Elvette a Fener a Sopron pályaelőnyét a női kosár Euroligában

Elvette a Fenerbache a Sopron pályaelőnyét a női kosárlabda Euroligában, mert a negyeddöntő első mérkőzésén 60-55-re nyert a török csapat Sopronban. A két győzelemig tartó pároscsatában a Fener 1-0-ra vezet és ha megnyeri a következő, isztambuli meccset, bejut a legjobb négy közé. A Sopron óriási lehetőséget szalasztott el, kapkodva játszott, csak futott az eredmény után. Pontosabb játékkal meg lehetett volna verni a török csapatot.

Nem szeretném a régi lemezt újra feltenni, de egyszerűen nem lehet elhallgatni a szomorú tényt, hogy Magyarország egyetlen sportcsatornája (pedig van belőlük néhány) sem adott élő közvetítést a Sopron-Fenerbache női kosárlabda Euroliga negyeddöntő első mérkőzéséről. Pedig ez a csata már az áprilisi Final Fourba jutásért zajlott. Az álom kapuján az az együttes léphetett be, amely két győzelmet arat a párharcban. A Sopron az alapszakaszban az orosz Kurszk mögött a második helyen végzett, ez pedig azt jelentette, hogy a pályaelőny a magyar együttesé volt, azaz ha lesz mindent eldöntő harmadik meccs, akkor azt Sopronban rendezik majd meg.

Szomorú tény az is, hogy a Novomatic Aréna nem telt meg teljesen erre a nagyon fontos mérkőzésre. Persze, sokkal többen voltak, mint az alapszakaszban, de teljesen teltházat mégsem sikerült varázsolni. Nem tudom, mit kellene a Sopronnak tennie ahhoz, hogy a szurkolók megtöltsék az amúgy nem túlságosan nagy arénát.

Sottana triplájával szerzett vezetést a török csapat (0-3), de Jovanovics két duplával máris fordított, így két perc alatt 4-3-ra vezetett a Sopron. Már az elején látszott, hogy a törökök hihetetlen jó játékosállománnyal rendelkeznek és könyörtelenül megbüntetik azt, ha a magyar bajnokcsapat hibázik. Két perc alatt 0-10-es szériát nyomtak, elképesztően keményen védekeztek, a Sopronnak pedig időt kellett kérnie.

Turner egy sikeres büntetője törte meg a csendet (5-13), majd Fegyverneky Zsófia dobott szép tempót. Ekkor egy nagy bírói tévedés hozta dühbe a nézőket, mert a bolgár bíró egy tiszta szerelést fújt be szabálytalannak - hármat dobhatott a Fener (7-16.) Újra Fegyverneky, egy lerohanásos támadás, majd végre jó hazai védekezés után Crvendakics 11-16-ra szépített. A törökök ekkor megint triplával operáltak, majd jött Jovanovics közeli kosara (13-19.)

Nem zárult jól az első negyed, mert 13-19 után a törökök még rápakoltak három pontot, így 22-13-as előnnyel vonultak az első szünetre.

Nem mentek a dobások, de legalább a védekezés javult kissé a második negyed elejére. A Sopron támadójátéka viszont tényleg gyenge volt ebben az időszakban. Két és fél perc alatt egyetlen pont sem született, pedig a Fener támadójátéka alaposan visszaesett. Aztán Sottana duplájával tíz fölé kúszott a Fener (13-24), borzasztó nehéz volt innen a visszakapaszkodás.

Dubei Debóra is pályán volt már, az ő kosarával zárkózótt fel a Sopron (17-26), de továbbra is nagyon esetleges maradt a hazai együttes támadójátéka.

17-28-as állásnál újabb magyar időkérés következett, majd Milovanovics csökkentette a hátrányt. Turner hárompontosa után egy merő ordítás volt a Novomatic Aréna, mert újra látótávolságon belül került a török csapat (22-28.) Sőt, ennél közelebb is mentünk, mert Turner két büntetője után a 18. percben már csak néggyel vezettek a törökök (26-30.)

Ekkor kellett volna megnyugodni, de helyette újra jött a kapkodás. Szinte megváltásként jött a nagyszünet, amelyre a Fener hatpontos előnnyel ment el (28-34.)

