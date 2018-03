Ljubomir Vranjes is odafigyel a veszprémi kéziutánpótlásra

A Telekom Veszprém utánpótlása eddig is jelentős sikereket könyvelhetett el: legutóbb a januári Balaton Kupán, ahol két korosztályban hat ország 11 klubjának 16 csapata mérkőzött egymással; ott egy 3. és 4. helyet szerzett az ifjúsági és a serdülőcsapat.

A Telekom Veszprém utánpótlás-igazgatója, Gulyás Péter további előrelépéseket tervez, hangzott el az Echo TV Építők című kézilabda-magazinjában.

„Két éve vezetjük így az utánpótlást, és egyre nagyobb bázissal szeretnénk dolgozni. Bővíteni szeretnénk a gyerekeinket, hogy még komolyabb minőségben tudjunk dolgozni velük.

Nyilván ehhez az is hozzátartozik, hogy a felnőtt csapat vezetőedzője, Ljubomir Vranjes elvárja a minőséget, és irányítja is a szakmai munkánkat" – mondta az igazgató, majd hozzátette, úgy véli, jó irányban haladnak, hiszen sok NB I-es csapat érdeklődik játékosaik iránt: „A tavalyi junior világbajnoki 5. helyezett csapatból 14-en megfordultak nálunk. A Csurgónak adtunk 3 játékost az NB1-be, Egerbe adtunk játékost, Ceglédre, a svájci bajnokságba is kiszerződött egyikük – tehát jó irányba haladunk."

A Telekom Veszprém mostantól komoly fejlesztéseket indít el, az utánpótlás irányításába bevonják a vezetőedzőt, Ljubomir Vranjest is, hogy olyan játékosok kerüljenek ki a képzésből, akik a felnőtt csapat és a magyar válogatott szempontjából is erősítést jelentsenek.

„Az első számú érdekünk nyilván a Veszprémet erősíteni. De magyar gyerekekből olyan minőséget akarunk csinálni, amely nemcsak a Veszprémnek, hanem később a válogatottnak is az érdeke.

Nemcsak azért, mert a szövetségi kapitány itt van, hanem ilyenfajta múlttal, ami nálunk van a játékoknak, edzőknek, volt játékosoknak, meg tudjuk mutatni, milyen út vezet oda, hogy valaki NB1-es, Bajnokok Ligája vagy válogatott szintű játékos legyen."

A célok megvalósításához természetesen tárt karokkal várják a kézilabdázni vágyó fiatalokat a Telekom Veszprémnél, és az egész országban keresik az együttműködési lehetőségeket.

„A legfontosabb az, hogy olyan bázisokkal, mint Eger, sikerült megállapodásokat kötni.

Jelenleg a nemesvámosi kézilabdaklubbal, amely itt van Veszprémtől nem messze, tárgyalások zajlanak, hogy közös szakmai együttműködést folytassunk, és nem utolsósorban a Békéssel is beszélgetésbe kezdtünk, így Magyarország azon része is a Veszprémhez kapcsolódik majd szakmailag."

A Telekom Veszprém természetesen nem mond le azokról a fiatalokról sem, akikből nem lesznek a jövő Nagy Lászlói, és számukra is állandó sportolási lehetőséget nyújt a klub a jövőben, hogy minél szélesebb legyen a magyar kézilabda bázisa.