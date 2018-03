Felemás Görbicz-búcsú: szoros meccsen kikaptak a kézis lányok Hollandiától

A magyar női kézilabda-válogatott egy rendkívül szoros mérkőzésen 19-18-as vereséget szenvedett a világbajnoki bronzérmes holland válogatottól az Európa-bajnoki selejtezősorozat 7. csoportjának 3. körében, így már nem 100%-os. A mérkőzés előtt Görbicz Anitát hivatalosan is elbúcsúztatták és visszavonultatták a 13-as mezét.

A győri Audi Arena teljesen megtelt Görbicz Anita búcsúmeccsére, hiszen minden idők egyik legjobb játékosát búcsúztatták a mérkőzés előtt. A mintegy negyedórás ceremónia egy gólösszefoglalóval kezdődött, majd az egykori csapattárs, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke, Pálinger Katalin emlékezett vissza a korábbi sikerekre, végül "Görbe" kedvenc együttese, a Hooligans is megjelent a pályán. Az ünnepség zárásaként hivatalosan is visszavonultatták Görbicz 13-as mezét, ezt innentől kezdve senki sem viselheti a női válogatottban.

Ilyen előzmények után reménykedhettünk egy jó kezdésben, de Kovacsics Anikó a kapufát találta el, az ellentámadásból Debbie Bont megszerezte a vezetést Hollandiának, viszont az újdonsült csapatkapitány, Tomori Zsuzsa azonnal válaszolt egy szép átlövéssel. Aztán Schatzl Nadine lőtte ki szélről a hosszú felsőt, ezzel már nálunk volt az előny, amelyet nem sokkal később Kovacsics kettőre, sőt, Hornyák Dóra háromra növelt (4-1). Ez Martine Smeets és Bont révén hamar egyre olvadt, majd a győriek két kedvence, Nycke Groot és Yvette Broch is betalált (4-5). A 11. percben Bíró Blanka már a második védését mutatta be és egyszer sikerült a hollandok lerohanását is megállítani. Tomori második és Kovács Anna első góljával ismét mi vezettünk, rendkívül csapongó mérkőzést láthatott a publikum, főleg, miután ismét fordítottak a hollandok.

Olykor Bíró tartott minket a meccsben, aki ziccert is fogott a 21. percben, a támadások ekkor kicsit akadoztak, viszont a jó védekezésből mi is tudtunk lerohanásból gól lőni, méghozzá Bódi Bernadett (8-8). Hornyák Dóra keze szerencsére sült, a túloldalon pedig Broch élt nagyon a falban, az ETO beállósa már 3 gólnál járt, amikor a magyarok szövetségi kapitánya, Kim Rassmussen időt kért. Kovacsics góljával ismét előrébb járt Magyarország, majd az ő leosztásából Puhalák Szidónia is lőtt egyet. Az első félidő a hollandok időntúli hétméteresével végződött, Lois Abbingh ezt értékesítette, így félidőben 11-10-re vezetett Magyarország.

A második játékrész elején Hollandia szinte azonnal egyenlített, de Bódi szerencsére gyorsan kihasznált egy emberelőnyt. Sőt, Kovács Anna két hetesével ismét kettő volt közte (14-12). Keményen, de sportszerűen védekezett a magyar válogatott, ezt mutatja, hogy a 39. percben került először emberhátrányba Rasmussen csapata. Bont ötödik góljával zárkózott a holland együttes, amelyet Groot lenyűgöző passza előzött meg, majd ismét a jobbszélső köszönt be (14-14). Lukács Viktória vágott egyet ugyanarról a posztról, hogy ne érje szó a ház elejét. Volt tartása a csapatnak, amely az esetlegesen zsinórban bekapott két gólok után sem tört össze, ráadásul a hollandok emberemlékezet óta nem vezettek. Remekül védekeztek Háfra Noémiék, több labdaeladásba is belekergették a vb-bronzérmes csapatot.

Kisfaludy Anett rendkívül szemfüles góljával kétgólos előnnyel fordultunk a hajrára (18-16), de ezt azonnal megfelezte Danick Snelder. Rasmussen időkérése után Bíró nézett bele Groot lövésébe, de a magyar kapus szerencsére tudta folytatni a játékot. Broch hat perccel a vége előtt egyenlített, majd Abbringh lőtt egy brutálisan nagy gólt, vezetett Hollandia (18-19).

7 a 6 ellen támadott a hajrában a magyar válogatott, kellett a gól, két perccel a vége előtt viszont Tomorit lökték meg, akinek nagyon csúnyán aláfordult a térde és sajnos nagy fájdalmak között, hordágyon kellett levinni a válogatott kapitányát. Schatzl nem tudott betalálni a szélről, maradt egy gól a holland előny. Groot lövését fogdta Bíró, a döntetlenért támadt a magyar együttes. Kovács Anna próbálkozását azonban kivédte az utolsó másodpercben Tess Wester, nem sikerült sajnos az egyenlítés, így a vb-bronzérmes Hollandia 19-18-ra győzött. Sebaj, visszavágó három nap múlva Eindhovenben, ott lehet javítani.

Európai-bajnoki selejtező, 7. csoport

Magyarország – Hollandia 18-19 (11-10)

A csoport állása: 1. Hollandia 6 pont, 2. Magyarország 4 pont, 3. Fehéroroszország 2 pont, 4. Koszovó 0 pont.

A válogatott átlövője, Hornyák Dóra szomorúan nyilatkozott az M4 Sportnak:

A végén nem tudtuk megvalósítani azokat a dolgokat, amiket kellett volna és megfogott minket Zsuzsi sérülése is. Mindenki küzdött, hajtott, mindent kiadtunk magunkból, talán nyerhettünk is volna. Voltak jó dolgaink támadásban és védekezésben is, de még mindig sok a hiba és csak akkor lehetnénk elégedettek, ha győztünk volna.

Kim Rasmussen szövetségi kapitány is értékelt:

A lányok mindent beleadtak, jó meccset játszottunk a világ egyik legjobb csapata ellen egy majdnem teljesen új csapattal. Szomorú vagyok a vereség és Tomori Zsuzsi elvesztése miatt is. A lányok sokkal többet érdemeltek volna. A végére teljesen kifogytunk az energiából, nagyon harcoltunk a gólokért. Ez a meccs megmutatta, hogy csak egy kicsivel vagyunk a világ élvonala mögött. Az utolsó percben nem voltak minőségi helyzeteink, ami igencsak fájó, de a küzdés megvolt. Védekezésben jól működtek a dolgok és Blanka is kiválóan védett. A végén kicsit többet kellett volna mozgatni a labdát, de ennek ellenére büszke vagyok a lányokra.