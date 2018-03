Az Euroliga négybe jutott Sopron otthonában nyert kupát a Szekszárd

Elképesztő meglepetéssel zárult a női kosárlabda Magyar Kupa döntője, mert az esélytelenebbnek tartott KSC Szekszárd 66-64-re nyert az Euroliga Final Fourba jutott Sopron otthonában. A tolnaiak szinte végig tökéletes játékkal rukkoltak ki, alaposan meglepve az abszolút favoritnak tartott soproniakat. A meccs óriási izgalmakat hozott és nagyszerű reklámja volt a női kosárlabdának.

A KSC Szekszárd még soha nem jutott be a női kosárlabda Magyar Kupa döntőjébe. 2018-ban a Cegléd és a Győr testén át sikerült ez a tolnaiaknak, akik két nehéz meccset lejátszva jutottak el a fináléba. Pénteken a Cegléd ellen csak hosszabbításban kerekedtek felül, egy nappal később pedig szintén kiélezett találkozón nyertek a Győr ellen. A Sopronnak ennél sokkal könnyebb dolga volt. A negyeddöntőben a PEAC-Pécs, az elődöntőben pedig a DVTK sem jelentett nekik komoly akadályt. A DVTK elleni elődöntő első félideje pedig igazi erődemonstráció volt – talán már az április 20-22. közötti Euroliga Final Fourt szem előtt tartva, amelyet szintén Sopronban rendeznek meg.

Ami a két csapat idei bajnoki mérkőzéseit illeti, azok érdekesen alakultak. Szekszárdon 13 ponttal a KSC nyert, a soproni „visszavágón" pedig a hazaiak 12 ponttal. Ez az összevetésben egy ponttal a Szekszárdnak kedvez, amely könnyen az alapszakasz elsőséget jelentheti majd Zseljko Djokics csapatának. (Az alapszakaszból még egy forduló van hátra, a Sopron a Vasashoz látogat, míg a Szekszárd a PEAC ellen játszik majd idegenben. A papírforma alapján mind a Sopronnak, mind a Szekszárdnak simán kell nyernie, ez pedig a KSC alapszakasz-győzelmét vetíti előre.)

A Szekszárd nagyon keményen megszervezte a védekezését – ezt mutatta az első negyed játéka, amely 13-13-as végeredményt hozott. Három U20-as magyar válogatott játékossal kezdett a Szekszárd - önmagában ez is elképesztő tény. Nem volt tehát pontzuhatag - olyannyira nem, hogy az első kosár 3 perc 16 másodperc elteltével esett - kemény test-test elleni játék annál inkább. A teltháznyi közönség igyekezett jó hangulatot csinálni, a nagy hangorkánt Gereben és Oblak halkította le, ők ketten a Szekszárd 13 pontjából 11-et dobtak. Feszült hangulatú izgalmas csata volt, a Szekszárdot pedig az dicséri, hogy féken tudta tartani az Euroliga Final Fourba jutott Sopron Basket csapatát.

Hasonlóan indult a második negyed is. Ekkor 3 perc 7 másodpercet kellett várni az első kosárra, amelyet a szekszárdi Studer Ágnes dobott és ezzel vezetett a KSC. Sőt, a kisember duplázott, 13-17 a vendégeknek, akik szinte a tökéletesség határát súrolva védekeztek. A Sopronnak nem mentek a dobások, sokat mond, hogy a második negyedben négy és fél perc után esett az első két hazai pont, ezek is büntetőből. Theodoreán hármasával 15-20, majd jött Gereben és a másodi soproni időkérés ebben a negyedben. 15-22, elképesztő, főleg annak tükrében, ahogy az első két meccsen játszott a Sopron és a Szekszárd. A fiatal Dubei Debóra rántott egyet a kátyúba ragadt soproni szekéren, de Theodoreánnak erre is volt válasza. Nagy meccs kerekedett, a Sopron elkezdte szedni a védőlepattanókat, de Studer emberfeletti játékával nem tudtak mit kezdeni. A szekszárdi irányító egy remek védekezés után maga fejezte be ponttal a támadást. Turner a második negyed vége előtt még kosarat szerzett, így a szünetben 26-23-ra a vendég Szekszárd vezetett.

Oblak két duplájával indult a második félidő (23-31), a Sopron percekig nem dobott egyetlen kosarat sem. Studer Ágnes továbbra is elképesztően játszott. Volt, hogy eladta a labdát, majd visszafutott és visszacsente azt. Ez a játékos – sokszor leírtuk már – a sportág női változatának legtehetségesebb játékosa. És teljesen emberi, amit csinál. Ha hibázik, nem jajgat, szalad vissza és javít. Nem mellesleg iszonyatosan jól dob.

