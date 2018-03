Budapest rendezi a női röplabda Európa-liga idei négyes döntőjét

Magyarország adhat otthont idén júniusban a női röplabda "Arany" Európa-liga négyes döntőjének – tudatta csütörtöki közleményében az Európai Röplabda Konföderáció (CEV). A sportág hazai vezetése szerint a torna kiváló főpróbája lehet a jövő évi magyar társrendezésű női Európa-bajnokságnak.

Az Európai Röplabda Konfördáció (CEV) május közepén kezdődő, rekord összdíjazású megújított Európa Liga-sorozatában összesen 26 ország vesz részt. A magyar női válogatott a legerősebb, 12 csapatos Arany Ligába, a férfi a nyolc válogatottból álló Ezüst Ligába kapott besorolást. A CEV döntése értelmében Magyarország rendezheti a női, Csehország pedig a férfi Arany Liga döntőjét, míg az Ezüst Liga fináléjának rendezési jogát a nőknél Svédország, a férfiaknál pedig Macedónia kapta.

Magyarország először ad otthont röplabda Európa-liga négyes döntőnek, amely a magyar szövetség elnöke, dr. Kovács Ferenc szerint óriási sportdiplomáciai siker. "Ennek természetesen voltak előzményei, hisz tavaly ősszel megkaptuk a 2019-es női Európa-bajnokság társrendezői jogát, az európai szövetséggel (CEV) nagyon jó viszont sikerült kialakítanunk, a közelmúltban junior férfi és női vonalon is több sikeres nemzetközi tornát bonyolítottunk le, mindemellett női válogatottunk és a magyar női klubcsapatok eredményei is rászolgáltak erre a sikerre. Úgy gondolom, hogy az Európa-liga négyes döntőnek a megrendezése a jövő évi Európa-bajnokságra való felkészülést is nagymértékben fogja segíteni" – mondta a magyar szövetség elnöke.

A négyes döntőt a Papp László Sportarénában rendezik a tervek szerint június 14-én és 15-én. A magyar válogatott rendezőként automatikusan résztvevője a tornának. A Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, Ludvig Zsolt szerint Magyarország sokat profitálhat az eseményből. „Nagy lehetőség, hogy házigazdaként biztos résztvevője a magyar csapat a négyes döntőnek. A torna ugyan a jövő évi Európa-bajnokság tesztversenye, de egyben rendkívül fontos esemény is, hisz az első két helyezett a feljutásért játszhat majd a világ legjobbjait tömörítő Nemzetek Ligájába. A szövetség mindet megtesz azért, hogy a lehető legjobban sikerüljön a csapat felkészülése, bízunk benne, hogy az aranyéremért játszhat majd a csapat" – nyilatkozta a főtitkár.

A magyar női röplabda-válogatott ugyan házigazdaként biztos résztvevője a budapesti Final Fournak, ettől függetlenül a selejtezőben is részt vesz. A mieink csoportjában Franciaország, Horvátország és Finnország szerepel. Az Ezüst Ligában érdekelt magyar férfi válogatott a horvátokkal, az albánokkal és a fehéroroszokkal mérkőzik majd csoportjában.

A magyar női és a magyar férfi röplabda-válogatott idei Európa Liga-programja:

Arany Európa-liga, nők

Május 20: Magyarország–Franciaország

Május 23: Magyarország–Horvátország

Május 26: Finnország–Magyarország

Május 30: Franciaország–Magyarország

Június 3: Horvátország–Magyarország

Június 6: Magyarország–Finnország

Június 14-15: Négyes döntő (Budapest)

Ezüst Európa-liga, férfiak

Május 20: Horvátország–Magyarország

Május 23: Magyarország–Albánia

Május 26: Fehéroroszország–Magyarország

Május 30: Magyarország–Horvátország

Június 3: Albánia–Magyarország

Június 6: Magyarország–Fehéroroszország

Június 15-16: Négyes döntő (Szkopje) – továbbjutás esetén