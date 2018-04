A magyar hokiszurkolók a világ legjobbjai

Április 22-28. között Budapesten rendezik a jégkorong divízió I/A világbajnokságot. A magyar válogatottnak itthon még sosem sikerült kivívnia a feljutást a legjobbak közé, de ezúttal sem lehet más a cél. Igaz, ez alighanem minden idők legerősebb csoportja, hiszen a mieink mellett Kazahsztán, Szlovénia, Olaszország, Lengyelország és Nagy-Britannia tagja a mezőnynek. Az esélyekről, a felkészülésről, a közönség szerepéről és az utánpótlásról a válogatott 62 éves finn szövetségi kapitánya, Jarmo Tolvanen beszélt az Origónak.

Kinevezése óta több mint fél év telt el, a nagycsapattal túl van több felkészülési mérkőzésen, az U20-asokkal megjárta a divízió I/A vébét Franciaországban. Milyenek az eddigi tapasztalatai?

Mindenképpen pozitívnak mondanám. Egyelőre nagyon élvezem az itteni munkát, sokat dolgozunk, de a nagyokkal eddig tényleg csak barátságos meccseket játszottunk, a java még csak most jön.

A 2009-2010-es szezonban már edzősködött Magyarországon, amikor az Alba Volánt az EBEL rájátszásába vezette. Ön szerint mennyit változott azóta a jégkorong nálunk?

Rengeteget. Több jégpálya van, több játékos, többen dolgoznak a jégkorongban és jobb lett a magyar bajnokság is. Óriási fejlődést tapasztalok azóta és ennek rendkívül örülök. Magyarország egy növekvő hokinemzet és éppen ezért öröm itt dolgozni.

Ez minden idők legerősebb divízió I/A csoportja, sokan azt mondják, a magyar válogatottnak csoda kellene ahhoz, hogy a legjobb kettőben végezzen és feljusson az A csoportba. Ön hogy látja?

Először is, nem hiszek a csodákban, a kemény munkában annál inkább. Persze, jön Kazahsztán és Szlovénia, amelyek rendkívül erős csapatok, de szinte az összes esélyes lehet a feljutásra. Megértem, hogy az emberek eredményeket várnak, ami ezen a szinten természetes. De a siker azt is jelenti, hogy mindenki, aki a csapat tagja, azaz az edzők, játékosok, a stáb minden este a maximumot tudja nyújtani. Aztán meglátjuk, ez milyen eredményeket hoz.

Kicsit azért beszéljünk az ellenfelekről is. A kazahok most is a bivalyerős észak-amerikai sorukkal jönnek, azt is láttuk, Szlovénia milyen jól szerepelt a phjongcshangi olimpián, az olasz csapat mindig kemény dió, még akkor is, ha éppen újjáépülésen mennek keresztül. Mi lehet ezeknek a csapatoknak a gyenge pontjuk?

Minden válogatottnak megvan az erőssége és a gyengesége. A felkészülés ezen szakaszában magunkkal foglalkozunk, de természetesen az ellenfél feltérképezésére is sort kerítünk, szépen sorban, ahogy a program szerint következnek a meccseink. Addig is, a lényeg, hogy koncentráljunk a saját felkészülésünkre, nincs ebben semmi mágia, vagy hókuszpókusz, a legfontosabb, hogy mi mindig a legjobbunkat nyújtsuk és a saját játékunkat játsszuk.

Mit várhatunk a magyar csapattól? Milyen stílusra számíthatunk, mivel nyerhetünk?

A magyar csapat erőssége a korcsolyázás. Jól korizó játékosaink vannak, és erre kell alapoznunk a stratégiánkat, ezt kell kamatoztatni. Fontos, hogy jó játékrendszert alakítsunk ki ennek megfelelően, aminek része lehet a letámadás és az agresszív védekezés, nyomásgyakorlás az ellenfélre. Ezeket próbáltuk gyakorolni a felkészülési meccseken, de még mindig csiszoljuk a gépezetet. A keret kihirdetésekor is szem előtt fogom tartani, hogy ki milyen rendszerben érzi magát a legjobban.

Az eddigi tornákon előszeretettel játszatta együtt azokat a játékosokat, akik a klubjaikban, mint például a DVTK-ban, vagy a MAC-ban is egy sort alkotnak, hiszen ott már van egyfajta összhang. Ez is szempont lesz a végső rostánál?

Igen és nem. Ezeken a tornákon főleg az Erste Ligából válogathattam játékosokat, így szinte adott volt, hogy komplett sorokat hívtam be. Ezúttal mélyebb a merítési keret, ettől függetlenül nem hagyhatom figyelmen kívül, ha vannak olyanok, akik között a klubjukban működik a kémia, hiszen az jó kiindulási alap. De figyelni kell a játék többi szegmensére is. Hogyan osszuk el a játékperceket? Kikre lehet számítani az emberhátrányos, vagy emberelőnyös szituációkban? Mind olyan kérdések, amiket a keretszűkítésnél kell megválaszolni.

A magyar közönség mindig is eredményekre és sikerre áhítozik. Az, hogy Budapest a rendező és minden meccsen 9000 ember fog tombolni a Papp László Sportarénában, nagyobb nyomást jelent, vagy lehet ebből is előnyt kovácsolni?

Mindkettőre van esély. A magyar szurkolók vitán felül a világ legjobbjai. Rengeteg országban dolgoztam, de hozzájuk fogható nincsen. Azt kizártnak tartom, hogy ők legyenek a gyenge pontjaink, abban viszont biztos vagyok, hogy erőt fognak adni. Ők lesznek a 7. ember a jégen. Persze meg kell tanulnunk ezt a nyomást és az elvárást kezelni. Erre is készülünk, mert ha ezt a támogatást a javunkra tudjuk fordítani, az hatalmasat lökhet a csapaton.

Végezetül, az U20-as csapattal is dolgozik. Hogy látja, vannak olyan srácok, akik már most a nagycsapat kapujában állnak és meghatározó játékossá válhatnak a közeljövőben felnőtt szinten is?

Most is van két fiatal a bő keretben, Szita Donát és Szabó Bence, valamint még néhányan, akik viszont klubkötelezettségeik miatt nem tudnak velünk készülni. Persze még jócskán kell számukra idő és sokat kell fejlődniük, de ha hozzájuk hasonló tehetségek kerülnek ki a korosztályos csapatokból, akkor a magyar jégkorong előtt rendkívül fényes jövő áll.