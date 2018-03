Román vagyok, edzőként jöttem ide, nem érdekel, mit gondolnak erről

Némi meglepetésre román kapitánnyal kezdi meg a felkészülést a magyar férfi röplabda-válogatott május elején a 2019-es Európa-bajnoki kvalifikációra. Bogdan Tanase edzői pályafutása Kolozsváron indult, jelenleg a Steaua Bucuresti vezetőedzője. Bevallása szerint a röplabda őrültje, a kemény, de átgondolt munka híve. Nem fél nagyot álmodni, akár arról sem tesz le, hogy 2024-ben olimpián szerepel a magyar válogatott.

Meglepődött, amikor először hallotta, hogy a magyar szövetség kapitányt keres a válogatott élére és ön is a jelöltek között van?

Kicsit igen, de jó értelemben. Kellemes meglepetés volt. Ezért is gondolom, hogy köszönettel tartozom a magyar szövetség vezetőinek a lehetőségért. Elkezdhetem válogatott szinten is az edzői karrieremet a magyar csapattal.

A történelem a magyar és a román kapcsolatokat alapvetően meghatározza ma is. Mindig különleges, amikor egy magyar sportoló román klubhoz szerződik, függetlenül a sportágtól. És ez fordítva is igaz. Ez mindkét fél számára komoly kihívásokat rejteget. Mit gondol erről?

Sok magyar játékost ismerek, akár csak a röplabdában, aki Romániába jött játszani és még bajnok is lett. Például Németh Szabolcs, vagy Nagy Péter. Igaz, kevesebb románt tudnék említeni, aki Magyarországra szerződött. Örülök, hogy nagyon jól tudunk együttműködni.

Ami a kultúrát, a társadalmi problémákat illeti,a magyarok és a románok között, azt nem szeretem. A feleségem félig magyar, beszél is magyarul. A családja erdélyi, tisztelem őket, a kultúrájukat, a nyelvüket és remélem, hogy a fiam is fog beszélni magyarul. Nekem nincs is ezzel több tennivalóm.

Ön beszéli a nyelvünket?

Nem, a magyarom nem olyan jó. Viszont ha lesz rá lehetőségem, akkor fejleszteni fogom.

Talán hallott a kiváló kézilabdaedző, Ambros Martinról. Bajnokok Ligáját nyert a Győrrel, mellette a román női kézilabda-válogatott kapitánya, utóbbiért elég sok kritikát kapott magyar szurkolóktól. Abban biztos vagyok, hogy eleinte megkapja majd a támogatást a szurkolóktól, de románként talán nem számíthat akkora türelemre. Persze, ha jönnek az eredmények, akkor ez nem lesz téma.

Ez igazából már elkezdődött néhány hónapja. Hallottam, hogy magyar emberek kérdezik, miért román lett a kapitány.

De jóval több a szóbeszéd Romániában, hogy miért Magyarországot választottam. Az ilyen hangok jelentéktelen emberektől jönnek, akik a sport lényegét nem ismerik, csak a történelem alapján gondolkodnak. Nem szeretem ezt a megközelítést. Edzőként jöttem ide, nem számít, hogy hol születtem, milyen nemzetiségű vagyok. Az a fontos, hogy jól végezzem a munkámat a magyar válogatottnál. Nem érdekel, hogy mit beszélnek az emberek. Van egy filozófiám, amit megtanultam a sportban, nem tehetek mindenkit elégedetté. Higgye el, megvannak a saját problémáim a hazámban.

A román röplabda van annyira erős, hogy egy jó román edző segíteni tudja a magyar válogatott fejlődését?

Ez nem a román röplabdáról szól. Nem az ottani röplabda, de nem is a román szövetség hozott engem ide. Mindenekelőtt azoknak a tapasztalatoknak köszönhetem, hogy itt lehetek, amiket Németországban szereztem. A legjobb edzővel, Stelian Moculescuval dolgozhattam ott, aki a mentorom és a barátom is. Ez a munka jelentette az ajánlólevelet Magyarországra. Németország után visszatértem Romániába, ahol nagyon erős bajnokságban dolgozhattam.

A román liga nagyon megerősödött, mert sok pénzt fektettek bele,kiváló játékosok érkeztek. A másodosztályból indultam, de azóta minden évben az éremért voltunk versenyben.

Mit tud a magyar röplabdáról? Mennyire követte az elmúlt években a válogatott eredményeit?

Ismerem azokat a játékosokat, akik külföldön játszottak, vagy játszanak ma is. Friedrichshafenben együtt dolgoztam két évet Gergely Rolanddal. Nagy tehetség, akár csak Koch Róbert volt, vagy Nagy Péter, aki Bajnokok Ligáját nyert a német csapatával. Korábban Kántor Sándor is a klasszisok közé tartozott, de napjainkban is nagyon sok jó játékos van külföldön, például Baróti Árpád és Pádár Krisztián. Minőségi röplabdázók, ezért is mondom, a legnagyobb kihívás az lesz, hogy ezekből a tehetségekből csapatot építsek, mert egy nemzeti válogatottba egy-két reménységnél több kell.

