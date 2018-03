Elképesztő sportszenzáció: Sopronban lesz a női kosárlabda Final Four!

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) döntésének értelmében Sopron rendezi a 2018-as női Euroliga négyesdöntőjét 2018. április 20-22-én. A legjobb négy közé bejutó Sopron Basket együttese ezzel óriási lehetőséget kapott arra, hogy folytassa idei sikersorozatát.

A FIBA Europe megkeresésére a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége sikeres intenzív egyeztetést folytatott a financiális háttér megteremtése érdekében. Ennek eredménye, hogy kormányzati támogatással, Sopron városa az MKOSZ és a Sopron Basket összefogásának eredményeképpen április 20-22. között Sopron adhat otthont a sorozat döntőjének.Az erről szóló megállapodást szerdán Kamil Novak a FIBA európai szekciójának igazgatója, Bodnár Péter az MKOSZ főtitkára, valamint Török Zoltán a Sopron Basket ügyvezetője írta alá.

A Final Four párosítása: Sopron Basket (magyar) - Yakin Dogu (török), UMMC Jekatyerinburg (orosz) - Dinamo Kurszk (orosz).

Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője: "Szeretném kifejezni köszönetemet mindenkinek, aki tevékenyen közreműködött abban, hogy ez az esemény Magyarországra, Sopronba kerülhetett.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy emlékezetes Final Four legyen áprilisban Sopronban. Addig azonban hatalmas munkát kell elvégeznünk a pályán is és azon kívül is."

Szalay Ferenc az MKOSZ elnöke kiemelte, a Sopron Basket sikere az elmúlt évtized legnagyobb eredménye a magyar klubkosárlabdában. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének természetes volt, hogy mindenben segítjük a klubot és a várost a rendezés jogáért folytatott tárgyalásokban. Sopron sokszorosan bizonyított házigazdaként, hiszen adott otthont felnőtt női Eb-nek, utánpótlás kontinenstornáknak, biztosan kiváló házigazdája lesz a női Euroliga négyesdöntőjének is. Ez a rendezés Sopron városa, a helyi klub, s kiemelten a magyar kosárlabdázás hatalmas sikere!

Dr. Fodor Tamás, Sopron Város polgármestere elmondta, hogy Sopron nemzeti sportváros, a kosárlabdázás magyarországi fellegvára és nagy öröm számára, hogy Sopron erre a hétvégére a női kosárlabdázás európai fővárosa lehet.

Köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának a rendezvény kiemelt támogatásáért, amely mellé Sopron büszkén csatlakozott.

Kamil Novak, a FIBA európai szekciójának igazgatója: Sopron komoly kosárlabdamúlttal rendelkező város. A Magyar Kosárlabda Szövetség, a soproni klub profi hátterére építve választotta ki a várost

2015-ben a FIBA női Kosárlabda Európa-bajnokság egyik csoportjának, majd több utánpótlás kontinens tornának, így az előttünk álló U20-as női Európa bajnokságnak is otthonául.

A kiváló tapasztalatok és az MKOSZ teljes támogatását élvezve, biztos vagyok benne, hogy egy sikeres, igen jól szervezett Final Four előtt állunk

Magyarország eddig egyszer rendezett női kosárlabda Final Fourt, tizennégy évvel ezelőtt, 2004-ben Pécs volt a házigazda. Final Fourt a legrangosabb európai kupasorozatban 1997 óta rendeznek a nőknél.

A hazai rendezéssel a Sopron óriási lehetőséget kapott arra, hogy tovább folytassa az Euroligában bemutatott idei sikeres szereplését. A Novomatic Arénában ebben a sorozatban az orosz Kurszk, a cseh USK Praha és a Fenerbache tudott csak nyerni, igaz, hogy idegenben a Sopron mind a Fener, mind a Prága ellen visszavágott, a Fenerbachét pedig 2-1-es összesítéssel ki is ejtette a negyeddöntőben.