszélt Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a bb1.hu oldalnak.

Az interjúból kiderül, hogy Ivkovics szerint a két mérkőzés egyformán fontos, valamint próbatétel is a játékosok számára, hosszú távon pedig a selejtezők alapján tudja eldönteni a kapitány, kire számíthat majd az újjáépülő csapatban.

A honosított játékos ezúttal nem Karahodzsics Kemal, hanem a Falco irányítója, Govens Darrin lesz, ezáltal egy másik rendszert fog kipróbálni a csapat, aztán kiderül, melyik fekszik jobban.

Wittmann Krisztián továbbra is a keret tagja, de csak mint vésztartalék, ezzel a szereppel természetesen a játékos is tisztában van. Azt is megemlíti Ivkovics, hogy a szombathelyi összecsapás lesz Tóth Norbert és Ferencz Csaba búcsúmérkőzése a válogatottban.

Karahodzsicsot centerposzton Horti Bálint pótolhatja majd, azaz a csapatkapitány Keller Ákost kell majd tehermentesítenie. Nem zárkózik el más centerek kipróbálásától sem a kapitány, de csak olyan játékossal számol, aki szeretne is a válogatottban játszani és nem teherként éli meg.Hanga Ádám játékára kevés esélyt lát, de ha esetleg mégis összejönne, úgy bármikor nyitott karokkal várja, akár a meccsek előtt egy órával is, teljes mértékben rábízza a döntést.

A hétvégén esedékes Magyar Kupa nyolcasdöntő után szinte azonnal összehívta a nemzeti csapatot, hogy minél többet tudjanak együtt készülni. Így a válogatott már Kecskeméten készül, majd csütörtökön utazik el a litvánok elleni idegenbeli vb-selejtezőre.