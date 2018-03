Ob I-es csapat kispadjára ül le Benedek Tibor

A következő szezontól a korábbi szövetségi kapitány Benedek Tibor lesz az UVSE férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője.

A klub honlapján szerdán megjelent interjúban Benedek úgy fogalmazott, hogy nem lesz radikális változás az együttes keretében, továbbra is a fiatalokra szeretnének építeni. A játékosként háromszoros olimpiai bajnok jelenleg az UVSE szakmai igazgatójaként tevékenykedik, a klub női csapata tavaly megnyerte a LEN Kupát.

"A felnőtt férfi csapat megerősítése kizárólag gazdasági kérdés, ebben az egyesület nem akar és nem is tud versenyezni, ezért azt tűztük ki célul, hogy az utánpótlás-nevelést helyezzük még inkább előtérbe, még azon az áron is, hogy esetleg a csapat akár egy-egy szezonra kieshet az első osztályból is" - mondta.

A klub jelenleg az ob I alsóházának utolsó előtti helyén áll.