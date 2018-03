Ünnepelt hősként hagyja ott Dél-Koreát a magyar röplabdázó

Lejátszotta utolsó mérkőzését dél-koreai csapatában Pádár Krisztián. A magyar válogatott röplabdázó két szezont töltött a szöuli Woori Card Wibee együttesénél, az Echo TV Ázsiából közölt anyagot Pádárról.

Az elmúlt két évben egy szöuli csarnok volt az otthona Pádár Krisztiánnak, hiszen csapata ott játszotta hazai mérkőzéseit. A búcsúmeccsére azonban idegenben került sor Incheonban, a fővárostól nem messze. Együttese pedig Krisztiánnal a soraiban sima, 3-0-s győzelmet aratott. Nem is csoda, hogy a szurkolók a mérkőzést követően alig akarták elengedni a buszhoz a magyar sportolót, hiszen az elmúlt időszakban a liga egyik legjobbja volt. Mindenki fotózkodni akart vele, valamint aláírást kérni tőle. A szezonban ő lett a pontkirály, illetve a kupának is ő lett a legértékesebb játékosa. Egykori sereghajtó csapatát a kupadöntőbe juttatta, valamint Pádár remeklésével idén is a rájátszásért küzdött.

Pádár Krisztián üzent a magyar paralimpiai sportolóknak is, nagyon sok sikert kívánt nekik a versenyekre.

Az egyelőre nem lehet tudni, hogy hol folytatja pályafutását, de a dél-koreai szabályok szerint a második szezon után a csapatnak nincs lehetősége hosszabbítani légiósával, csupán akkor, ha a játékos elmegy a draftra és újra kiválasztja jelenlegi együttese. Ehhez azonban Pádárnak még szabadnak kellene lennie, amikor a Woori Card Wibee választhat. Erre viszont nagyon kevés az esély, így valószínűbb, hogy a 21 éves játékosnak új munkaadója lesz a jövőben, az is előfordulhat, hogy országon belül vált klubot, de japán és európai kérői is akadnak. A játékos várhatóan egy hónapon belül dönt jövőjéről.