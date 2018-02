Görbicz és Grimsbö parádézott, a Győr simán verte a Bukarestet

Kulcsfontosságú mérkőzés várt hétfőn este a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatára a Bajnokok Ligája csoportkörében. A listavezető CSM Bukarest látogatott az Audi Arénába, Görbiczéknek pedig duplán fontos volt a győzelem, egyrészt, hogy azzal átvegyék a vezetést a románok és az orosz Rosztov előtt, másrészt hogy megbosszulják a fájó őszi, 28-22-es vereséget. Szerencsére mindkettő összejött, Ambros Martín csapata remekül játszva, 28-24-re diadalmaskodott.

Eredmény:

női BL, középdöntő, 1. csoport, 4. forduló:

Győri Audi ETO KC-CSM Bucuresti (román) 28-24 (13-11)

a Győr gólszerzői: Görbicz 10, Oftedal 4, Bódi, Groot 3-3, Broch, Puhalák, Tomori 2-2, Knedlikova, Hansen 1-1

Az első tíz percben a kapusok kerültek főszerepbe, Grimsbö és Ungureanu is hatalmas bravúrokat mutatott be, a román két hetest is hárított. Szerencsére az eredmény után a vendégeknek kellett kapaszkodniuk, folyamatosan a Győr szerzett vezetést, ellépnie azonban nem sikerült riválisától.

A 19. percben 6-4-es hazai előnynél időt kért a CSM edzője, Helle Thomsen, az intelmeket pedig a korábbi BL-gólkirálynő, Isabelle Gulldén fogadta meg leginkább, aki két gyors gólt is szerzett. Szerencsére a remekül játszó Stine Bredal Oftedal és Knedlikova révén a magyar csapat sem maradt válasz nélkül, sőt, Puhalák Szidónia pimasz emelésével először a meccs folyamán három gól volt a különbség. És ha már lúd, legyen kövér alapon Hansen találatával már 10-6 állt az eredményjelzőn.

A félidő hajrája aztán érdekes és egyben szórakoztató jeleneteket tartogatott: a CSM lehozta kapusát és hét a hat ellen támadott, melyből három gólt is szerzett. Grimsbö azonban minden alkalommal villámgyorsan kivette a labdát a kapuból és a félpályához felfutó Groothoz passzolt, aki mindhárom középkezdést az üres kapuba dobta, Ungureánunak esélye sem volt visszaérnie. Összességében azért két gólra feljött a Bukarest a félidőre, 13-11 volt az állás.

A második játékrész szerencsére remek sormintával kezdődött, Grimsbö bravúrjait győri gólok követték, így alig több mint négy perc elteltével 16-11 volt az állás, jött is a román időkérés.

Thomsen szakmai tanácsait követően némileg erőre kaptak a vendégek, de az ihletett formában védő norvég megbabonázta a vendégek legnagyobb lövőit is. A Rába-partiak fegyelmezett védekezéséhez ráadásul kíméletlen kontrajáték párosult, így a 42. percben, 21-15-nél ismét időt kért a CSM.

Sajnos a bukaresti védelem egyre jobban zárt, a Győr pedig érthetően nem tudta azt a rohanást tartani, amit a mérkőzésen addig produkált, így a hajrára háromgólos hazai előnnyel fordultak a csapatok.

Ambros Martín is kikérte a maga idejét, amely után Görbicz hetesből megszerezte kilencedik, talán legfontosabb gólját a meccsen. Kiss Éva ráadásul a túloldalon megfogta Gulldén büntetőjét, így nem csak a tényleges, hanem a lélektani előny is a győrieknél volt az utolsó percekben.

A vége 28-24, ezen a napon nem volt kérdés, melyik a jobb csapat. Győzelmével az ETO átvette a vezetést a csoportban.

Görbicz Anita 10 góllal, Grimsbö 14 védéssel zárt, egyértelműen ők voltak a siker elsőszámú kovácsai.

Ambros Martín így értéketl a lefújás után: "Fantasztikus meccs volt, tudtuk, hogy nagyon jó teljesítmény kell a győzelemhez és ezt meg is valósítottuk. Hatalmas lökést adtak a szurkolóink, ők is kellettek a sikerhez. Mindenki átérezte, mekkora jelentősége van a mérkőzésnek, amit csapatként nyertünk meg. Gratulálok a lányoknak.

A tíz gólig jutó Görbicz Anita is elégedetten értékelt. "Nagyon örülök a győzelemnek és annak is, hogy nekem is jól ment a játék, főleg azok után, hogy az első hetesemet kihagytam. Rengeteget gyakoroltunk a héten, aminek meglett az eredménye: remekül védekeztünk, ami egy kíváló kapusteljesítménnyel párosult, elől pedig nagyszerű arányban értékesítettük a helyzeteket."

A Győrnek két mérkőzése maradt még a csoportban, március 3-án a dán Nyköbing vendége lesz, hét nappal később pedig a szlovén Krim Ljubjanát fogadja.