Újabb csoda a jégen: Németország a címvédőt legyőzve jutott döntőbe

Folytatódik Németország elképesztő menetelése a phjongcshangi férfi jégkorongtornán. Azok után, hogy meglepetésre a svájciakat és a svédeket is legyőzték hosszabbításban, most a kétszeres címvédő Kanada ellen is nyertek, ezzel bejutottak a torna döntőjébe, ahol az orosz sportolókkal mérkőznek meg.