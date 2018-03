Tündérmesét írt a sportág egykori rosszfiúja

A magyar röplabdázás fenegyerének tartott edző, Hollósy László élete egyik legnagyobb szakmai sikerét érte el a Fatum-Nyíregyháza csapatával. A Ciprusról hazatérő szakember és a stáb tagjai négy nap alatt elhitették a nyírségi játékosokkal, hogy a verhetetlennek hitt Békéscsaba is legyőzhető, így a Nyíregyháza 2007 után 11 évvel ismét Magyar Kupát nyert, mert vasárnap Érden 3-2-re nyert a Békéscsaba ellen.

Aki látta a Nyíregyháza-Békéscsaba (3-2) Magyar Kupa döntőt, sokáig nem felejti el. Látványos, magas színvonalú, izgalmas meccsen taszították le a trónról az itthon egyeduralkodónak elkönyvelt Békéscsabát. A Fatum-Nyíregyháza néhány nappal az érdi döntő előtt meglepőt húzott. Az addigi vezetőedző, Horváth András visszament másodedzőnek, a csapat irányítását pedig a Ciprusról hazatért Hollósy Lászlóra bízták.

A tréner a magyar röplabdázás egyik legtehetségesebb szakembere, akire korábban ráragasztották a fenegyerek jelzőt. Ezzel még finoman fogalmaztunk, mert Hollósynak azért voltak viharos ügyei. 2014-ben női szövetségi kapitányként a franciák elleni vb-selejtezőt úgy nyerte meg a magyar válogatott 3-2-re, hogy a tréner 0-2-es állásnál nem szólt többet a csapathoz, a játékosokkal a másodedző, Németh Lajos kommunikált. A merőben szokatlan húzás bejött, mert a magyar válogatott a meccset megfordította és 3-2-re nyert. Az más kérdés, hogy később emiatt kellett távoznia az edzőnek a szövetségi kapitányi posztról.

2018-ra azonban szinte minden megváltozott. A mester - miközben az oldalvonal mellett jó értelemben vett nagy színházat csinált - belehajszolta a játékosait a győzelembe. A kupadöntő után egy órával beszélgettünk vele az Érd Arénában.

Kedden éjszaka szállt le a Ciprusról érkező repülőgép, amelynek a fedélzetén ön is ott volt. Vasárnap Magyar Kupát nyert a Nyíregyházával. Hogyan csinálta?

Őszinte leszek, fogalmam sincs. A feleségemmel egy hete még arról beszélgettünk, hogy talán májusban-júniusban lesz újra állásom. Teljesen váratlanul ért a Nyíregyháza felkérése, amelyre azonnal igent mondtam.

Tényleg kedden éjjel értünk haza és szerdán már el is utaztam Nyíregyházára. Ha valaki két héttel ezelőtt azt mondja nekem, hogy Magyarországon trófeát nyerek egy magyar csapattal, körberöhögöm.

Elképesztő, amit a csapata művelt, de az is, ahogy az oldalvonal mellett űzte-hajtotta a lányokat. Minek köszönhető ez a siker? A nagyobb szakmai tudásnak, a hatásosabb motivációnak, esetleg a szerencsének?

Nagyon nehéz egy ilyen mérkőzést elemezni. A szerencséről azért nem beszélnék, mert minden játszmában nyomás alatt tudtuk tartani a Békéscsabát – még azokban is, amelyeket elveszítettünk.

Már ez hatalmas dolog, hogy a kis Nyíregyháza nyomás alatt tudja tartani a nagy Békéscsabát. Ellenfelünk tényleg kitűnő csapat, remek játékosok alkotják, egy nagyon szépen felépített klubról beszélünk. A titok az volt, hogy a lányok hittek magukban. Elhitték, hogy megvan bennük az a tudás, amely egy ekkora győzelmet eredményezhet.

Elődöm, Horváth András nagyon szépen dolgozott velük, bennük volt az X-faktor. Nem vagyok a más fészkébe beülő kakukk, különben is, négy nap alatt nem lehet csodát tenni. Illetve lehet, ha el tudom hitetni velük, hogy meg tudják csinálni. Azt mondtam, mindegy, mi lesz az eredmény, bizonyítsák be, hogy ők is jó játékosok.

Azt kértem, hogy méhként szurkálják meg a Békéscsabát. Hogy minden csípés fájjon a bajnokcsapatnak, hogy ellenfelünk elveszítse a türelmét.

Önt korábban a magyar röplabdasport fenegyerekének – más megfogalmazás szerint botrányhősének – nevezték. Figyeltem a meccs alatt, mintha egy másik Hollósy László érkezett volna vissza Magyarországra.

Aki ismer, jól tudja, hogy emocionális ember vagyok. Az elmúlt időszakban jó néhány évet külföldön töltöttem.

Meg kell tanulni az embernek az érzéseit kontrollálni. Ezért is jártam egy amerikai edzőtovábbképzésen, hogy a dolog mentális részét fejlesszem. Az amerikaiak nagyon tudják, hogy kell foglalkozni a játékosokkal. Amit megtanultam, megpróbáltam Cipruson is alkalmazni – váltakozó sikerrel.

Az ottani légiósok megértették mit akarok, a hazai játékosok kevésbé. Ha már korábban említette a szerencsét, abban a tekintetben mindenképpen mázlim volt, hogy a nyíregyházi játékosok az első pillanattól fogva nyitottak voltak erre a módszerre.

Az én megérkezésem kisebb sokkot okozott, lehet, hogy ez kellett ahhoz, hogy kimozdítsam őket a komfortzónájukból. Amúgy meg tök mindegy, hogy miért nyertünk, mert a győzelmet soha nem kell megmagyarázni.

A Békéscsabának az elmúlt időszakban kialakult egy hazai verhetetlenségi mítosza. Bár az Újpest 2017 végén egy alapszakasz mérkőzésen megverte őket, de azt a meccset nem lehet egy kupadöntővel összevetni. Mekkora dolog az ő legyőzésük?

Ez egy hatalmas eredmény, egy tündérmese. Annyira domináns a Békéscsaba a hazai bajnokságban és a Közép Európai Ligában is, hogy az ő legyőzésük tényleg a csoda kategóriája.

Ez a teljesítmény megismételhető az idei bajnoki döntőben?

Először el kellene oda jutni. A játékosaimat most vissza kell rántanunk a földre abból az euforikus állapotból, amit a kupagyőzelem okozott. Már a négy közé jutásért is óriási csatát fogunk vívni a Vasassal, amelynek a kispadján az egyik legtapasztaltabb magyar edző, Jókay Zoltán ül. Egészen biztos vagyok abban, hogy igyekszik valamit kitalálni ellenünk.

Ha a Vasason esetleg túljutunk, akkor jön az az Újpest, amely ebben a bajnokságban szintén legyőzte már a Békéscsabát. A kupagyőzelem nagy érzelmi töltetet ad, de nem szabad elhinnünk, hogy mi vagyunk a legjobbak. Magas lóról lehet nagyot esni. Élet-halál küzdelem vár ránk a rájátszásban.