Pirruszi soproni kosárgyőzelem - a Szekszárd alapszakaszgyőztes lehet

Több mint 120 perces gigászi küzdelemben 77-65-re nyert a Sopron Basket együttese a KSC Szekszárd ellen a női kosárlabda NB I rangadóján. A soproniak győzelme ellenére nem szomorkodott a vendégcsapat sem, amely úgy érkezett erre a mérkőzésre, hogy legfeljebb 12 ponttal kaphat ki. Pont ennyivel nyert a Sopron, de ez kevés lehet az alapszakasz-győzelemhez.

Az alapszakasz elsőségről gyakorlatilag ez a mérkőzés döntött, még akkor is, ha a Sopronnak és a Szekszárdnak is van még hátra meccse a bajnokság ezen szakaszában. Ősszel a tolnaiak 13 ponttal verték meg hazai pályán a bajnokcsapatot, amely Győrben is kikapott. Két héttel ezelőttig úgy nézett ki, hogy a Sopron-Szekszárd meccsnek nem lesz tétje, ám ekkor a Zalaegerszeg nagy meglepetésre legyőzte a Szekszárdot. Innentől kezdve pedig Zseljko Djokics együttesének soproni vizitje óriási jelentőségűvé lépett elő.

Ennek megfelelően kezdett a Sopron, amely pillanatok alatt 9-0-s vezetésre tett szert. Megfigyelhető volt, hogy a hazai csapat játékosai milyen sokat mozogtak labda nélkül, ennek eredménye volt a sok labdaszerzés. A Szekszárd helyzetét az sem könnyítette meg, hogy Kiss Virág a harmadik percben már a harmadik faultját szedte össze, le is kellett ültetni a Szekszárd magasemberét.

9-0 után éledezett a Szekszárd, amely ezen a rangadón nélkülözte a sérült szlovén irányítót, Teja Oblakot. Ez azt is jelentette, hogy a vendégcsapatban a 19 éves Studer Ágnesre hárult az irányító feladatköre. A 4. percben már megvolt a Szekszárd öt csapatszemélyi hibája, innentől kezdve minden egyes vendégszabálytalanság után büntetőt dobott a Sopron. Fokozatosan jött fel a Szekszárd, amelyben McCall volt a pontgyáros. 17-15-nél már csak két pont volt a Sopron előnye, amely ekkor megint megrázta magát és újabb 9-0-s szakaszt tolt. Ezzel az első negyed végén 26-17 lett az állás.

Studert csak néhány percre tudta pihentetni a Szekszárd, miközben a második negyed elején a soproni Turner már a harmadik személyi hibáját követte el. A hazaiaknál a második negyedre érkezett a pályára az a Határ Bernadett, aki a hétközi Fenerbache elleni Euroliga negyeddöntőn nem kapott szerepet. Sokat nem tudott hozzátenni a Sopron produkciójához. A játék továbbra sem volt folyamatos, a bírók rengeteg faultot fújtak. A második negyed legszebb jelenete Studer Ágnesé volt, aki a támadóidő lejártát jelző dudaszó pillanatában engedett el egy hármast.

A triplaszerzésben a Sopron sem adta alább, Dubei Debórának a sarokból elengedett hármasa ugyancsak élményszámba ment. Amikor a Szekszárd zónát védekezett, akkor jöttek a Sopron távoli dobásai. A vendégcsapat becsülettel kapaszkodott, a második negyed közepén 4 pontra, 33-29-re jöt fel, dte a nagyszünetben megint a Sopronnál volt a jelentősebb, nyolcpontos előny. A félidőben 45-37-re vezettek a vendéglátók.

A második félidőre nagyot javult az Atomerőmű védekezése, a 24. percben mér csak négy ponttal, 47-43-ra vezetett a Sopron. Studer ekkor már 14 dobott pontnál járt. A volt soproni Krnjics blokkja szintén látványos volt, majd a Szekszárd egyszer csak ott lihegett a Sopron nyakán (47-45.) Krnjics és Milovanovics nagy pillanatait hozta a harmadik negyed második része, mert mindkét játékos 2+2 pontot, azaz két duplát szerzett. A harmadik negyed második felében a játékvezetők egy felbőszült soproni drukkert kiküldtek a teremből, emiatt percekig állt a játék.

A negyedik negyedet a Sopron 58-53-as vezetéssel kezdhette. Érdekesség, hogy mind a második, mind a harmadik negyedet a Szekszárd nyerte.

Nagyon megnyomta a negyedik negyed elejét a Sopron, mert a házigazdák mindenképpen szerettek volna legalább 14 ponttal nyerni. Az addig jól védekező Szekszárd szétesett, 63-55-nél kétszer adta el a labdát a vendégcsapat. Milovanovics abszolút vezéregyénisége lett a Sopronnak, már 18 pontnál járt ebben a szakaszban. Hét perccel a vége előtt 10 ponttal vezetett a Sopron, a Szekszárd kénytelen volt időt kérni, hiszen a kék mezesek újfent három labdát is eladtak egymás után. Összesen már 15 eladott labdánál járt a Szekszárd és ebből a tizenötből Studer kilencet szórt el. Ez azért alaposan rontotta a fiatal irányító produkcióját. Paprikás lett a hangulat, amikor Studer Turnernek nyomott be egyet, a soproni játékos vérzett és ápolni kellett. Studer Ágnes becsületére legyen mondva, azonnal odament bocsánatot kérni az ellenfél kispadjához. Ez sportszerű jelenet volt.

A negyedik negyed igazi drámát hozott. Az utolsó percben már 13 ponttal is vezetett a Sopron, azaz csak egy pont kellett volna a házigazdának ahhoz, hogy összesítésben is jobb eredményt érjen el. Studer továbbra is eladta a labdákat, viszont 77-64-es állásnál egy büntetőt a kettőből bedobott. MInt később kiderült, ez az egy bedobott büntető nagyon sokat jelentett. Ekkor 7,8 másodperc volt hátra. A soproni Turner hozta fel a labdát, de az utolsó pillanatban, 0,7 másodperccel a vége előtt Erica McCall Turner Yvonne elleni blokkja biztosította be a tizenhárom pontnál kisebb különbséget. Innen a Sopron már nem tudott kosarat szerezni. Bár a Szekszárd 77-65-re kikapott, mégis a tolnaiak ünnepelhettek, mert az őszi 13 pontos győzelemből egyetlen egyet megőriztek. Ez azt jelenti, hogyha a Szekszárd nem kap ki az alapszakasz hátralévő meccsein, akkor alapszakaszgyőztes lesz. De Zseljko Djokics csapatának lesz még egy miskolci meccse, amely szintén nem ígérkezik könnyűnek.

A Sopron óriásit küzdött ezen a meccsen, kár, hogy a szerdai Fenerbache elleni Euroliga-negyeddöntőn nem így játszottak. Viszont, ha ezt a teljesítményt szerdán meg tudják ismételni Isztambulban, akár még keresnivalójuk is lehet a Fener otthonában.

Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - KSC Atomerőmű Szekszárd 77-65 (26-17, 19.20, 13-16, 19.12)

Az alapszakaszban a Szekszárd hátralévő mérkőzései: DVTK (idegenben), BEAC (otthon), PEAC-Pécs (idegenben.) A Sopron meccsei: Pink-Pécs (idegenben), Vasas (idegenben)