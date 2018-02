Eltört a keze a Ferencváros játékosának

Eltört beállónk, Pordán Bálint bal gyűrűsujja alatti kézközépcsontja a Veszprém elleni meccsen. Legalább négy-öt hét pihenő vár rá. Mielőbbi visszatérést kívánunk neki! #kezilabda #ftc #ftcferfikezilabda #ftckezilabda #ftchandball #handballpassion #handballplayer #handball #hajrafradi #fradizmus #pordanbalint

