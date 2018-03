A férfi pólócsapat az olaszokkal került egy Eb-csoportba

A magyar férfi vízilabda-válogatott az olimpiai bronzérmes olaszokkal, míg a női többek között a házigazda Spanyolországgal került egy csoportba a júliusi Európa-bajnokságon.

A magyar válogatott mindkét nemnél az első kalapból várta a szerdai sorsolást: a férfiak Németországgal, Georgiával és Olaszországgal, míg az Eb-címvédő nők a B csoportban Szerbiával, Oroszországgal, Spanyolországgal, Törökországgal és Németországgal mérkőznek majd.

A sorsolással az is eldőlt, a magyarok milyen sorrendben találkoznak az ellenfelekkel. Eszerint a férfiválogatott július 16-án Georgia ellen kezdi az Eb-t, amit július 18-án az olaszok, majd július 20-án a németek elleni összecsapás követ majd.

Amennyiben Märcz Tamás csapata megnyeri a kvartettet, úgy a B vagy a D csoport valamelyik résztvevőjével találkozik a nyolc között, míg a nem egyenes ági negyeddöntőbe jutás esetén a C csoportból kap ellenfelet.

A férfitornán 16 válogatott szerepel, a négycsapatos csoportok győztesei egyből a negyeddöntőbe jutnak, míg a második-harmadik helyezettek keresztbe játszanak a nyolc közé kerülésért.

A nőknél 12 csapat indul, a két hatos csoportból az első négy-négy jut a negyeddöntőbe. Az Európa-bajnokságot július 14. és 28. között rendezik Barcelonában.

"Négy hasonló erősségű csoportot sorsoltak, nekünk a továbbjutás szempontjából nyilvánvalóan az olaszok elleni találkozó lesz a kulcsmérkőzés" - értékelt a szövetségi kapitány az MVLSZ Facebook-oldalán.

Már most látszik, erős lesz az olasz csapat, folyamatosan honosítanak játékosokat" - mondta az edző.

Märcz Tamás hozzátette, a csoportelsőséggel "könnyebb út járna", mert egy esetleges második hely esetén a négy közé kerülésért vélhetően Szerbiával kellene játszani.

A nők a házigazdával kezdenek július 14-én, majd sorrendben Törökországgal, Szerbiával, Oroszországgal és Németországgal találkoznak.

Bíró Attila szövetségi kapitány meglátása szerint "mindegy volt", kit sorsolnak a magyar csapat mellé, mert hat erős európai csapat van a mezőnyben.

Bebizonyítottuk eddig is, hogy mindenkit le tudunk győzni, ugyanakkor azt is látni kell, hogy törékenyek is vagyunk még. Azon dolgozunk, hogy ez változzon" - jelentette ki.

Az Európa-bajnokság férfi tornájának csoportbeosztása:

A csoport: Németország, Georgia, Olaszország, MAGYARORSZÁG

B csoport: Montenegró, Málta, Franci

aország, Spanyolország

C csoport: Horvátország, Törökország, Hollandia, Görögország

D csoport: Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Románia

A női torna csoportbeosztása:

A csoport: Izrael, Hollandia, Franciaország, Görögország, Horvátország, Olaszország

B csoport: Szerbia, Oroszország, MAGYARORSZÁG, Spanyolország, Németország