Állva halt meg a magyar férfi kosárválogatott Litvániában

A magyar férfi kosárlabda-válogatott teljesen egyenrangú partnere volt az esélyesebb litván csapatnak a Klaipédában megrendezett világbajnoki selejtezőn. A nagyiramú meccsen elkövetett magyar hibák azonban megpecsételték a sorsunkat. Litvánia 80-75-re nyert, ezzel a magyar együttes második vereségét szenvedte el a csoportban.

A litván tengerparton fekvő Klaipéda városában péntek délben kezdett el szakadni a hó. Amikor késő délután a magyar férfi kosárlabda-válogatott elhagyta a szállodát, igazi hóvihar tombolt a balti államban. Viharos mérkőzésre lehetett számítani, mert a világbajnoki selejtezőcsoportban eddig két győzelemmel álló litvánok (idegenben Koszovót, hazai pályán pedig Lengyelországot verték) nem akartak hibázni. A magyar válogatott az első idegenbeli mérkőzését elvesztette Lengyelország ellen, majd a folytatásban Debrecenben legyőzte a koszovói csapatot.

A négyes csoportból ugyan három csapat megy tovább a következő körbe, de nagyon nem mindegy, mennyi pontot visz magával. Ezért lett volna üdvös egy nagy bravúrral felérő idegenbeli siker.

Sztojan Ivkovics csapata bátran kezdte a mérkőzést. Rosco Allen és Ruják András is elengedett egy hárompontost, azonban a hazaiak tartották a lépést a mieinkkel és négy perc elteltével átvették a vezetést. Az első negyed legszebb megmozdulás Vojvoda Dávid nevéhez fűződött, aki a dudaszó pillanatában dobott egy szép hárompontost, ezzel egy pontra felhozta a magyar csapatot. A remek triplát beárnyékolta, hogy a következő litván támadásból Marius Grigonis lemásolta Vojvoda mozdulatát (17-13). Nagyszerűen tartotta magát a magyar válogatott, amely az első negyed végén 19-19-es döntetlenre állt a sokkal esélyesebb ellenfelével szemben.

A litván csapat a második negyed elején is igyekezett szétdobni a magyart, mert Janavicius triplája könnyen talált utat a magyar kosárba. Kapkodott a fehér mezes vendégcsapat, ezt könyörtelenül használta ki Litvánia, amely szigorította a védekezését. Roscoe Allen triplája nagyon kellett ahhoz, hogy ne lépjenek el nagyon a zöld mezesek (24-22), majd a védőlepattanókat is sokkal jobban szedte a litván csapat. Az ebből indított támadásokat sikerrel fejezte be a vendéglátó, 28-22-es hazai vezetésnél pedig Sztojan Ivkovics kénytelen volt időt kérni. Allen újabb triplájával közelítettünk, majd 31-26-nál kis ideig megfagyott az állás. A montenegrói-szlovák-ukrán játékvezetői hármas érdekesen értelmezte a litvánok védőjátékát, amelynek Ivkovics szövetségi kapitány többször hangot adott, Eilingsfeld János újabb hármasa idegnyugtatóan hatott, 31-29-es állásnál a litván szövetségi kapitány is kénytelen volt időt kérni.

Triplaháborúba fordult a meccs, amelyben mi álltunk vesztésre. A zöld-sárgák egymás után három távoli dobást is sikerrel engedtek el, ezért a 19. percben már 40-33-ra vezettek. Hasonlóval próbálkozott a magyar válogatott is, csak kevesebb sikerrel. Legalábbis a nagyszünetet jelző dudaszóig, amelynek felhangzásakor Ruják sikerrel engedett el egy triplát. Ezzel két negyed után 41-37 volt az állás. Ezzel együtt a második negyedet 22-18-ra nyerte meg a litván csapat.

6-0-s rohammal és mondanunk sem kell, hogy két litván triplával indult a harmadik negyed, amelyre a válasz Allen szép zsákolása volt (46-39). Nagyon szépen tartotta magát a magyar csapat, mert a 28. percben is csak három ponttal, 52-49-re vezettek a litvánok. Ekkor Allen újabb zsákolással próbálkozott, de csak a gyűrűt tépte meg, a labda nem ment be a kosárba. Keller mintaszerű védekezését öröm volt nézni, a másik oldalon Perl Zoltán harcolt ki személyi hibát és dobott be két büntetőt (54-51.) Mivel ekkor már mindkét csapat elérte az öt-öt hibát, a harmadik negyed vége büntetőpárbajba torkollott. Az utolsó tíz perc megkezdése előtt 57-53-ra vezettek a litvánok.

Magyar szempontból egyáltalán nem volt ez reménytelen küzdelem, csak egy kicsit kellett volna pontosabban dobni. Allen betörése gól plusz fault volt. A büntető kimaradt, nem úgy az ellenfél triplája (60-55.) Újabb négy hazai pont és kialakult az eddigi legnagyobb különbség, mert a házigazda már kilenc ponttal, 64-55-re vezetett.

Kár volt a negyedik negyed elején elrontott dobásokért, de a litvánok fokozott tempójával nem tudtuk felvenni a versenyt. A következő magyar támadásnál már csak 0.3 másodperc volt a támadóidőből. Teljesen reménytelennek tűnt a helyzet, de az oldalbedobás után Allennel szemben ostoba szabálytalanságot követtek el a litvánok. Allen három büntetőt dobhatott, ebből kettő ment be, majd Govens és Eilingsfeld következett ugyanebből a műfajból, így ekkor a magyar csapat produkált egy 6-0-s szériát. Szép csendben kapaszkodtunk vissza 64-61-re. Majd velőtrázó jelenet következett. Perl Zoltán elnézett egy sima bedobást, odaadta a labdát az ellenfélnek, aki hármassal büntetett.

Öt perccel a befejezés előtt így 69-63 lett az állás. Nagy kár volt ezért, mert a fantasztikusan küzdő magyar csapatot némileg visszavetette. De nem teljesen, mert Vojvoda büntetőivel 72-69-re jöttünk vissza. Ha a Szolnok játékosának ezen az estén csak picivel ment volna jobban a játék, semmi gondunk nem lett volna. Vojvoda mintha csak megérezte volna, övé volt a következő dupla (74-71), majd Keller Ákos tiszta helyzetben dobhatott hármast. Nem sikerült, 74-74 helyett a túloldalon esett be egy tripla és 53 másodperccel a vége előtt 77-71 lett az állás. Innentől pedig már nem volt visszaút, mert a rutinos litvánok ezt az előnyt már nem engedték ki a kezükből.

A végén csak csökkenteni tudtunk a különbségen, győzni nem sikerült, de a magyar válogatott állva halt meg Klaipédában. A litvánok öt ponttal, 80-75-re nyertek. Kár ezért a vereségért, mert egy kicsivel pontosabb játékkal óriási meglepetést okozhattunk volna.

Férfi kosárlabda vb-selejtező, 3. forduló:

Litvánia-Magyarország 80-75 (19-19, 22-18, 16-16, 23-22)

A magyar pontszerzők: Allen 17, Eilingsfeld 15, Vojvoda 12, Perl 9, Ruják 6, Govens 6, Benke 5, Keller 3, Kovács 2