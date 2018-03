Női röplabda Közép-európai Liga: otthon készül címvédésre a Békéscsaba

Szeretné megvédeni tavaly elnyert címét a női röplabda Közép-európai Ligában a Linamar-Békéscsabai RSE, amely szombaton és vasárnap a négyes döntő házigazdája lesz.

Baran Ádám klubelnök a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, Békéscsaba a hétvégén "sporttörténeti esemény házigazdája" lesz. Kiemelte, hogy a négyes döntőbe nemcsak a rendező jogán, hanem az alapszakaszban elért eredményük alapján is bejutottak volna. Közölte, hatalmas érdeklődés övezi a rendezvényt, a határon túlról is sok néző érkezik, mobil lelátókat is kell bérelniük, hogy valamennyi jegyigényt ki tudják elégíteni. Hozzátette, hogy színvonalas rendezésre törekszenek, a négyes döntőt a Fővárosi Nagycirkusz művészei egy showműsorral nyitják majd meg.

Dobi Edina csapatkapitány a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: bár tavaly még nem játszott a csapatban, arra törekszik, hogy ugyanazt az eredményt érjék el, mint egy szezonnal ezelőtt. Meg akarják mutatni, hogy a Közép-európai Ligában meg tudják védeni a címüket, ennek érdekében mindent meg fognak tenni - mondta.

A négyes döntőn szombaton az első elődöntőt a cseh VK UP Olomouc és a szlovén Nova KBM Branik Maribor játssza, majd a BRSE és a horvát Mladost Zagreb lép pályára. A bronzmérkőzésre és a döntőre vasárnap délután kerül sor. Baran Ádám emlékeztetett: a BRSE eddig veretlen az Extraligában, jövő vasárnap pedig döntőt játszik a Magyar Kupában a Nyíregyháza ellen. A Közép-európai Liga záró tornájának névadója, a Volkswagen-csoport területi vezetője, Molnár Róbert a sajtótájékoztatón elmondta, már az hatalmas eredmény Magyarország számára, ha egy ilyen rangos sportesemény rendezője lehet. Szarvas Péter polgármester úgy fogalmazott, a hétvégén Békéscsaba a sportélet középpontjában lesz.