Négy perc telt el a második félidőből, amikor Fegyverneky Zsófia kosara az első soproni pontokat jelentette a második játékrészben. Ekkor ő, azaz Fegyverneky tartotta a Sopront, mert Oblak triplája után 27-36 volt az állás. Turner kemény harcot vívott Oblakkal (31-36), majd a portugál Costa Silvada vágott be egy hármast. A színvonal is magas volt már, az izgalmak pedig a tetőfokra hágtak. A szekszárdi Kiss Virág is elkapta dobsban a fonalat, két dupla (33-41), nagyon keményen tartotta magát a KSC. Kiss amúgy álomszerűen védekezett Milovanoviccsal szemben - ezt talán ő maga sem gondolta volna. 38 másodperccel a harmadik negyed vége előtt a Sopron időt kért, minden bizonnyal a sikeres negyed-befejezésre koncentrálva. Ez olyannyira nem sikerült, hogy a hazaiak elrontották a támadásukat, így az utolsó negyed előtt 8 ponttal, 43-35-re a Szekszárd vezetett.

Erica McCall triplájával a Szekszárd túllépett a bűvös tíz ponton (35-46), erre Fegyvernekynek volt válasza. Turner triplája, mint egy falat kenyér, úgy kellett a Sopronnak (40-48), ez jeladás is lehetett számukra. Az is volt, mert Milovanovics duplájával 42-48 lett az állás, azaz újra ott lihegett a Szekszárd nyakán a Sopron. Turner negyedik hibája után tüntetett a közönség, a büntetőket Studer nem hibázta el (42-50.) A kérdés az volt, kibírja-e a Szekszárd a rá nehezedő iszonyatos nyomást? Salvadores gól plusz jója után 45-50 lett az állás, hat és fél perc volt ekkor hátra. A KSC-nek lassítania kellett volna a tempót, de ez nem sikerült, Page duplája viszont bement, 47-50, szinte új meccs kezdődött. A Szekszárd mintha elfáradt volna, igaz, ezt a tempót és szintet rajtuk kívül csak egyetlen csapat bírja idehaza, a Sopron.

Erica McCall triplája újra messzebb lökte a Sopront az egyenlítéstől – négy perccel a vége előtt 47-53 lett az állás. Gereben Lívia bedobott két büntetőt, Turner meg egy hármast (50-55.) Fegyverneky – a Sopron legjobbja – dupla, már három percen belül voltunk, de Studer keze, mint a vaj (52-57.) 125 másodperccel a vége előtt Turner büntetőzött, egy pontra jött fel a Sopron (56-57.) Dráma a javából, McCall keze sült el a hárompontos vonalon túlról (56-60), ekkor másfél perc volt hátra. Gereben Lívia, aki szintén klasszisprodukciót nyújtott egy palánk alatti kavarodásban tette fel a labdát 58-62.

Az addig hibátlan Fegyverneky dobása kiperdült, de Oblaké is. 27 másodperccel a vége előtt Oblak kipontozódott, Page büntetői bementek 59-62. Egy támadásnyi ideje maradt a KSC-nek, amely nagyon közel került a kupagyőzelemhez. Krnjicsnek ütöttek oda, de az addig nem jól dobó szekszárdi a két legfontosabb büntetőt betette, 59-64, 25 másodperc volt hátra, a Sopron időt kért. Crvendakics a sarokból engedett el egy triplát (62-64), de a Szekszárd jöhetett. Megint arra várt a Sopron, hogy Krinjics kezében legyen a labda, azonnal odavertek, de a szerb nem tudott hibázni. 62-66, a Szekszárd még azt is megengedhette magának, hogy McCall faultoljon. Crvendakics ugyan bedobta őket, de már csak hat másodperc volt hátra, ezt pedig kihúzta a Szekszárd és óriási bravúrt végrehajtva 66-64-re megnyerte a mérkőzést.

Mondanunk sem kell, hogy mindez hihetetlen bravúr. Zseljko Djokics szinte tökéletes taktikát dolgozott ki a Sopron ellen, amely a szezon talán legfájóbb vereségét szenvedte el. Az Euroliga négyes döntőjébe jutott Sopron Basket otthonában nyerni minden csapatnak hatalmas dolog. Magyar együttesnek ebben a szezonban pedig most sikerült először, hiszen eddig csak a Fenerbahce, az USK Praha és a Kurszk tudott győzni ebben a csarnokban az Euroligában.

A boldog szekszárdi játékosok a kupa átvétele után mindkét gyűrűről levágták a hálót - úgy, ahogy ez a győztes csapatoknak dukál egy bajnoki, vagy egy kupadöntőben. Jegyezzük meg azt is, hogy a finálét szinte tökéletesen vezette le a három bíró - az ő magas színtű teljesítményük is emelte a döntő színvonalát. Az pedig, hogy a KSC Szekszárd jónéhány fiatal magyar játékost a pályára küldve érte el ezt az eredményt, nagyon szép jövőt vetít előre a magyar női kosárlabdázás drukkereinek.

Killik László Női Kosárlabda Magyar Kupa döntő: Sopron Basket - KSC Szekszárd 64-66 (13-13, 10-13, 12-17, 29-23.)

A harmadik helyért: Győr-DVTK 73-58