Svédország óriási csatában győzött az északi rangadón és csoportelső

A C csoport első helyéről és az első kiemelésről döntött a férfiaknál a Svédország-Finnország rangadó a phjongcshangi olimpiai hokitornáján. Ahogy arra számítani lehetett, fegyelmezett védekezés és komoly taktikai csata folyt a jégen, végül a svédek 3-1-re nyertek és ott vannak automatikusan a legjobb 8 között. Ahogy Kanada is, amely legjobb csoportmásodikként jutott tovább, miután legyőzte 4-0-ra Dél-Koreát.

A 11. percben úgy tűnt, a svédek megszerzik az első emberelőnyös góljukat a tornán, Par Lindholm ért bele gyönyörűen a levegőben Hersley távoli lövésébe, Mikko Koskinennek pedig esélye sem volt a védésre. Visszanézték azonban az esetet, ami után végül elvették a találatot magasbot miatt, maradt a 0-0.

Bő három perccel később viszont már érvényes gól született: Viktor Fasth védett egy finn lövést, a kipattanóból le tudott fordulni a svéd csapat, Anton Lander pedig egy az egyben vezethette a korongot Koskinenre és nem is hibázott. Ezen kívül kevés akció volt, inkább a fizikális hoki dominált, Petri Kontiola például úgy ledózerolta Jonas Ahnelövöt, hogy a svédnek be kellett mennie az öltözőbe.

A második harmadból másfél perc telt el, amikor egyenlített Finnország, Joonas Kemppainen tuszkolta be a pakkot közvetlen közelről. Ezután is maradt a finn fölény, emberelőnyben is játszott a Szocsiban bronzérmet nyerő csapat, de a svédek a jégen kúszva-mászva megakadályozták az újabb gólt. További gól nem is esett ebben a harmadban.

A harmadikra emeltek a tempón a felek, eleinte még csak játékmegszakítás sem volt. Kiegyenlítettebbé vált a játék, a svédek pedig a játékrész felénél ismét megszerezték a vezetést, Patrick Zackrisson csapott le egy kipattanóra, ami ellen Koskinen már tehetetlen volt. Majdnem jött azonnal az egyenlítés, de Fasthot nem tudták a koronggal együtt sem betuszkolni a kapuba.

A végén a finnek már emberelőnyben, üres kapuval támadtak, de Lepistö szabálytalansága miatt ők kerültek emberhátrányba. Az üres kapu viszont maradt, amibe Oscar Möller talált be a svédektől, beállítva a 3-1-es végeredményt. Svédország így 100%-os teljesítménnyel nyerte a C csoportot és első kiemeltként került a legjobb 8 közé. Finnország pedig Dél-Korea ellen játszik nyolcaddöntőben.

Svédország-Finnország 3-1 (1-0, 0-1, 2-0)

gól: Lander (15.), Zackrisson (49.), Möller (60.), illetve Kemppainen (22.)

A végeredmény: 1. (és negyeddöntős) Svédország 9 pont, 2. Finnország 6, 3. Németország 2, 4. Norvégia 1

A másik mérkőzésen Kanada az első perctől kezdve sortűz alá vette a házigazda koreaiak kapuját, a nyolcadik percben aztán Christian Thomas sikeresen mattolta Korea kapusát, Matt Daltont. A fölény ezután is megmaradt, igaz, a hazaiak előtt is adódott lehetőség emberelőnyben, de Kevin Poulin hárítani tudott. A következő koreai emberfór viszont kanadai ziccert hozott, de Wojtek Wolski nem tudta behúzni a kapuba a korongot, pedig Dalton már verve volt. A kapura lövések aránya 18-5 volt az első húszperc után a kétszeres címvédő javára.

Korea a második harmad elején 4 percre emberelőnybe került, miután Mason Raymond lekaszabolta Oh Hjon Hót, és a hazai együttes ugyan többször is fel tudott állni a támadóharmadban, így sem sikerült egyenlíteni. A lendület azonban megmaradt, tetszetős kontrákat vezetett a csapat, miközben Kanadát sem hagyta igazán kibontakozni. A 35. percben viszont megjött a második kanadai gól, Marc-André Gragnani lövése úgy jött vissza a palánkról, hogy az becsapta Daltont, a kapu előtt ólálkodó Eric O'Dellnek pedig nem volt nehéz dolga és bepasszolta a korongot.A harmadik játékrész elején ismét örülhettek a kanadaiak, Maxime Lapierre egy erőszóló után Dalton lábai között csúsztatta be a pakkot a kapuba. Két perccel a vége előtt a negyedik kanadai gól is megszületett, méghozzá emberelőnyben Gilbert Brulé révén. A 4-0 a végeredményt is jelentette, Kanada végül 7 ponttal zárt, amivel legjobb csoportmásodikként ott van automatikusan a negyeddöntőben.

A csoport:

Kanada-Koreai Köztársaság 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

gól: Thomas (8.), O'Dell (35.), Lapierre (44.), Brule (59.)



A végeredmény: 1. (és negyeddöntős) Csehország 8 pont, 2. (és negyeddöntős) Kanada 7, 3. Svájc 3, 4. Koreai Köztársaság 0

A negyeddöntőbe jutásért:

kedd:

Egyesült Államok-Szlovákia 4.10

Szlovénia-Norvégia 8.40

Svájc-Németország 13.10

Finnország-Koreai Köztársaság 13.10

A négyesekből a három csoportelső és legjobb csoportmásodik jutott közvetlenül a nyolc közé, míg a további nyolc válogatott a negyeddöntőbe jutásért játszik.