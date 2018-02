Meghalt Galambos Béla, korábbi válogatott jégkorongozó

Hosszan tartó, súlyos betegség után szombat éjszaka, 68 éves korában elhunyt Galambos Béla válogatott jégkorongozó - adta hírül a magyar szövetség (MJSZ) honlapja.

A nyolcszoros magyar bajnok, a nemzeti színekben négy világbajnokságon is jégre lépő, 73-szoros válogatott játékos a hatvanas-hetvenes évek meghatározó alakja volt. Visszavonulása után bizottsági tagként segítette az MJSZ munkáját - idézte fel a gyászjelentés.

Galambos már serdülő játékosként a Népsport címlapján szerepelhetett, amikor korosztályos csapata 53 góljából 41-et ő szerzett a bajnokságban. 1964 decemberében, 15 évesen mutatkozott be az Újpesti Dózsa felnőtt csapatában, majd szerepelt a Ferencvárosban is. A Magyar Népköztársasági Kupát is nyolcszor emelhette a magasba.

A felnőtt válogatottba az 1969-es szkopjei világbajnokságra kapott először meghívót. A címeres mezben 1974-ig játszhatott, négy világbajnokságon - 1969, 1970, 1972 és 1973 - képviselte az országot.