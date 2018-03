20 percre a mennytől és a Final Fourtól a soproni kosaraslányok

Elérkezett az igazság pillanata, harmadszor is egymásnak feszül a Sopron Basket és a Fenerbahce női kosárlabdacsapata az Euroliga negyeddöntőjében. A győztes tagja lesz az április 20-22. között rendezendő Final Fournak. A Sopron egy iszonyatosan küzdelmes meccsen a félidőben két ponttal vezet és karnyújtásnyira van a négyesdöntőtől. Kövesse az utóbbi 9 év legfontosabb kosárlabda klubmérkőzését az Origón, ahol cikkünk folyamatosan frissül.

A két csapat másodszor találkozott Sopronban, hiszen a pályaelőny a magyar bajnoknál volt. Az első meccsen pont ezt vette el a Fener azzal, hogy idegenben is nyerni tudott, de a Sopron egy héttel ezelőtt Isztambulban parádés, 78-72-es idegenbeli győzelemmel vágott vissza, ezzel teremtve meg a harmadik meccs lehetőségét.

A meccs napjának délelőttjén váratlan családi tragédia érte a Sopron amerikai centerét, Alaina Coates-ot. Ennek következményeként a fiatal játékos nem lehetett ott a magyar bajnok Fenerbahce elleni mérkőzésen. Alaina Coates csütörtökön hajnalban hazatér az Egyesült Államokba. Egy ilyen tragikus esemény soha nem jön jókor, de ez a lehető legrosszabbkor történt, hiszen a fontos meccs előtt minden játékosra számíthatott a Sopron szakmai stábja.

Az idény folyamán többször írtunk arról, hogy fontos Euroliga-mérkőzéseken nem telt meg a Novomatic Aréna, így volt ez a két héttel ezelőtti első mérkőzésen a Fener ellen. Nos, a mindent eldöntő ütközetre összekapták magukat a soproniak és telt házat, fantasztikus hangulatot varázsoltak a csarnokba.

Alekszandra Crvendakics közeli kettesével kezdődött a mindent eldöntő meccs, majd ő folytatta egy középtávolival. Gyorsan jött a válasz a Fenertől Kia Vaughn révén, majd Giorgia Sottana tempójával már egál volt (4-4).

Crvendakics óriásit harcolt egy támadólepattanóért, ami után Turner volt eredményes betörésből, sőt, azonnal vissza is szerezte a labdát, amiből Milovanovics tudott értékesíteni egy büntetőt, 9-6-ra vezetett a hazai együttes.

Vaughnra nem igazán találta az ellenszert a Sopron, aztán Sottana duplájával már a török óriásklub vezetett. Sőt, Kelsey Plum révén az első hárompontos is megszületett, majd Ana Dabovics is bevágott egyet, a Sopron edzője, Roberto Iniguez pedig időt kért 13-18-nál. Turner gyorsan elsüllyesztett egy kettest, 10 pontnál járt az első negyedben, védekezésben viszont egyelőre nem ért oda a dobásokra a Sopron, 21-17-re vezetett a Fenerbahce az első tízperc után.

Jobban nem is kezdhette volna a második játékrészt a Sopron, Page talált be kintről, majd ugyanő a palánk alól egy fantasztikus Crvendakics-assziszt után.

Nem adta magát könnyen a magyar csapat, amely teljesen partiban volt a török óriással.

Turner folytatta a parádét, labdát szerzett, majd végigsprintelt a pályán és dobott egy ziccert, aztán Salvadorest tette meg ugyanezt, ám őt meg tudták állítani szabálytalanul. Átvette a vezetést a Sopron, a Fenerbahce időt kért, miközben tombolt a Novomatic Arena (25-23).

Anasztaszija Veramejenka is hozzászólt a meccshez egy hármassal, aztán Fegyverneky Zsófia is megszerezte az első pontjait, ezt valászínűleg a környék járókelői is tudták a hangrobbanás miatt. Majd újra felzúdult a közönség, amely hatalmas nyomást gyakorolt a játékvezetőkre és megakadályozott egy felháborító döntést.

Lendületben maradt a Sopron, Tina Jovanovics kosarával már három pont volt az előnye (31-28).

Elképesztően kemény, fizikális csatát láthattak a nézők, gyakorlatilag nem létezett könnyű kosár az első félidőben. Ez persze sok személyi hibát is jelentett, Milovanovics és Jovanovics is háromnál járt ekkor, szerencsére Vaughn csak egyesével tudta értékesíteni a büntetőit.

Yvonne Turner utolsó fél percben dobott tempója azt jelentette, hogy a Sopron megfordította a meccset az első félidő végére és 33-31-re vezetett.

A Fenerbahce bőven vezette a lepattanócsatát (22-12), viszont jóval többször is adta el a labdát (11-3).