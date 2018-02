Kovalcsuk-show: az orosz hokisok az USÁ-nak sem kegyelmeztek

A phjongcshangi téli olimpia jégkorongtornájának egyik leginkább várt mérkőzése volt az Olimpiai Sportolók Oroszországból - Egyesült Államok rangadó, amely a B csoport első helyéről is döntött. A meccs azonban kicsit sem volt szoros, az oroszok ismét gyönyörű gólokat szereztek és esélyt sem hagytak az amerikaiaknak. A nőknél eldőlt: kanadai-orosz és amerikai-finn elődöntőket rendeznek.

Már az első perctől kezdve nagy nyomást gyakorolt az oroszok válogatottja az amerikaiak kapujára, aztán a nyolcadik percben megszületett a vezetés is, Nyikolaj Prohorkin talált be. A gól után az amerikaiak is magukhoz tértek, de csak kapuvasig jutottak, az állás nem már változott az első harmadban.

A másodikban viszont elég hamar igen, ismét Prohorkin volt eredményes. A forgatkókönyv innen hasonló volt, mint az előző játékrészben, az oroszok magukra engedték az amerikaiakat, de adódott ziccer itt is, ott is. Persze egy ilyen meccsen, bármilyen játékosokból álljanak a csapatok, a feszültség is állandó, Prohorkin és Chris Bourque rendesen összekaptak a harmad végén.

Hogy ne ez legyen az utolsó emlékezetes mozzanat a középső húszpercben, arról Ilja Kovalcsuk gondoskodott, aki 0,2 másodperccel a vége előtt hatalmas kapásgólt ragasztott Zapolski kapujába, igazi, kicsit benne volt a kapus is.

A harmadik játékrész hasonlóan kezdődött, ahogy az előző befejeződött: Kovalcsuk lépett ki, majd ismét megmutatta, hogy világklasszis keze van, csuklóból halálpontosan kilőtte a hosszú felsőt, még a vas is csilingelt. 4-0, gyakorlatilag elúszott a meccs az amerikaiaknak. Átment kicsit csapongóba a játék, megint kialakultak ziccerek mindkét kapu előtt, de több gól már nem született, és mivel a szlovén-szlovák találkozón a felek nem bírtak egymással rendes játékidőben, így az oroszok megszerezték a csoportgyőzelmet és biztosan ott vannak a negyeddöntőben.

Végeredmény:

Olimpiai Sportolók Oroszországból – Egyesült Államok 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

Gólszerzők: Prohorkin (8., 23., Kovalcsuk 40., 41.)

A csoport másik meccsén a gólnélküli első harmad után a másodikban Szlovénia 2-0-s vezetést szerzett, miután bő három perc alatt két emberelőnyt is kihasznált. Azonban még ebben a játékrészben szépített Szlovákia, szintén emberfórból. Sőt, a harmadik harmadban az egyenlítés is összejött Marcel Hascak révén.

Maradt 2-2 az állás a rendes játékidőben, jöhetett a túlóra, ahol csak a szlovákoknak volt helyzete, de gólt nem tudtak szerezni, szétlövés döntött. Ott pedig ki más villant volna, mint a szlovén ikon, Ziga Jeglic, az ő góljával végül Szlovénia győzött, ami azt jelenti, hogy óriási meglepetésre ők végeztek a csoport második helyén, az USA a 3., Szlovákia a negyedik.

A korábbi mérkőzésen Svájc csapata óriási, 8-0-s verésben részesítette a házigazda Koreát, Pius Suter mesterhármasig jutott, ezzel a két csapat helyet cserélt az A csoportban, amit Csehország vezet Kanada, Svájc és Korea előtt.

A hölgyeknél magyar idő szerint hajnalban az orosz csapat simán, 6-2-vel átlépett a svájciakon, az északi rangadón pedig szintén nagy különbségű győzelem született, Finnország ugyanis 7-2-re verte Svédországot. Az orosz csapat a négyszeres címvédő Kanadával, Finnország pedig az Egyesült Államokkal meccsel a döntőbe jutásért.