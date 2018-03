Benedek Tibor saját világbajnok csapatát másolná Újpesten

Úgy tűnik, egy évig bírta Benedek Tibor, hogy többnyire csak az irodából tegyen meg mindent az UVSE pólósaiért, a következő szezontól ugyanis leül az újpesti férficsapat kispadjára. A DIGI Sport híradójának elárulta, milyen taktikát fog alkalmazni edzőként - remélhetőleg - az ob I-ben.

"Azt hiszem, le kellene már mennem a medencepartra" – mondta pár napja Benedek Tibor, aztán hamarosan ki is derült, mi van a háttérben. A szövetségi kapitányként világbajnok szakember ugyanis - szakmai igazgatóként, a vezetéssel egyetértve – úgy döntött, hogy jövőre ő ül le az UVSE férficsapatának a kispadjára.

Úgy gondolom, hogy a szakmai tudásom nagyon sokat fog segíteni ezeknek a fiataloknak, hogy minél gyorsabban fölzárkózzanak a felnőttekhez, és meglegyen az átmenet a 17-18 éves gyerekeknél.

Remélhetőleg az ob I-ben játszunk jövőre, mert benn is kell maradni az első osztályban, de ha nem, az sem olyan nagy tragédia, akkor az ob I/b-ből igyekszünk majd feljutni újra az első osztályba. Nem az az elsődleges célja most az egyesületnek, hogy a férfi szakosztály a legjobbak közé kerüljön. Inkább az utánpótlás-nevelés a fontos, illetve az, hogy azok a felnőtt játékosok, akik jövőre is itt játszanak nálunk, minél többet fejlődjenek, és egy-két éven belül akár egy nagyobb csapathoz is el tudjanak igazolni" - nyilatkozta a Sport 24-nek.