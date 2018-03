Hanga Ádám sérülése szerencsére mégsem súlyos

Hanga Ádám térdsérülése mégsem súlyos, a Barcelona magyar kosarasa akár már két hét múlva újra játszhat. A katalán klub idén nem szerepelt jól az Euroligában, erről a DIGI Sport híradójának nyilatkozó magyar kosaras elárulta: azzal vigasztalják magukat a csapattársaival, hogy pár év múlva úgyis mindenki csak azt fogja tudni, hogy idén a Barcelona megnyerte a spanyol kupát.

Hanga Ádám megsérült a Zalgiris elleni Euroliga-mérkőzésen, és úgy tűnt, akár hat hét kihagyás is várhat a magyar kosarasra, de később kiderült, hogy mégsem ennyire nagy baj. A Barcelona kiválósága akár már két hét múlva újra játszhat.

"Már egy jó ideje, két-három hónapja fájt a térdem, amikor napi kettőnél több edzésünk volt, akkor próbáltak engem pihentetni. Várható volt, hogy egyszer valami történni fog a térdemmel. A kaunasi meccs után semmilyen beavatkozás nem történt, egy injekciókúrát kaptam öt-hat napja, és ennyi volt a kezelés, azóta jegelem, én pedig próbálok ebből az úgymond pihenőidőből hasznot húzni, és erősíteni mind a lábizmomat, mind a felső testemet" – mondta a Sport 24-nek Hanga Ádám.

Izmos produkcióval februárban rukkoltak elő a katalánok, az új edző Szvetiszlav Pesiccsel megnyert spanyol kupagyőzelem több szempontból is nagyon fontos a Barcelona számára.

"Így, hogy megnyertük a spanyol kupát, az egész szezon meg lett mentve, és a klubvezetők és a játékosok is fellélegezhettek. Ettől függetlenül mindenki nagyon sajnálja, hogy az Euroliga-idényünk nem sikerült jól. Az Euroligában mindenki szeretne jól szerepelni, bejutni a legjobb nyolcba, majd a Final Fourban játszani, hiszen ezek óriási dolgok. Az edzőváltás volt a fordulópont, ekkor egy kicsit fel tudtunk lélegezni. Az más kérdés, hogy most minden erőnkkel a spanyol bajnokságra tudunk koncentrálni, mert az van nekünk csak hátra, amit meg tudunk nyerni."

Az Euroliga idén is a csalódások színtere lett. Tavaly még Hanga nélkül, most pedig Hangával sem sikerült bejutni a playoffba. "Ez egy óriási kudarc, mert a keretünk erőssége miatt mindenki arra készült, hogy igenis mi Final Four-esélyesek vagyunk. Pont erről beszéltünk valamelyik nap a csapaton belül, hogy tegyük fel, bejutunk az Euroliga-playoffba, de helyette nem nyerjük meg a kupát, és arra jutottunk, hogy inkább a kupát megnyerjük, minthogy bejussunk az Euroliga-playoffba. Nyilván most csak saját magunkat vigasztaljuk ezekkel a butaságokkal, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy sok év múlva csak azt fogja tudni mindenki, hogy ebben az évben a Barcelona megnyerte a Copa del Reyt."