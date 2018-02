Ambros Martín váratlan távozása és ami mögötte van

A magyar szurkolói néplélek azt sem tudja elviselni, ha az addig szeretett és agyonajnározott edző a szomszéd kerületbe megy dolgozni. Azt meg különösen nehezen veszi be Hungária, ha egy magyar klubot irányító spanyol edző az ősellenség Románia szövetségi kapitánya lesz és a „mi lányaink" ellen készíti fel a románokat. Ambros Martín pénteken este jelentette be, hogy távozik a háromszoros BL-győztes Győri Audi női kézilabdacsapatának kispadjáról. Vélemény.

Miközben előszeretettel hangoztatjuk, hogy a világ sportjának egyre gyorsuló globalizációjában Magyarország sem akar lemaradni, addig bizonyos dolgokkal úgy vagyunk, mintha éppen most érkezett volna meg portánk elé Petőfi az ekhós szekéren. Ambros Martín román szövetségi kapitányi munkája olyan zavart és zárlatot okozott, amelyet azóta sem tudott orvosolni egyetlen villanyszerelő sem. Áruló! A pénzért eladta a lelkét a románoknak! Hitvány ember, aki azt sem tudja, milyen sebeket szaggatott fel bukaresti szerepvállalásával. Ezek csak a legenyhébb mondatok, amelyet Martín fejéhez vágtak, amikor bejelentette, hogy román szövetségi kapitány lesz. A megbocsájtóbbak csak sóhajtoztak, hogy

jaj, Istenem, mi lesz most velünk, amikor a derék Ambros a románoknak magyarázza el a magyarok elleni taktikát."

Hogy mi lett? Az égvilágon semmi. A decemberi női kézilabda-világbajnokságon az Ambros Martín vezette román válogatott ugyanúgy nem jutott a legjobb nyolc közé, mint a magyar. A mieink a franciák ellen szenvedtek vereséget, a románok a csehektől kaptak ki – azok után, hogy a csoportküzdelmeket megnyerték. A 2016-os Európa-bajnokság ennél azért fájóbb emlék, mert Helsinborgban Románia nyert 29-21-re, de ott annyi ember hiányzott a magyar csapatból, hogy ennek a meccsnek sem tulajdonítottunk nagy jelentőséget. Ambros Martínnak szíve-joga van bármelyik ország szövetségi kapitányságát elvállalni. A románokét is, meg a magyarokét is. Utóbbit – a Fradi edző, Elek Gábor társaságában – egy ideig be is töltötte, aztán meg jelezte, hogy szívesen lenne egyedül is magyar kapitány. Ezt meg a magyar szövetség nem akarta annyira.

Mondjuk, az a kommunikációs kacskaringó, amely ezt az ügyet jellemezte, pont olyan, mint Martín búcsújának közlése. 2015. március 4-én Martín azt mondta a Nemzeti Sportnak, hogy:

„A mai eszemmel azt mondom, előbb vagy utóbb – talán csak utóbb, ha lejár a következő hároméves szerződésem Győrben, talán hamarabb –, de egy válogatott kispadján is megtalálnak."

Meg ezt:

Nem leszek román szövetségi kapitány! Nem tehetek olyasmit, ami rossz a csapatomnak, a városomnak, az országomnak, a szurkolóimnak, márpedig nekem most az ETO a csapatom, Győr a városom, Magyarország az országom, és akik nekünk drukkolnak, azoknak nem árthatok. Ez a legfontosabb. Kapjak bármilyen ajánlatot, ha úgy érzem, hogy a kapitánykodás bármilyen módon, akár közvetve is az itteni munka rovására megy, nemet mondok."

Aztán mégis az lett. Romániában. Másfél évvel később, 2016. október 4-én jelentették be ezt. Ha valamiért, akkor csak azért lehetne a spanyolt kárhoztatni, mert tomport csinált a szájából. Ám az időtényező itt is fontos. 2015 márciusában azt mondja, megtalálják majd egy válogatott kispadon. 19 hónap alatt a magyaroknak ez nem sikerült, ekkor jöttek a románok.

