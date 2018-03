Hihetetlenül izgalmas meccsen vágtak vissza a kézis lányok Hollandiának

A magyar női kézilabda-válogatott egy hihetetlenül izgalmas mérkőzésen visszavágott Hollandiának a csütörtöki győri vereségért és egy érdekes végjátékot követően 23-22-re győzött Eindhovenben, amivel nagyon közel került az Európa-bajnoksághoz.

A női kézilabda Európa-bajnoki selejtezősorozat 7. csoportjában a magyar válogatott a listavezető Hollandiához látogatott. Csütörtökön már találkozott a két csapat, akkor Győrben a hollandok egy rendkívül szoros mérkőzésen 19-18-ra győztek. A bajokat tetézte, hogy a mérkőzés hajrájában a válogatott csapatkapitánya, Tomori Zsuzsanna keresztszalag-szakadást szenvedett és bő fél évet kell kihagynia, értelemszerűen nélküle kellett kiállnia Kim Rasmussen együttesének az eindhoveni összecsapáson. Ráadásul Bódi Bernadett sem tudta vállalni a játékot, de hiányzott Klivinyi Kinga és Szöllősi-Zácsik Szandra is.

Nem indult jól a magyar szempontból a mérkőzés, négy és fél percet kellett várni az első gólunkra, amikor Schatzl Nadine lőtte ki a hosszú felsőt a balszélről, de ekkorra a hollandok már kettőnél jártak. Szerencsére Lukács Viktória és Kovacsics Anikó is betalált gyorsan. Felváltva estek a gólok, a hollandoknál a győri győztes gól szerzője, Lois Abbingh, míg nálunk Kovacsics vitte a prímet, 12 perc után mindketten 3-3 találatnál jártak. Annyi szerencsénk volt, hogy előbbi két büntetőt is kihagyott. 7-7 volt az állás az első negyedóra után, abszolút partiban voltunk az esélyesebb hollandokkal, még úgy is, hogy több sebből vérzett a csapat. A gólgyártás alábbhagyott ekkor, Tess Wester és Kiss Éva is bemutatott néhány szép védést, valamint a védőfalak is jól zártak. A félidő utolsó támadását mi vezethettük, de sajnos csak kapufáig sikerült jutni, viszont így is 12-12-es döntetlennel mehettek szünetre a felek.

A második játékrész egy Sanne Van Olphen bombával indult, de hamar jött a válasz Háfra Noémitől, aki már háromnál járt ekkor. A félidő 6. percének végén ismét ávettük a vezetést Kovacsics büntetőjével, fantasztikusan küzdött a magyar válogatott. Kiss Éva megbabonázta a hollandokat és elképesztő sorozatot mutatott be a kapuban, Hornyák Dóra találata pedig már kétgólos magyar előnyt jelentett (14-16). A hollandok szinte alig lőttek akciógólt, főleg lerohanásból voltak eredményesek, igaz, Abbingh még így is tarthatatlannak bizonyult sokszor. A kétgólos fórt többször is eltüntette a holland csapat, sőt, a vezetést is átvehette volna a 48. percben, de Kiss ziccert fogott. Kovacsics parádés hát mögötti passza után Puhalák Szidónia talált be a szélről, 19-18-ra ismét mi vezettünk. 20-20-nál aztán Kovacsics büntetőt rontott, az ellentámadásból Laura van der Heijden viszont gólt lőtt, átvette a vezetést a legutóbbi világbajnokság bronzérmese, amikor már csak kevesebb mint hét perc volt hátra.

Háfra Noéminek viszont nem remegett meg a keze, még úgy sem, hogy ütötték-verték a hollandok, majd Kiss megfogta klubtársa, Nycke Groot büntetőjét is. Ez nagyon lendületet adott a magyar lányoknak, Lukács Viktória góljával ismét kettő volt az előny, ráadásul emberelőnyben támadhattunk. Egy perccel a vége előtt egy találatra zárkózott Hollandia egy labdaszerzés után, bőven volt még miért izgulni. 15 másodperc votl hátra, amikor ismét támadhattak a hazaiak az egyenlítésért. Abbingh irgalmatlan nagy gólt lőtt, de a játékvezető nem adta meg a gólt, ami azt jelenti, hogy Magyarország 23-22-re győzött és visszavágott a győri vereségért.

Európa-bajnoki selejtező, 7. csoport

Hollandia – Magyarország 22-23 (12-12)

a magyar gólszerzők: Kovacsics 6, Háfra 5, Lukács V. 4, Kovács A., Puhalák 2-2, Hornyák, Schatzl, Sirián, Szabó L. 1-1

A csoport állása: 1. Hollandia 6 pont (114-74), 2. Magyarország 6 pont (103-71), 3. Fehéroroszország 4 pont, 4. Koszovó 0 pont

Az Európa-bajnokságra a csoportok első és második helyezettje, valamint a legjobb csoportharmadik jut ki.