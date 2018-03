Drámai döntőben nyerte meg Mevza-kupát a Békéscsaba röpicsapata

Elképesztően fordulatos és színvonalas döntőben védte meg címét a Linamar BRSE női röplabda-csapata a Közép-európai Ligában (Mevza-kupa). A fináléban már 2-0-s szettelőnyben volt az alapszakasz-győztes Olomouc ellen, de a cseh együttes egyenlített. Az ötödik szettben viszont nem remegtek meg a csabai kezek és nem volt kérdés, melyik a jobb csapat.

A bronzmeccsen a szombati elődöntő két vesztese, a szlovén Nova KBM Branik Maribor és a horvát Mladost Zagreb csapott össze. Csalódottságnak nyoma sem volt a játékosoknál, a Maribor úgy örült a meccs első pontjának, mintha azzal lett volna a győztes ütés, a horvátoknál pedig a cserék gyakorlatilag rigmusokkal buzdították a pályán lévőket.Az első játszma rendkívül szorosan alakult, egyik csapat sem vezetett kettőnél több ponttal, végül 28-26-ra nyerte a szlovén együttes.

A második szett elején a Mladost irányított, amibe beletartoztak a szép leütések és a felesleges hibák is, a legtöbb pont kimenetele a zágrábiakon múlt. Sikerült is egy nagyobb előnyt kiépítenie a horvát klubnak, így kényelmes helyzetből várta a hajrát, és bár a végén indított egy utolsó rohamot a Maribor, de már későn, 25-18-cal egyenlített a Mladost.

Amely egyébként lendületben maradt a harmadik felvonásra és hamar ellépett 10-2-re. A Maribor aztán visszakapaszkodott, de megsérült a 39 éves csapatkapitánya, a szerb Alekszandra Miloszavjevics, szerencsére azonban tudta folytatni a játékot nem sokkal később. Ez a kis intermezzo inkább a szlovénokat zökkentette ki és újra nyolcpontos hátrányba kerültek. Ráadásul a meccs legszebb labdamenetét is a Mladost nyerte, ami lélektanilag is fontos volt. 25-15-re meg is nyerte a szettet a Zágráb, így egy játszmára került a bronzéremtől.

Nem adta fel viszont a Maribor és rögtön magához ragadta az előnyt a negyedik szettben, majd nagyjából felváltva szerezték a pontokat a csapatok, izgalmas végjátéknak néztünk elébe. 23-23-nál lehetetlen volt megjósolni a játszma kimenetelét, a fantasztikus ütő, Iza Mlakar bombájával szettponthoz jutott a Maribor és be is húzta. Jöhetett a mindent eldöntő 5. szett.

Ezt a Maribor kezdte jobban, ami rendkívül fontos, hiszen csak 15 pontig megy az ötödik játszma. 8-4-re elhúzott a szlovén csapat és foggal-körömmel védte előnyét, ami a hajrára kettőre olvadt 13-11-nél. A következő két pontot viszont a szlovén együttes szerezte, ami azt jelentette, hogy a döntő szettet 15-11-re megnyerte és a bronzérmet is megszerezte.

Bronzmérkőzés, végeredmény:

Nova KBN Branik Maribor (szlovén) – Mladost Zagreb (horvát) 3:2 (26, -18, -15, 23, 11)

Majd jöhetett az, amire mindenki várt: a Linamar BRSE - VK UP Olomouc döntő. Az alapszakasz két legjobb csapata egyaránt 3-1-re győzött az elődöntőben. Habár tényleg fantasztikus bronzmeccset láthattunk, inkább abban bízott mindenki, hogy izgalommentesen győz a címvédő Békéscsaba. Ehhez persze a cseheknek is volt 1-2 szava, sétagaloppról szó sem lehetett.

A közönség már a bemelegítés alatt megadta az alaphangot, ha lehetséges, még a szombatinál is nagyobb hangzavart hozott össze. Az első pontot a csehek szerezték, de Lucia Fresco azonnal egyenlített egy hajszálpontos leütéssel. Sajnos ezt zsinórban három olmüci pont követte, de Fresco ismét eredményes volt, a legjobbkor, majd jól működött a békéscsabai blokk is, aztán Lucija Mlinar leütésével ismét egál volt. Sőt, az ő ászával már a BRSE jutott előnyhöz, a csarnok pedig felrobbant. Nagyon sült a horvát ütő keze, de Frescóé is, 8-5-ös csabai vezetésnél jött az első technikai szünet.

Kszenija Ivanovics is hozzászólt, 10-5-nél pedig időt kellett kérnie Jiri Teply vezetőedzőnek. Dobi Edina egylábas bombájával 12-6-ra módosult az állás, a csehek tehát nem tudtak elkezdeni zárkózni. Barbora Koseková nyitásával sem tudott megbirkózni az Olomouc, de a túloldalon Struskova is jelentkezett egy ásszal. Tartotta 6-7 pontos fórját a BRSE, bár ez nyolcra hízott 20-12-nél Koseková blokkja után. Az eleje óta nem tudott zsinórban háromnál több pontot szerezne az Olomouc, de ezt rajtuk kívül senki sem bánta. 24-15-nél szettlabdája volt a címvédőnek, de elsőre Ivanovics hosszút ütött. Nem kellett szerencsére sokáig várni, Pekárik Eszter leütésével 1-0-s szettelőnybe került a Békéscsaba.