Bontsuk is most a román vonalat, jöjjön a Győr, amelynek vezetése minden bizonnyal olyannyira biztos volt Ambros Martín maradásában, hogy egyszerűen nem volt felkészülve az edző ellenkező irányú döntésének tálalására. Mert azt csakis az érdekesség kategóriába lehet sorolni, hogy a héten a klub bejelenti a jövő sztárigazolásait, de egy szót sem szól annak az edzőnek a sorsáról, akinek a nyáron lejár a szerződése. Ebben az esetben vélhetően arról lehetett szó, hogy a klubvezetés az utolsó pillanatig abban reménykedett, hogy a sikeres transzferek (bejelentése) maradásra bírja a spanyolt. Csakhogy ő már döntött. A klub közleményében és Martín szépen megfésült nyilatkozatában persze van egy olyan mondat, amely gondolkodásra ad okot. Ez:

Az elmúlt hetekben a körülmények a csapat körül arra irányítottak, hogy meghozzam ezt a döntést a csapat érdekében."

Mik ezek a körülmények? A csapat kerete nem lett gyengébb, sőt! Akkor a norvég Nora Mörk súlyos sérülése lenne az ok, amelyet egyértelműen a spanyol edző nyakába varrtak? (Túledzettség, nem megfelelő mennyiségű pihenőidő – ezek voltak a vádak.) Tény, hogy Martín a magyar NB I leggyengébb csapatai ellen is előszeretettel játszatta az első sort, pedig ezek ellen az együttesek ellen a tarcsi is simán nyert volna. Az is tény, hogy Nora Mörkön kívül a Györ számos klasszisa járta meg a hadak útját, azaz a műtőt, mert szalagszakadást szenvedett. Mindez lehet véletlen, bár aligha az. Azért Nora Mörk esetében jegyezzük meg, hogy ezt a játékost (is) csapágyasra hajtották a decemberi női világbajnokságon, majd januárban már jöttek a győri feladatai. A pihenés, a megfelelő és elégséges regeneráció hiánya is okozhat egy ilyen súlyos sérülést.

Martín három BL-győzelmet ért el a Győrrel – ezért sok mindent elnéztek neki. Azt is, hogy a csapat ikonját, Görbicz Anitát a szélre száműzze. Azt is, hogy a magyar játékosokat a külföldiekkel szemben látványosan háttérbe tolja. Addig, amíg jöttek a győzelmek, amúgy sem szólt senki, a cél ebben az esetben is szentesítette az eszközt. Addig, amíg fut a szekér, a diadalt is sokkal könnyebb kommunikálni, mint egy olyan helyzetet, amely kommunikációs válsághelyzetet eredményezett pénteken este. Holott csak annyi történt, hogy az Elektromos csarnokban a Vasas-Győr bajnoki végén Ambros Martín elbúcsúzott a játékosoktól. Mondjuk, az is megérne egy bekezdést, hogy az edző miért a csapat öltözőjében jelenti be elsőnek a döntést és miért nem a klub elnökének mondja el először a frankót, de ez lehet akár Martín magánügye is. (Képzeljük el ugyanezt mondjuk a Zinedine Zidane-Real Madrid konstellációban, ugye, mennyire nem életszerű?) Miután a klubvezetés is a Vasas meccs után szembesült azzal, hogy Ambros Martín véglegesen döntött, nehéz helyzetbe került Bartha Csaba klubelnök. A klub szombat reggelre időzítette a bejelentést, de miután az Elektromos csarnokban a helyzet eszkalálódott, már nem lehetett tovább várni a közlemény kiadásával.

A helyzet egyediségét fokozza, hogy Ambros Martín májusig Győrben dolgozik. Onnantól kezdve meg máshol. Lehet, hogy Rosztovban, lehet, hogy egy másik klub élén. Ez biztos. Meg az is valószínű, hogy Győrben hamarosan találkozhatnak vele. Csak épp az ellenfél kispadján. Hogy ezt a magyar szurkolói néplélek hogyan fogadja, az ma még kérdés. Ha Martín májusban negyedszer is megnyeri a Bajnokok Ligáját a Győrrel, akkor talán nem lesz örökké áruló. De ha nem, akkor tényleg a Jóisten kegyelmezzen meg neki.