Kicsit nyugodtabb támadójátékkal a második félidőben bármi megtörténhetett. Ebben reménykedett minden magyar szurkoló.

Soproni kosárral indult a második félidő, (30-34), az is látszott, hogy a sárga-zöld mezesek hihetetlen akarattal vetették bele magukat a küzdelembe. Jovanovics kosara után pedig már csak két pont volt a törökök előnye. A nagynevű Fener egyáltalán nem tűnt verhetetelen csapatnak, csak higgadtabban kellett volna játszani. Mivel ez továbbra sem ment a Sopronnak, a 24. percben 34-38 volt az állás.

Egyre keményebb lett a küzdelem, Jovanovics és Milovanovics góljai kellettek az újabb - ki tudja hányadik - felzárkózáshoz (38-40), de a Sopron nem tudott átlépni a tű fokán. Pedig tényleg az volt az ember érzése, hogy csak egy nagyon kicsi hiányzik ehhez.

Aztán Crvendakics triplájánál jött a hangrobbanás (41-42), majd Vaughn csendesített (41-44.) Nehezen lehetett érteni, mi történik, de szó nem érhette a ház elejét. A Sopront vitte előre a szíve és a lendülete, megvolt a sansz az újabb vezetés megszerzésére, de 41-42 után 41-46 lett az állás.

Sejteni lehetett, hogy az eredmény utáni állandó futás sok erőt kivesz a magyar bajnokcsapatból.

A harmadik negyed utolsó percére megint úgy fordultunk, hogy öt ponttal a Fener vezetett (44-49), de és ez meg is maradt a szünetig. Balszerencse volt, hogy a törökök utolsó duplája a dudaszó pillanatában esett, de a kosár sajnos érvényes volt.

Így fordultunk rá a negyedik negyedre. Semmi sem változott, ráadásul most már az órára is figyelnie kellett a magyar csapatnak. A 33. percben 48-53, még mindig öt pont, majd nyolc, mert Sottana bevert egy triplát. Ő már 18 pontnál járt ekkor. Iszonyatosan pörgött a meccs, a bírók semmit sem fújtak le, az idő nem nekünk dolgozott. Ennek nem lehetett más a vége, csak újabb időkérés. Ez már tényleg az utolsó lehetőség volt arra, hogy a Sopron fejben rendezze a sorokat.

Nem sikerült. Már csak három perc volt hátra, amikor tíz ponttal vezetett a török együttes. Ekkor Milovanovics büntetőzött eredményesen (51-58), majd megint a bolgár spori fújt egy téveset .- de nem ezen múlt a meccs.

Turner duplájával 53-58, de már csak másfél perc volt hátra. Crvendakics is betalált, 55-58, majd a Fener elvesztette a labdát. Egy perc volt hátra és a Sopron támadhatott, három ponttal vezettek a törökök, egy triplával lehetett volna egyenlíteni.

Nem sikerült, mert a támadást kosár nélkül fejezte be a Sopron. Turner kezében ott volt az újabb tripla, de a Fener blokkolt, ráadásul a magyarok sportszerűtlen hibát követtek el és ezzel el is ment a meccs. A végén 60-55-re nyert a Fenerbache, amely ezzel elvette a Sopron pályaelőnyét. A következő meccset egy hét múlva Isztambulban rendezik, ha azon is nyer a Fener, akkor bejut a legjobb négy közé. Ha a Sopron idegenben nyerni tud, akkor március 14-én mindent eldöntő harmadik meccs következik Sopronban. Egy biztos, a magyar csapat nagy lehetőséget szalasztott el az első negyeddöntőn. Pontosabb, lassabb, okosabb játékkal ezt a török csapatot le lehetett volna győzni.

A mérkőzés után Fegyverneky Zsófia azt mondta, hogy az első negyedben ment el a meccs és a támadásaikból hiányzott az extra teljesítmény.

Női kosárlabda Euroliga negyeddöntő, 1. mérkőzés: Sopron Basket-Fenerbache 55-60 (13-22, 15-12, 18-17, 9-9.) Sopron, 2000 néző. A Sopron legjobb dobói: Crvendakics 15, Jovanovics 12, Milovanovics 11. A Fener legjobb dobói: Sottana 18, Vaughn 11.

A negyeddöntő második összecsapását március 7-én rendezik Isztambulban.