A Sopron Basket szerda este világraszóló bravúrra készül

Szerda este hat órától a Sopron Basket női kosárlabda-csapata a török Fenerbahcét fogadja az Euroliga negyeddöntőjében. A párharc tétje a Final Four szereplés, melyhez az egyik félnek két győzelmet kell szereznie. A mérkőzésről az Origo is élőben számol be Sopronból.

A negyeddöntő menetrendje az idei szezonban nem olyan feszes, mint a korábbi években. A mérkőzések között egy hete lesz a csapatoknak, hogy rápihenjenek a folytatásra. Az első két találkozó között a soproni lányokra vár a bajnokságban az éllovas Szekszárd elleni rangadó is, mely nem könnyíti a helyzetüket. A válogatott szünet sem segített, igaz, ez láthatóan nemcsak soproniakat, hanem a törököket is megviselte, akik egy bajnokit elbuktak, és a Török Kupában sem élték túl az elődöntőt.

Az új évben mindkét csapatnál történtek változások a keretben. Miután Sopronban nem tudták előteremteni Crystal Langhorne szerződés-hosszabbítására az anyagi fedezetet, így Alaina Coatest szerződtették. Jól halad a beépítése, de tőle még nem lehet elvárni, amit Crystal nyújtott.

A törökök nem kényszerből, hanem a keret további erősítése céljából igazoltak. Giorgia Sottana és Lynetta Kizer egyaránt klasszisok a maguk posztján. Sottana hamar beilleszkedett, és máris egyik erősségévé vált a Fenernek. Kizer debütálása pedig a Sopron ellen várható. Mellettük még Anastasiya Verameyenka, Kia Vaughn, Ana Dabovic, Aerial Powers, Jonquel Jones, Kelsey Plum állnak török edző, Firat Okul rendelkezésére. Sztárnévsor, és akkor még csak a légiósoknál tartunk. Az elvárásoknak megfelelően idén már a török magra is nagy szerep hárul Isztambulban, akik közül leginkább a rutinos irányítót, Birsel Vardarlit kell kiemelni. Igen széles rotációval rendelkeznek tehát, melytől azt várják, hogy idén sikerüljön nekik az áttörés, és hosszú évek után ne csak a közelébe legyenek a végső győzelemnek, hanem el is érjék azt. Azonban hiába győzték le kétszer is a Jekatyerinburg együttesét az alapszakaszban, mégsem tudtak a harmadik helynél előbb végezni, miután a szintén török Yakin Doguval nem bírtak, és becsúszott két váratlan vereség is a Schio és a Salamanca otthonában.

Ausztriából török fanatikusok érkezése várható, így a soproni szurkolóknak is a legjobbjukat kell nyújtani ahhoz, hogy érvényesüljön a hazai pálya előnye. 2009-ben a Bourges elleni Euroliga negyeddöntő során már a bemelegítéskor telt ház, forró hangulat fogadta a csapatokat. Utólag a franciák elmondták, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban eldőlt a mérkőzés kimenetele. A Sopron akkor szárnyalt, és bejutott a Final Fourba.

A mérkőzés előtt Roberto Iniguez, Fegyverneky Zsófia, és Turner Yvonne nyilatkozott Sopron Basket Youtube-csatornájának a várakozásaikról.