Kínos vereség, veszprémi összeomlás Dániában

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén a dán Skjern otthonában lépett pályára a Telekom Veszprém. Ljubomir Vranjesék szájából sikerült kiénekelni a sajtot, a jóval esélytelenebbnek tartott dánok az első perceket leszámítva végig vezettek, volt az előny kilenc gól is, végül 32-25-re nyert a Skjern.

„Elkezdődik az a része a szezonnak, amit mindenki a legjobban vár, amikor élet-halál harc van. Természetesen győzni szeretnénk idegenben is, így készülünk az ellenfelünkre" - nyilatkozta a mérkőzés felvezetéseként Lékai Máté.

Lékai és mindenki más is tudta, hogy elsősorban Myrhol beállójátékára és dánok lerohanásaira kell figyelni, ezt azonban nem sikerült maradéktalanul megoldani.

Az előző idényben BL-bronzérmes Veszprém keretéből Nagy László, Győri Mátyás és a francia William Accambray is hiányzott.

Manaskov révén a Veszprém szerezte a mérkőzés első gólját, majd Kent Tönnesen is betalált és a macedón egy kipattanó után is eredményes volt a szélről. A dánoknak mindhárom gólra volt válaszuk, majd Konradsson találatai után már a hazai csapat vezetett, szerencsére a két gól között Lékai Máté is megszerezte első gólját, de a korábbi veszprémi beálló Myrhol, valamint Rasmussen és Christensen gyors góljaival alig tíz perc után 8-4-re a dánok vezettek, úgy, hogy egy 5-1-es rohanást mutattak be.

A veszprémi gólcsendet Dragan Gajic törte meg, de a veszprémi szurkolóknak csak Béla, azaz Bjarte Myrhol visszaállította a négygólos különbséget, Mikkelsen pedig még rá is pakolt egyet, 10-5-nél már nem lehetett várni, Ljubomir Vranjes időt kért.

Az időkérés után Momir Ilic lövését védte Nielsen, majd Sondergaard vette be Mikler kapuját. A magyar csapatot Manaskov hozta újra közelebb egy szélről szerzett góllal, majd egy remek védekezés után a macedón indulhatott, de ziccerben rontott ezúttal.

A túloldalon nem tette meg ezt a szívességet Olsson, aki visszaállította a hatgólos különbséget, Nielsen eközben Nenadic lövését is védte, majd megint Myrhol volt eredményes egy kipattanó után (13-6).A 19. percben Ilic is megszerezte első gólját, majd Mikler védése után az ellentámadás közben emberelőnybe került a Veszprém. Nenadic és Nilsson góljaira egy hetesből jött válasz, így 2-1-re nyerte a fórt a magyar csapat, de a kiegészült dánok hamar betaláltak, majd Tönnesen bombázott a dán kapuba (15-10).

Egy gyors dán gólra Tönnesen még gyorsabban válaszolt átlövésből, majd a félidő hajrájában Mikler védett, de Nielsen bravúrja után visszatámadtak a dánok, akik ziccerben kaput sem találtak, Ilic viszont igen, 16-12-nél dán időkérés következett.

Olsson találatával indult az utolsó három perc, majd passzívnál Nenadic tartotta a közte négyet és már csak egy időn túli szabaddobás maradt hátra, amiből gól már nem született, az első félidő után 17-13-ra vezetett a Skjern, a mutatott játék alapján a bakonyi csapat örülhetett, hogy bőven lőtávon belül maradt.

A második félidő is veszprémi góllal indult, Tönnesen volt eredményes, majd egy hetesből Magnussen ejtette át nagyon pimaszul Miklert. A sorban újabb magyar gól következett, Mikler védése és egy gyors indítás után Marguc is betalált, majd fél perccel később ugyanez volt a recept (18-16).

A folytatásban Tönnesen kapott kettő percet, amit 2-0-ra nyert a Skjern, ez pedig újra megfogta a Veszprémet, Vranjes időt kért.

Az időkérés után a szélről mattolták Miklert, majd Marguc lőtt be egy hetest (21-17). A védekezés továbbra sem akart összeállni, két dán lerohanás után Ancsin kozmetikázott az eredményen, majd a változatosság kedvéért a balszélről lőtt gólt Christensen (24-19).

Az utolsó negyedóra dán időkéréssel kezdődött, majd Konradsson lőtt bántóan könnyű gólt a felállt magyar védelem ellen. Egy Nenadic-gól, Mikler-bravúr, Lékai-találat sorozat után újra felcsillant a remény, de Markus Olsson bombájával visszaállt az ötgólos különbség, majd Olsson labdaszerzése után Myrhol is betalált (27-21), Vranjes harmadik idejét is kikérte.

A hajrá egy Marguc-góllal indult, Ligetvári labdaszerzése után Tönnesen Nielsen kapusba bombázott, Christensen viszont nem hibázott a másik kapu előtt, sőt, Myrhol lerohanása után a hetedik gyors gólját is belőtte a Skjern (29-22).

Az utolsó öt percet egy Mikler-bravúr vezette fel, de Nenadic nem tudott túljárni Nielsen eszén, Rasmussen pedig az addigi legnagyobb különbségre növelte a hazai előnyt, majd még egyet dobott egy lerohanás után (31-22).

Az utolsó percekben Marguc lőtt még be egy hetest, majd Konradsson góljára is büntetőből válaszolt a Veszprém. Az utolsó másodpercekben inkább az indulatoké, mint a játéké volt a főszerep, a dánok végül 32-25-re nyertek.

A Skjern legeredményesebb játékosa Kasper Sondergaard és a svéd Markus Olsson volt, egyaránt hat góllal.

Skjern HB (dán)-Telekom Veszprém 32-25 (17-13)

a Veszprém gólszerzői: Marguc 6, Tönnesen 5, Nenadic 4, Manaszkov 3, Ilic, Lékai 2-2, Ancsin, Nilsson, Gajic 1-1

A dánok szinte fel sem fogják ezt a sikert:

Surrealistisk. Sensationelt. Kæmpe præstation af de her drenge!! pic.twitter.com/AdSiNQlM4D — Skjern Håndbold (@SkjernHaandbold) 2018. március 25.

„Nem lehet elkövetni ennyi technikai hibát egy ilyen szintű csapat ellen. Ma is láttuk, hogy ezen a szinten ezt már könyörtelenül kihasználják. Csoda nem kell, de nem lehetetlen hazai pályán ezt ledolgozni, meg kell oldanunk" – mondta a meccs után Ancsin Gábor.

Visszavágó jövő hét szombaton, Veszprémben.

.