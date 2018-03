Szapporói csoda újratöltve

A Sport TV április 17-én az „A mi Szapporónk" címmel Gallai László szerkesztő-rendező dokumentumfilmjével állít emléket a magyar jégkorong talán legnagyobb sikerének, az idén tízéves szapporói csodának.

Nagyon kevés a magyar sportban az olyan kifejezés vagy szókapcsolat, aminek hallatán azonnal el tudjuk dönteni, hova tartozik. Persze, az Aranycsapat és a labdarúgás viszonya egyértelmű, erről több film és könyv is megemlékezik. A jégkorongszurkolók számára ugyanilyen egyértelmű, mit takar a szapporói csoda fogalma – és a Sport TV ennek kíván emléket állítani. A Sport1 április 17-én 19 órától bemutatja „A mi Szapporónk" címmel 75 perces dokumentumfilmet, amivel a magyar jégkorong történetének legnagyobb sikerének állít emléket.

Ha van a magyar jégkorongban olyan csapat, amelyik megérdemli, hogy a hőstetteiről minden szépet és jót elmondjuk, akkor a Szapporóban járt csapat okvetlenül ilyen" – mondta Gallai László, a film szerkesztő-rendezője. A filmet a szapporói csoda tizedik évfordulójára időzítették, és aki hozzátett a sikerhez, megszólal benne. Kiderül, Pat Cortina hány szemüveget és órát tört össze Magyarországon; hogy milyen érzés volt neki belépnie és közlekednie mosodának álcázott öltözőhelyiségben; hogy mikor és hogyan rendeltetett el Majoross Gergely sorsa; hogy két meghatározó hokiőrült szakember, id. Ocskay Gábor és Kercsó Árpád miképp emlékszik vissza a közös, rögös útra; hogy ki milyen siker után és hol fürdött meg ruhástól; és hogy mi Szapporó öröksége a magyar jégkorong számára.

A film azonban nem csupán a szapporói csodának állít emléket, hanem az egy évvel később tragikus körülmények között elhunyt ifjabb Ocskay Gábornak is. Nagy megtiszteltetés, hogy Idősb Ocskay Gábor is vállalta a nehéz perceket, de a filmből az is kiderül, hogy Sille Tamás, Pat Cortina vagy éppen Horváth András még kilenc évvel a tragédia után is csak erős érzelmek közepette tud bármit is mondani a barátról-játékosról.

A Sport1-en április 17-én 19 órás kezdéssel lesz látható az „A mi Szapporónk" című dokumentumfilm, majd hajszálpontosan tíz évvel a csoda után, április 19-én 13 órától a Magyarország–Ukrajna mérkőzést is levetíti a csatorna.