A második játszma Ivanovics ászával indult. Ezúttal egyik csapat sem tudott meglépni, de a technikai szünet most inkább a Békéscsabának jött jól, mert előtte sorozatban két pontot ütött be az alapszakasz-győztes Olomouc és vezetett 8-6-ra. Fresco bombájával 10-10-nél meglett az egyenítés is, de erre válaszként három cseh pont jött, Alberto Salomoni mester ekkor kért időt.

Ennek szerencsére meglett a hatása, Dobi leütésével 14-14 volt az állás, majd a csapatkapitány blokkjával a vezetést is átvette a BRSE. Egyszerűen nem lehetett mellette elütni a labdát ekkor, közben pedig 6-0-t futott a csapat, Teply gyorsan ki is kérte az időt a túloldalon. Aztán 20-16-nál is, mert nem sikerült a zárkózás. 23-21-nél viszont gyorsan feljött kettőre az Olomouc, Salomoni is időt kért. Ismét Fresco villant, majd ő állt oda a szervához szettlabdánál. Michalíkova ütése sajnos csípte a vonalat, viszont Mlinaré is, azaz 25-22-re meglett a második játszma is.

Ez persze még semmit nem jelentett, hiszen az alapszakaszbeli összecsapáson is fordított 0-2-ről az Olomouc, igaz, azt a meccset Mariborban játszották. Az mondjuk jó jel volt, hogy egy rossz nyitással kezdett a cseh csapat. Viszont ez után több jó is jött, 5-2-re meg is lépett a cseh együttes, aztán ebből 9-5 is lett. Bodnár Dorottya is beállt és első labdaérintésével azonnal pontot szerzett, de az Olomouc egyáltalán nem lassított. Stabilan beállt a 2-4 pontos különbség, aztán néha a játékvezetők is hoztak érdekes ítéleteket, amit még az sem értett, aki a pályán volt. A hősies mezőnymunka viszont életben tartotta a Békéscsabát, mínusz 6-ról mínusz 2-re feljött a hazai csapat. Innentől azonban több pontot már nem tudott szerezni, sajnos 25-18-ra megnyerte a harmadikat az Olomouc.

A negyedik játszma békéscsabai ponttal idult, de megink lankadt kicsit a figyelem, hirtelen már hárompontos előnyben volt a cseh együttes. Az elemi erejű ütéseket leváltották a hihetetlen mentések mindkét oldalon. 6-6-nál egy elképesztő labdamenetet nyert meg a Békéscsaba, ami a közönség hangerején is emelt egyet, aztán Pekárik blokkjával már két pont volt az előny. A technikai szünet megmentette most az Olomoucot, amely ismét belenézett egy 0-5-ös sorozatba. Válaszként jött egy 4-0, de szerecsére egy rossz nyitás véget vetett a cseh szériának. Lehetetlen labdákat mentett meg az Olmouc, de a blokkokkal sokszor nem tudott mit kezdeni.

Viszont becsúszott 1-2 csúnya hiba is a csabaiaktól, Salomoni ki is kérte az idejét, ekkor hárommal mentek a csehek. Ebből sajnos öt lett a következő technikai megállásra. Zúgott a "Mindent bele!", kellett is a buzdítás, mert jobban játszott ekkor az olmüci együttes, egyszerűen nem volt olyan labda, amit ne tudott volna visszaadni. 19-11 volt az állás, emberemlékezet óta nem esett csabai pont, egészen Mlinar leütéséig. Ezt egy jó Ivanovics-blokk, majd egy rossz Mlinar-nyitás követte. Nem adta magát könnyen ebben a játszmában a BRSE, amely egy kilencpontos hátrányt faragott ötre pillanatok alatt. Az időkérés azonban új lendületet adott a cseheknek, akik ezt a játszmát is behúzták 25-18-ra.

Jöhetett a döntő szett, de mi más jöjjön egy fináléban, két ilyen csapat harcában?

Fresco széleset ütött elsőre, de rögtön javított szerencsére. 3-3 volt az első 6 labdamenet után, elképesztő izgalmasan alakult a döntő. Aztán érkezett egy Fresco-bomba és egy Dobi-sánc, kettő volt a BRSE előnye. Ezt Michalíkova megfelezte, de Mlinar gyorsan visszaállította. Minden csabai pont katarzist, minden olmüci gyászhangulatot okozott a csarnokban. Ivanovics két villanásával 8-5-re vezetett a Békéscsaba.

Innen aztán visszajött egyre az Olomouc, majd egy hihetetlen labdamenetet húzott be a Békéscsaba, amely 11-8-ra vezetett. Majd egy kiváló blokkal 12-8-ra. Három pont kellett a kupagyőzelemhez. Ki hitte volna ezt azok után, hogy 0-2-ről visszajöttek a csehek. Ugyanúgy, mint az alapszakaszban, csak akkor meg is fordították. Egy hosszú ütés után már 13-8 állt az eredményjelzőn, nem volt ember a csarnokban, aki ezt némán bírta volna. Még egy out jött, 14-8, meccslabdák jöhettek, Ivanovics adogatott. Az elsőt bravúrral hárítják. A másodikat egy jó ütéssel, de még mindig volt három. Salomoni inkább biztosra ment, kikérte az idejét.

Azonban nem az ő utasításai hozták meg a következő, bajnoki címet jelentő pontot, hanem egy rossz nyitás. 15-10 az utolsó szett, ami csak egyet jelenthetett:

A Mevza-kupa győztese a 2017-18-as idényben a Linamar Békéscsabai SE.

Mevza-kupa, döntő:

Linamar BRSE – VK UP Olomouc 3:2 (17, 22, -18, -18, 10)