A Szeged tizenöt év után nyert újra bajnokit Veszprémben

A MOL-Pick Szeged egy rendkívül izgalmas, fordulatos és magas színvonalú mérkőzésen 32-31-re legyőzte a címvédő Telekom Veszprémet a férfi kézilabda-bajnokság rangadóján. A győzelem kulcsa a tíz gólt szerző válogatott átlövő Bánhidi Bence kezében volt, de a második félidőre feljavuló Szegedi védekezés is ugyanilyen fontos volt. A bravúros győzelemmel tulajdonképpen biztossá vált, hogy az idény végén Veszprém-Szeged bajnoki döntőt rendeznek majd.

K&H férfi kézilabda liga, 20. forduló

Telekom Veszprém–MOL-Pick Szeged 31-32 (17-15)

gólszerzők: Lékai 6, Ilic 5, Ugalde 5, Nagy L. 4, Gajic 3, A. Nilsson 3, Sulic 2, Nenadic 2, Blagotinsek 1 ill. Bodó 10, Bánhidi 5, Källman 3, Skube 3, Sostaric 3, Sigurmannsson 3, Srsen 2, Thiagus 2, Balogh 1.

Az egyaránt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjére (a Veszprém a Skjern, a Szeged a Kiel ellen) készülő két hazai élcsapat nyugodtan készülhetett a bajnoki rangadóra. A Veszprém száz százalékos teljesítménnyel 20-ból 20 meccset nyerve vezeti a tabellát, köztük a Szegeden elért kilenc gólos (30-21) sikerrel.A második helyen álló Tisza-partiakat nem nyomasztotta az alapszakasz megnyerésének terhe, azt a Tatabánya elleni vereség és a Budakalász elleni döntetlen után elfelejthetik, viszont a BL-ben többször is megmutatták (a Löwen elleni idegenbeli győzelemmel, de akár a barcelonai szoros vereséggel is), hogy ők is ott vannak az európai élmezőnyben. Veszprémben viszont utoljára 2003-ban nyertek bajnokit rendes játékidőben, azaz a papírforma nem mellettük szólt.

A hazaiaknál a védelemből hiányzott Schuch Timuzsin, Ancsin Gábor és Dzsamalin Iman, ugyanazok a játékosok, akikre Ljubomir Vranjes a BL-ben sem igen számít, azaz a svéd szakvezető úgy tekintett a Pick elleni csatára, mint egy BL-meccsre. Juan Carlos Pastor, a szegediek edzője ezúttal már számíthatott a védelemben fontos szerepet kapó brazil Thiagus Petrusra is, csak Matej Gaber hagyta ki a rangadót.

A Szeged kezdte jobban a meccset, jó védekezéssel szerzett labdák után többször is lerohanták a Veszprémet, és a negyedik percben már 4-1-re vezettek a Nagy László kiállítása miatt már a második percben emberhátrányba kerülő hazaiakkal szemben. Kisebb svéd gólpárbajt vívtak ekkor a felek: a három gólos Jonas Källmannal a kettőt vállaló Andreas Nilsson vette fel a harcot. A félidő közepén látott rohanásból a vendégek kerültek ki jobban, a 13. percben 9-5-ös vendég előnynél kellett Vrajnesnek időt kérnie, aki a kényelmes visszarendeződést kérte számon az övéin.

A 21. percben viszont már Pastor mesternek kellett időt kérnie, mert a Veszprém utolérte őket (12-12), ráadásul éppen a vendégek fegyverét használva: kőkemény védekezéssel vagy labdát szereztek, vagy rossz lövésbe kergették a vendégeket, az "ajándékba kapott" labdákból pedig könnyű gólokat szereztek, sőt a 24. percben Ugalde góljával a mérkőzésen először a vezetést megszerezte a Veszprém. És meg is tartotta a szünetig, az utolsó másodpercekben Sigurmannsson kínaiból lőtt figurájára Lékai Máté válaszolt a dudaszó előtti pillanatban.

A szünetről visszatérve Bodó góljaira építve gyorsan egyenlített a Szeged, majd ugyanilyen gyorsan visszaállt a két-három gólos különbség, miután a Veszprém kíméletlenül használta ki a vendégek minden hibáját (37. perc: 21-18).

A Szegednek 23-22-nél többször is volt labdája az egyenlítéshez, de előbb a nyártól Szegedre költöző Alilovic rúgta ki Thiagus ziccerét, majd Mikler Roland tett ugyanígy Sigurmannsson hetesével, végül azonban Bodó csak összehozta a 23. szegedi gólt. A vendégek talpra állásában elévülhetetlen érdemei voltak az első félidőben mindössze két védést bemutató José Sierrát váltó Marin Segónak, aki többször is ziccerben hárított. A kisebb hullámvölgybe kerülő veszprémiek megtorpanását kihasználta a Szeged és a 47. percben átvette a vezetést (24-25).

Vranjes időkérése után két percen belül produkált egy 3-0-s szériát a Veszprém, és máris Pastoron volt a sor, hogy letegye a T betűt. A hazaiak azonban lendületben voltak, és elsősorban az 52. percben már hét gólnál járó Bodó Richárdnak volt köszönhető, hogy nem szakadt le a Szeged. Olyannyira, hogy a szünet nélkül termelő Bodó 9. góljával a 27. percben újra egyenlő volt (30-30).

A hajrá pedig a Szegednek sikerült jobban, miután átvették a vezetést, már nem is adták ki a kezükből, így 2003 után nyertek újra bajnokit Veszprémben, és gyakorlatilag biztossá tették a második helyüket a tabellán és a helyüket a bajnoki döntőben.