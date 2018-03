A dán kézicsapat Tiborja a Telekom Veszprémet is zavarba hozhatja

Az alig nyolcezer lakosú Skjern városának lakói eddig is kedvelték, vasárnap óta viszont hősként emlegetik a szerb Tibor Ivanisevicet, aki nélkül a helyi kézilabdacsapat aligha jutott volna be a kézilabda Bajnokok Ligája legjobb tizenhat csapata közé. A 27 éves hálóőr kapuja sorozatban nyolc büntetődobás után maradt üresen, amelyhez hét bravúros védés mellett egyszer a kapufa segítsége is kellett.

A dán bajnok Skjern Handbold magyarul is beszélő légiósa az SzPress Hírszolgálatnak adott nyilatkozatában először is hálával beszélt korábbi csapatáról, a magyar bajnokságban jelenleg 12. helyen álló B.Braun Gyöngyösről, amelyet tavaly januárban hagyott el.

„Hirtelen jött a kérés Skjernből, ráadásul szokatlan időpontban, amire a klubom vezetői mondhatták volna azt, hogy köt a szerződésem Gyöngyöshöz, várjam ki a bajnokság végét - hangsúlyozta Tibor, aki 2013-ban érkezett Magyarországra, és először az orosházi kézilabda csapatban jutott játéklehetőséghez. „Szerencsémre nem álltak az utamba, és ezt soha nem fogom elfelejteni nekik. A nagy sietség oka egyébként az volt, hogy a kupaküzdelmekre készülő Skjernnek sürgősen le kellett szerződtetnie egy tapasztaltabbnak számító és azonnal bevethető kapust. Azóta fut a szekér velünk, gyors egymásutánban megnyertük a bajnokságot, mi lettünk a kupagyőztesek, és a dán Szuperkupában se találtunk legyőzőre. Ami viszont most történt velünk, az maga a csoda, hiszen a Skjern 14 évi hosszú szünet után szerepelhet újra a Bajnokok Ligájának nyolcaddöntőjében. Örömünnep van a városkában, én meg azt mondhatom, hogy pályafutásom csúcsévadja ez a mostani."

Önfeledt jutalomjátékra készülnek a Veszprém ellen

A BL egyenes kieséses szakaszának első körében a csoportmásodikként továbbjutott Telekom Veszprém a dán bajnok ellenfele. A magyar bajnokot Ivanisevic és csapattársai a mezőny egyik legerősebb együttesének tartják, amelyik idén a végső győzelemre is képes lehet.

„Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, ezért az otthoni és a veszprémi csatánkat is jutalomjátéknak tekintjük, amelyre eddigi teljesítményünkkel rá is szolgáltunk – folytatta a közel 2 méteres és csaknem 100 kilós, bajszos és sűrű szakállas kézilabdázó. „Élvezni akarjuk a játékot, mindvégig arra gondolva, hogy a városunk, a támogatóink, nem utolsósorban a szurkolóink már az eddigi teljesítményünkre is nagyon büszkék lehetnek, hát még mi, akik nagy csatákat nyertünk meg."

A Skjern Handbold az úgynevezett alsó ági C-csoportban nyolc győzelemmel és két vereséggel lett első, ezek után csapott össze a D-csoportban második ukrán HC Motor Zaporozsje együttesével, és ezt az akadályt is sikerrel vette. A párharc kimenetelét az ellenfelet kiborító sorozatos büntetőhárításaival Ivanisevic nem kis mértékben befolyásolta.

Nem tartja magát zsonglőrnek

Ha Tibi, mert így emlegették a magyar csapataiban, megismétli az ukrán bajnokcsapat elleni bravúros sorozatát, talán még a Telekom Veszprém együttesét is zavarba hozhatja. Figyelemre méltó, hogy a Skjern eddig egyetlen hazai meccsét sem bukta el a Bajnokok Ligájában.