Hogyan jellemezné önmagát edzőként?

Németországban kipróbálhattam magam minden feladatkörben. Voltam erőnléti edző, taktikai-tréner és másodedző. Olyan ember vagyok, aki szeret sokat dolgozni, de úgy, hogy közben használom a fejem is.

Nem vezénylek négy-öt órás edzést az erősítőteremben. Fontos számomra a jó atmoszféra a csapaton belül. Olyan együttest szeretnék építeni, amelyik élvezi az erősítést is, tehát mindig szívesen vannak együtt a játékosai. Ez a legfontosabb. A munkában hiszek, nagyon sokat dolgozom, a röplabda őrültje vagyok.

Mi lehet egy reális cél a magyar válogatottnak, illetve önnek a következő években?

Erre egyetlen válaszom van: hogy kvalifikáljuk magunkat a 2019-es Európa-bajnokságra. Ezért vagyok itt, ez az, ami nagyon motivál. Igazán optimista vagyok a kijutást illetően. Ismerem a csoportellenfeleinket és a játékosaimat. Ha jól fognak reagálni az edzéseken, megfelelnek az elvárásaimnak, akkor biztos, hogy jó munkát fogunk végezni. Kevés időnk van felkészülni, csapatot építeni, de pozitívan tekintek a jövőbe. Remélem, hogy legalább a női válogatott eredményeit elérjük.

Mennyi időt fog Magyarországon tölteni a válogatottal?

Négy hónapot, május elején azonnal elkezdjük a munkát. A játékosok lehet, hogy kapnak egy kis pihenőt júniusban, de én akkor sem állok le, dolgozom tovább.

Július elejétől már közvetlenül a kvalifikációra készülünk. Szükségünk van időre, hogy összeszokjunk, együtt dolgozzunk, így egyetlen napot sem vesztegethetünk el.

El tudja képzelni, hogy egy nap főállásban legyen szövetségi kapitány Magyarországon? Vagy véleménye szerint szerencsésebb, ha valaki egyszerre dolgozik klubcsapatnál és a nemzeti válogatott élén?

Minden lehetőségre nyitott vagyok. Ha arra kapok felkérést, hogy teljes állásban irányítsam a válogatottat, nem fogom visszautasítani.

Ez az anyagiakon múlik?

Számomra nem a pénz a legfontosabb szempont. Fiatal edző vagyok, aki éhes az eredményre. Nagy céljaim vannak, szerencsére kiváló példa van előttem Stelian Moculescu személyében, aki mellett Németországban dolgoztam. Ha van eredmény, sikerül a kvalifikáció, nyerünk érmet, akkor az hozza magával a pénzt, az anyagi elismerést is.

Soha nem helyeztem a pénzt az első helyre a döntéseimkor. Fontosabb, hogy építhessek valamit. Bőven lett volna lehetőségem elhagyni a klubomat, a Steaua Bucurestit, voltak jobb anyagi feltételekkel kecsegtető ajánlataim, de két éve elkezdtem egy munkát, és folytatom, amíg lehet. Szeretem a folyamatosságot, ha elkezdek egy projektet és abban megkapom a támogatást, mindenki velem van, akkor a pénzzel nem lehet elcsábítani, mert mindig hosszú távra tervezek.

Mennyire tartja fontosnak, hogy együtt dolgozzon a belga kollégájával, kikérje akár a véleményét? Vagy ennek nincs értelme, mert a férfi és a női röplabda két külön műfaj?

A röplabda ugyanaz, egyforma labda, egyforma szabályokkal. Szerencsés vagyok, hogy olyan tapasztalt edző lesz a kollégám, mint Jan de Brandt. Biztos, hogy együtt fogok vele dolgozni, mert tanulni akarok. Minden edzőtől lehet valamit tanulni, függetlenül a korától és a tapasztalatától, így az ő tanácsát is kikérem majd.

Mi a legnagyobb célja a magyar válogatott élén?

A rövid távú cél egyértelműen az Eb-kvalifikáció. Hosszútá von gondolkodhatunk Eb-éremben és miért ne kvalifikálhatnánk magunkat a világbajnokságra.

De minden sportoló és edző álma az olimpia. Legalább álmodjunk róla. És ha elég keményen dolgozunk, talán teljesülhet az álmunk.

Ezt komolyan gondolja, nem vagyunk túl messze attól? Ahhoz azért szintet kellene lépni.

Igaz, de senki nem akadályozhatja meg, hogy álmodjunk. A vággyal, a folyamatossággal, rengeteg munkával megpróbálhatjuk megvalósítani. Nem akarok mellébeszélni. Néhány napja nézegettem a ranglistát, jelenleg Magyarország a 115. hely környékén áll a világon.

A másik célom, hogy Magyarország a lehető legjobb helyre jusson a ranglistán. Szeretném a csapatot először az 50. helyig felhozni, és onnan haladni tovább, amíg csak lehet. Hiszek a játékosokban, az apró célok motiválhatják őket.

Tud már néhány szót magyarul?

Jó napot kívánok! Köszönöm szépen.